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إصابة 9 ضباط بينهم اثنان حالتهم خطيرة خلال احتجاج في مدينة إيسن الألمانية
إصابة 9 ضباط بينهم اثنان حالتهم خطيرة خلال احتجاج في مدينة إيسن الألمانية
سبوتنيك عربي
أصيب ضابطا شرطة بجروح خطيرة خلال احتجاج كبير قاده حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني في مدينة إيسن الألمانية. 30.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-30T01:00+0000
2024-06-30T01:45+0000
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كما أصيب سبعة آخرون من ضباط إنفاذ القانون بجروح طفيفة، حسبما ذكرت شرطة إيسن.وأضافت، "أصيب ضباط الشرطة بجروح خطيرة وكان لا بد من نقلهم إلى المستشفى"، مشيرة إلى أن سبعة آخرين من ضباط الشرطة أصيبوا بجروح طفيفة في الهجوم.وتابع البيان أن المهاجمين تمكنوا من الفرار وسط الحشد، ولم يتم التعرف بعد على هوياتهم.
https://sarabic.ae/20240628/ألمانيا-تشترط-على-طالبي-جنسيتها-الإقرار-بـحق-إسرائيل-في-الوجود-1090259644.html
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أخبار ألمانيا, العالم, الشرطة
أخبار ألمانيا, العالم, الشرطة

إصابة 9 ضباط بينهم اثنان حالتهم خطيرة خلال احتجاج في مدينة إيسن الألمانية

01:00 GMT 30.06.2024 (تم التحديث: 01:45 GMT 30.06.2024)
© AFP 2023الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
© AFP 2023
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أصيب ضابطا شرطة بجروح خطيرة خلال احتجاج كبير قاده حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني في مدينة إيسن الألمانية.
كما أصيب سبعة آخرون من ضباط إنفاذ القانون بجروح طفيفة، حسبما ذكرت شرطة إيسن.

وقالت الشرطة، "أثناء مرافقة أحد السياسيين عبر مجموعة من المجرمين.. ضرب مجرمون مجهولون اثنين من ضباط الشرطة المناوبين في الرأس. وبينما كان ضباط الشرطة مستلقين على الأرض، تعرضوا للركل".

وأضافت، "أصيب ضباط الشرطة بجروح خطيرة وكان لا بد من نقلهم إلى المستشفى"، مشيرة إلى أن سبعة آخرين من ضباط الشرطة أصيبوا بجروح طفيفة في الهجوم.
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
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28 يونيو, 09:48 GMT
وتابع البيان أن المهاجمين تمكنوا من الفرار وسط الحشد، ولم يتم التعرف بعد على هوياتهم.
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