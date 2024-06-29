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https://sarabic.ae/20240629/وثائق-قضائية-مايكل-جاكسون-كان-مدينا-بأكثر-من-500-مليون-دولار-عند-وفاته-1090298266.html
وثائق قضائية: مايكل جاكسون كان مدينا بأكثر من 500 مليون دولار عند وفاته
وثائق قضائية: مايكل جاكسون كان مدينا بأكثر من 500 مليون دولار عند وفاته
سبوتنيك عربي
أفادت وثائق قضائية تم الكشف عنها، في الآونة الاخيرة، بأن المغني الأمريكي الشهير مايكل جاكسون، كان مدينا بأكثر من 500 مليون دولار لدائنين مختلفين عند وفاته. 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T09:30+0000
2024-06-29T09:35+0000
مجتمع
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وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن المنفذين الرسميان لوصية مايكل جاكسون، المحامي جون برانكا، والمدير التنفيذي لشركة "اي أند آر" جون ماكلين، كانا قد تقدما بالتماس إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس للحصول على إذن قانوني لتعويض المحامين عن الخدمات المقدمة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول 2018.وبحسب الالتماس المقدم إلى المحكمة، ففي وقت وفاة مايكل جاكسون، كانت أهم أصول جاكسون خاضعة لأكثر من 500 مليون دولار من الديون ومطالبات الدائنين، مع تراكم فوائد على بعض الديون بأسعار فائدة مرتفعة للغاية.وطالب الالتماس بتعويض المحامين المنفذين لوصية جاكسون عن الخدمات القانونية والنفقات الأخرى في عام 2018، وذلك من الأموال التابعة لملكية المغني الراحل.وأوضح الالتماس أن جاكسون كان يواجه أيضا دعاوى قضائية في ولايات ودول عدة عندما توفي، كما زعم المحاميان أنهما حلا تقريبا جميع مطالبات الدائنين والدعاوى القضائية ونجحا في ترسيخ أعمال شركات مايكل جاكسون "MJJ Productions Inc" وMJJ" Ventures Inc" ككيانات مهمة في صناعة الموسيقى.وبناء على ماتقدم، يتطلع المحاميان برانكا، وماكلين، للحصول على موافقة قانونية لدفع ما مجموعه 3 ملايين دولار لشركاتهما مقابل خدماتهما المقدمة خلال تلك الفترة.يذكر أن مايكل جاكسون، كان قد توفي عن عمر 50 عاما بسبب التسمم الحاد بـ"البروبوفول"، حيث كان يعمل على التحضير لحفلات "This Is It" التي تضم 50 عرضا في "O2 Arena" بلندن في صيف عام 2009، والتي تم توثيقها في فيلم يحمل ذات الاسم عن أسطورة موسيقى البوب، الأمر الذي زاد من الضغط المالي على موارده.
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منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

وثائق قضائية: مايكل جاكسون كان مدينا بأكثر من 500 مليون دولار عند وفاته

09:30 GMT 29.06.2024 (تم التحديث: 09:35 GMT 29.06.2024)
© AP Photo / Cliff Schiappaمايكل جاكسون
مايكل جاكسون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Cliff Schiappa
تابعنا عبر
أفادت وثائق قضائية تم الكشف عنها، في الآونة الاخيرة، بأن المغني الأمريكي الشهير مايكل جاكسون، كان مدينا بأكثر من 500 مليون دولار لدائنين مختلفين عند وفاته.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن المنفذين الرسميان لوصية مايكل جاكسون، المحامي جون برانكا، والمدير التنفيذي لشركة "اي أند آر" جون ماكلين، كانا قد تقدما بالتماس إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس للحصول على إذن قانوني لتعويض المحامين عن الخدمات المقدمة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وبحسب الالتماس المقدم إلى المحكمة، ففي وقت وفاة مايكل جاكسون، كانت أهم أصول جاكسون خاضعة لأكثر من 500 مليون دولار من الديون ومطالبات الدائنين، مع تراكم فوائد على بعض الديون بأسعار فائدة مرتفعة للغاية.
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وطالب الالتماس بتعويض المحامين المنفذين لوصية جاكسون عن الخدمات القانونية والنفقات الأخرى في عام 2018، وذلك من الأموال التابعة لملكية المغني الراحل.
وأوضح الالتماس أن جاكسون كان يواجه أيضا دعاوى قضائية في ولايات ودول عدة عندما توفي، كما زعم المحاميان أنهما حلا تقريبا جميع مطالبات الدائنين والدعاوى القضائية ونجحا في ترسيخ أعمال شركات مايكل جاكسون "MJJ Productions Inc" وMJJ" Ventures Inc" ككيانات مهمة في صناعة الموسيقى.
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وبناء على ماتقدم، يتطلع المحاميان برانكا، وماكلين، للحصول على موافقة قانونية لدفع ما مجموعه 3 ملايين دولار لشركاتهما مقابل خدماتهما المقدمة خلال تلك الفترة.
يذكر أن مايكل جاكسون، كان قد توفي عن عمر 50 عاما بسبب التسمم الحاد بـ"البروبوفول"، حيث كان يعمل على التحضير لحفلات "This Is It" التي تضم 50 عرضا في "O2 Arena" بلندن في صيف عام 2009، والتي تم توثيقها في فيلم يحمل ذات الاسم عن أسطورة موسيقى البوب، الأمر الذي زاد من الضغط المالي على موارده.
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