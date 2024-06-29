https://sarabic.ae/20240629/وزارة-الدفاع-البيلاروسية-مينسك-مستعدة-للدفاع-عن-نفسها-ضد-الاستفزازات-المحتملة-من-جانب-كييف-1090305039.html

وزارة الدفاع البيلاروسية: مينسك مستعدة للدفاع عن نفسها ضد الاستفزازات المحتملة من جانب كييف

وزارة الدفاع البيلاروسية: مينسك مستعدة للدفاع عن نفسها ضد الاستفزازات المحتملة من جانب كييف

سبوتنيك عربي

أكد قائد القوات الصاروخية في القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة البيلاروسية، أندريه سيفيرينتشيك، أن القوات المسلحة في بيلاروسيا، مستعدة لتطبيق جميع الوسائل... 29.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-29T12:55+0000

2024-06-29T12:55+0000

2024-06-29T12:55+0000

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ونقلت وزارة الدفاع البيلاروسية عن سيفيرينتشيك، قوله : "أود أن أحذر وأهدئ المتهورين الذين يحاولون جر بلادنا إلى صراع مسلح. نحن على استعداد لاستخدام جميع القوات والوسائل المتاحة بشكل حاسم لحماية أراضينا وسكان جمهورية بيلاروسيا من الاستفزازات المحتملة في المجال الجوي".وأردف، قائلا: "يتم تنفيذ الإجراءات لضمان الأمن في المجال الجوي بالتعاون الوثيق مع وحدات لجنة الحدود لجمهورية بيلاروسيا".وأضاف الجنرال البيلاروسي: "تم توسيع نظام مراكز المراقبة البصرية لغرض واحد وهو توفير المعلومات لوحدات إطلاق الصواريخ المضادة للطائرات وقوات الدفاع الجوي التابعة لقيادات العمليات في المهام القتالية. وتحقيقا لهذه الغاية، تم سحب قوات ووسائل الدفاع الجوي بشكل إضافي إلى المناطق المحددة لتغطية الحدود الجنوبية".ولفت سيفيرينتشيك الانتباه إلى نشاط الطائرات المسيرة الأوكرانية.موسكو: أي عدوان على بيلاروسيا يعتبر تعديا على أراضي "دولة الاتحاد" المشتركة مع روسيا

https://sarabic.ae/20240607/موسكو-أي-عدوان-على-بيلاروسيا-يعتبر-تعديا-على-أراضي-دولة-الاتحاد-المشتركة-مع-روسيا--1089610100.html

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