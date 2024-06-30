افتتاح "معرض الزهور الدولي" في دمشق بمشاركة مصرية وعمانية للمرة الأولى

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
10:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
12:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الأهداف الخفية وراء إنشاء ميناء لتقديم المساعدات لغزة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مساع أمريكية لاستئناف مفاوضات غزة و تعديلات على مقترح بايدن
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
09:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما الأهداف الخفية وراء إنشاء ميناء لتقديم المساعدات لغزة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: دور روسيا في إطلاق عملية السلام في فلسطين مهم في ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل
16:03 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض أي تعديلات على المقترح الأمريكي لوقف القتال في غزة.. والمجاعة تضرب أطفال الشمال
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240630/افتتاح-معرض-الزهور-الدولي-في-دمشق-بمشاركة-مصرية-وعمانية-للمرة-الأولى---1090343075.html
افتتاح "معرض الزهور الدولي" في دمشق بمشاركة مصرية وعمانية للمرة الأولى
افتتاح "معرض الزهور الدولي" في دمشق بمشاركة مصرية وعمانية للمرة الأولى
سبوتنيك عربي
بدأت فعاليات معرض الزهور الدولي في دورته الـ 44 في حديقة "تشرين"، كبرى حدائق العاصمة السورية. 30.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-30T17:05+0000
2024-06-30T17:05+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1e/1090340164_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_161696e8542feb2fbee666930e262494.jpg
ويضم المعرض الذي يستمر لمدة شهر كامل أكثر من 70 مشتل محلي و29 مشاركة عربية، إلى جانب ما يزيد على 100 مشاركة من الحرف التراثية اليدوية.وأكد المهندس نضال ماشفج معاون وزير السياحة، أن معرض الزهور فرصة للترويج للنباتات السورية والتصدير فهناك العديد من المشاتل تقوم بتصدير النباتات إلى دول الجوار وهي فرصة تصديرية تدعم الاقتصاد.ولفت ماشفج في تصريح لـ"سبوتنيك" إلى أن المعرض الذي يقام تحت شعار الوردة الشامية، يقدم أصنافا متنوعة من النباتات الوطنية لدول المشاركين، مشيرا إلى تعاون الوزارات المعنية بهدف تقديم فعالية موجهة للسياحة الشعبية والداخلية.وأضاف معاون وزير السياحة: "دورة هذا العام تضم مشاركات من دول عربية عدة من العراق ولبنان، بالإضافة إلى مصر وسلطنة عُمان اللتين تشاركان لأول مرة، كما أن السعودية ستكون معنا خلال الأيام بحكم مشاركتها أيضاً".وختم معاون وزير السياحة حديثه بالتأكيد أن هذه الفعالية "ليست فقط للبيئة والنباتات والمزروعات، إنما فعالية شعبية أضيفت إليها أنشطة متعددة زراعية وبيئية، وهناك فعاليات موجهة للأسرة والطفولة إضافة إلى أن التراث الوطني اللامادي".وفي الجناح العراقي، قالت المهندسة رائدة بشناوي لـ"سبوتنيك": اعتاد العراق المشاركة بمعرض الزهور الدولي سنويا، بهدف تبادل الخبرات في المجال الزراعي والإنتاج وتحسين الزهور".وأوضحت بشناوي أن هناك بعض الأزهار التي تتشابه بين البلدين، إلا أنها تختلف بالاسم، وفي المقابل يوجد أنواع لا يمكن أن تعيش في سوريا بحكم المناخ المختلف، مشيرة إلى أن الجناح العراقي يضم أكثر من 400 نوع من الزهور والنباتات العطرية والزينة، إضافة إلى معروضات تراثية بهدف التعريف بالثقافة العراقية.بدوره أحمد بن عناد من جناح سلطنة عُمان أن هذه مشاركتهم الأولى، مضيفاً: "تشجعنا على المشاركة هذا العام، نظراً لسمعة الوردة الشامية التي وصلت لأبعد بقاع الأرض".