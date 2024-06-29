https://sarabic.ae/20240629/وزارة-الدفاع-البيلاروسية-مينسك-مستعدة-للدفاع-عن-نفسها-ضد-الاستفزازات-المحتملة-من-جانب-كييف-1090305039.html
وزارة الدفاع البيلاروسية: مينسك مستعدة للدفاع عن نفسها ضد الاستفزازات المحتملة من جانب كييف
وزارة الدفاع البيلاروسية: مينسك مستعدة للدفاع عن نفسها ضد الاستفزازات المحتملة من جانب كييف
سبوتنيك عربي
أكد قائد القوات الصاروخية في القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة البيلاروسية، أندريه سيفيرينتشيك، أن القوات المسلحة في بيلاروسيا، مستعدة لتطبيق جميع الوسائل... 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T12:55+0000
2024-06-29T12:55+0000
2024-06-29T12:55+0000
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ونقلت وزارة الدفاع البيلاروسية عن سيفيرينتشيك، قوله : "أود أن أحذر وأهدئ المتهورين الذين يحاولون جر بلادنا إلى صراع مسلح. نحن على استعداد لاستخدام جميع القوات والوسائل المتاحة بشكل حاسم لحماية أراضينا وسكان جمهورية بيلاروسيا من الاستفزازات المحتملة في المجال الجوي".وأردف، قائلا: "يتم تنفيذ الإجراءات لضمان الأمن في المجال الجوي بالتعاون الوثيق مع وحدات لجنة الحدود لجمهورية بيلاروسيا".وأضاف الجنرال البيلاروسي: "تم توسيع نظام مراكز المراقبة البصرية لغرض واحد وهو توفير المعلومات لوحدات إطلاق الصواريخ المضادة للطائرات وقوات الدفاع الجوي التابعة لقيادات العمليات في المهام القتالية. وتحقيقا لهذه الغاية، تم سحب قوات ووسائل الدفاع الجوي بشكل إضافي إلى المناطق المحددة لتغطية الحدود الجنوبية".ولفت سيفيرينتشيك الانتباه إلى نشاط الطائرات المسيرة الأوكرانية.موسكو: أي عدوان على بيلاروسيا يعتبر تعديا على أراضي "دولة الاتحاد" المشتركة مع روسيا
https://sarabic.ae/20240607/موسكو-أي-عدوان-على-بيلاروسيا-يعتبر-تعديا-على-أراضي-دولة-الاتحاد-المشتركة-مع-روسيا--1089610100.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع البيلاروسية: مينسك مستعدة للدفاع عن نفسها ضد الاستفزازات المحتملة من جانب كييف
أكد قائد القوات الصاروخية في القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة البيلاروسية، أندريه سيفيرينتشيك، أن القوات المسلحة في بيلاروسيا، مستعدة لتطبيق جميع الوسائل بحزم لحماية أراضيها من الاستفزازات المحتملة في المجال الجوي من قبل كييف.
ونقلت وزارة الدفاع البيلاروسية عن سيفيرينتشيك، قوله : "أود أن أحذر وأهدئ المتهورين الذين يحاولون جر بلادنا إلى صراع مسلح. نحن على استعداد لاستخدام جميع القوات والوسائل المتاحة بشكل حاسم لحماية أراضينا وسكان جمهورية بيلاروسيا من الاستفزازات المحتملة في المجال الجوي".
وأشار سيفيرينتشيك إلى أن "أطقم الطيران المناوبة تطير على مدار الساعة للقيام بدوريات على حدود الدولة وإجراء الاستطلاع الجوي، وكذلك الاستجابة لجميع أنواع المشاكل غير المتوقعة".
وأردف، قائلا: "يتم تنفيذ الإجراءات لضمان الأمن في المجال الجوي بالتعاون الوثيق مع وحدات لجنة الحدود لجمهورية بيلاروسيا".
وأضاف الجنرال البيلاروسي: "تم توسيع نظام مراكز المراقبة البصرية لغرض واحد وهو توفير المعلومات لوحدات إطلاق الصواريخ المضادة للطائرات وقوات الدفاع الجوي التابعة لقيادات العمليات في المهام القتالية. وتحقيقا لهذه الغاية، تم سحب قوات ووسائل الدفاع الجوي بشكل إضافي إلى المناطق المحددة لتغطية الحدود الجنوبية".
ولفت سيفيرينتشيك الانتباه إلى نشاط الطائرات المسيرة الأوكرانية.