من جهته، أكد محمد حسن من (فريق مجد) الذي يعنى بتراث الوردة الشامية أن مشاركة فريقه تسهم في تعريف الزوار بالطرق الصحية والسليمة للتعامل مع هذه الوردة، وإظهار الجوانب الطبية والعطرية والعلاجية التي تتميز بها.أما الدكتور إبراهيم الشامي، العائد إلى سوريا بعد اغتراب لأكثر من 30 عاماً في أوربا، فقال لـ "سبوتنيك" إن المعرض متنفس للعائلة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة جراء الحصار الاقتصادي الغربي على سوريا، مؤكدا أنه رسالة إلى أن الجمال في سوريا موجود والحياة مستمرة.ويتخلل المعرض فعاليات ترفيهية وثقافية وفنية كعروض إنارة وسينما الهواء الطلق وحفلات فنية ترفيهية وأنشطة تفاعلية وترفيهية للأطفال.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/1e/1090340164_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f4a3621d936d490e888de87ed1fa9898.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي

افتتاح "معرض الزهور الدولي" في دمشق بمشاركة مصرية وعمانية للمرة الأولى

17:05 GMT 30.06.2024
© Sputnik . Shams Molhemافتتاح (معرض الزهور الدولي) بدمشق بمشاركة مصرية وعمانية للمرة الأولى
افتتاح (معرض الزهور الدولي) بدمشق بمشاركة مصرية وعمانية للمرة الأولى - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
© Sputnik . Shams Molhem
تابعنا عبر
حصري
بدأت فعاليات معرض الزهور الدولي في دورته الـ 44 في حديقة "تشرين"، كبرى حدائق العاصمة السورية.
ويضم المعرض الذي يستمر لمدة شهر كامل أكثر من 70 مشتل محلي و29 مشاركة عربية، إلى جانب ما يزيد على 100 مشاركة من الحرف التراثية اليدوية.
وأكد المهندس نضال ماشفج معاون وزير السياحة، أن معرض الزهور فرصة للترويج للنباتات السورية والتصدير فهناك العديد من المشاتل تقوم بتصدير النباتات إلى دول الجوار وهي فرصة تصديرية تدعم الاقتصاد.
© Sputnik . Shams Molhemافتتاح (معرض الزهور الدولي) بدمشق بمشاركة مصرية وعمانية للمرة الأولى
افتتاح (معرض الزهور الدولي) بدمشق بمشاركة مصرية وعمانية للمرة الأولى - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
افتتاح (معرض الزهور الدولي) بدمشق بمشاركة مصرية وعمانية للمرة الأولى
© Sputnik . Shams Molhem
ولفت ماشفج في تصريح لـ"سبوتنيك" إلى أن المعرض الذي يقام تحت شعار الوردة الشامية، يقدم أصنافا متنوعة من النباتات الوطنية لدول المشاركين، مشيرا إلى تعاون الوزارات المعنية بهدف تقديم فعالية موجهة للسياحة الشعبية والداخلية.
© Sputnik . Shams Molhemافتتاح (معرض الزهور الدولي) بدمشق بمشاركة مصرية وعمانية للمرة الأولى
افتتاح (معرض الزهور الدولي) بدمشق بمشاركة مصرية وعمانية للمرة الأولى - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
افتتاح (معرض الزهور الدولي) بدمشق بمشاركة مصرية وعمانية للمرة الأولى
© Sputnik . Shams Molhem
وأضاف معاون وزير السياحة: "دورة هذا العام تضم مشاركات من دول عربية عدة من العراق ولبنان، بالإضافة إلى مصر وسلطنة عُمان اللتين تشاركان لأول مرة، كما أن السعودية ستكون معنا خلال الأيام بحكم مشاركتها أيضاً".
وختم معاون وزير السياحة حديثه بالتأكيد أن هذه الفعالية "ليست فقط للبيئة والنباتات والمزروعات، إنما فعالية شعبية أضيفت إليها أنشطة متعددة زراعية وبيئية، وهناك فعاليات موجهة للأسرة والطفولة إضافة إلى أن التراث الوطني اللامادي".
© Sputnik . Shams Molhemافتتاح (معرض الزهور الدولي) بدمشق بمشاركة مصرية وعمانية للمرة الأولى
افتتاح (معرض الزهور الدولي) بدمشق بمشاركة مصرية وعمانية للمرة الأولى - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
افتتاح (معرض الزهور الدولي) بدمشق بمشاركة مصرية وعمانية للمرة الأولى
© Sputnik . Shams Molhem
وفي الجناح العراقي، قالت المهندسة رائدة بشناوي لـ"سبوتنيك": اعتاد العراق المشاركة بمعرض الزهور الدولي سنويا، بهدف تبادل الخبرات في المجال الزراعي والإنتاج وتحسين الزهور".
© Sputnik . Shams Molhemافتتاح (معرض الزهور الدولي) بدمشق بمشاركة مصرية وعمانية للمرة الأولى
افتتاح (معرض الزهور الدولي) بدمشق بمشاركة مصرية وعمانية للمرة الأولى - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
افتتاح (معرض الزهور الدولي) بدمشق بمشاركة مصرية وعمانية للمرة الأولى
© Sputnik . Shams Molhem
وأوضحت بشناوي أن هناك بعض الأزهار التي تتشابه بين البلدين، إلا أنها تختلف بالاسم، وفي المقابل يوجد أنواع لا يمكن أن تعيش في سوريا بحكم المناخ المختلف، مشيرة إلى أن الجناح العراقي يضم أكثر من 400 نوع من الزهور والنباتات العطرية والزينة، إضافة إلى معروضات تراثية بهدف التعريف بالثقافة العراقية.
© Sputnik . Shams Molhemافتتاح (معرض الزهور الدولي) بدمشق بمشاركة مصرية وعمانية للمرة الأولى
افتتاح (معرض الزهور الدولي) بدمشق بمشاركة مصرية وعمانية للمرة الأولى - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
افتتاح (معرض الزهور الدولي) بدمشق بمشاركة مصرية وعمانية للمرة الأولى
© Sputnik . Shams Molhem
بدوره أحمد بن عناد من جناح سلطنة عُمان أن هذه مشاركتهم الأولى، مضيفاً: "تشجعنا على المشاركة هذا العام، نظراً لسمعة الوردة الشامية التي وصلت لأبعد بقاع الأرض".
© Sputnik . Shams Molhemافتتاح (معرض الزهور الدولي) بدمشق بمشاركة مصرية وعمانية للمرة الأولى
افتتاح (معرض الزهور الدولي) بدمشق بمشاركة مصرية وعمانية للمرة الأولى - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
افتتاح (معرض الزهور الدولي) بدمشق بمشاركة مصرية وعمانية للمرة الأولى
© Sputnik . Shams Molhem
من جهته، أكد محمد حسن من (فريق مجد) الذي يعنى بتراث الوردة الشامية أن مشاركة فريقه تسهم في تعريف الزوار بالطرق الصحية والسليمة للتعامل مع هذه الوردة، وإظهار الجوانب الطبية والعطرية والعلاجية التي تتميز بها.
© Sputnik . Shams Molhemافتتاح (معرض الزهور الدولي) بدمشق بمشاركة مصرية وعمانية للمرة الأولى
افتتاح (معرض الزهور الدولي) بدمشق بمشاركة مصرية وعمانية للمرة الأولى - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
افتتاح (معرض الزهور الدولي) بدمشق بمشاركة مصرية وعمانية للمرة الأولى
© Sputnik . Shams Molhem
أما الدكتور إبراهيم الشامي، العائد إلى سوريا بعد اغتراب لأكثر من 30 عاماً في أوربا، فقال لـ "سبوتنيك" إن المعرض متنفس للعائلة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة جراء الحصار الاقتصادي الغربي على سوريا، مؤكدا أنه رسالة إلى أن الجمال في سوريا موجود والحياة مستمرة.
© Sputnik . Shams Molhemافتتاح (معرض الزهور الدولي) بدمشق بمشاركة مصرية وعمانية للمرة الأولى
افتتاح (معرض الزهور الدولي) بدمشق بمشاركة مصرية وعمانية للمرة الأولى - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
افتتاح (معرض الزهور الدولي) بدمشق بمشاركة مصرية وعمانية للمرة الأولى
© Sputnik . Shams Molhem
ويتخلل المعرض فعاليات ترفيهية وثقافية وفنية كعروض إنارة وسينما الهواء الطلق وحفلات فنية ترفيهية وأنشطة تفاعلية وترفيهية للأطفال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون ‏في مستوطنة يرؤون12:03 GMTВоенные инженеры Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала