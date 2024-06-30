https://sarabic.ae/20240630/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-18-عسكريا-جراء-سقوط-طائرة-مسيرة-مفخخة-في-الجولان-1090346252.html
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 18 عسكريا جراء سقوط طائرة مسيرة مفخخة في الجولان
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 18 عسكريا جراء سقوط طائرة مسيرة مفخخة في الجولان
سبوتنيك عربي
أصيب 18 جنديًا إسرائيليًا أحدهم بحالة خطيرة، اليوم الأحد، في هجوم بطائرات مسيرة مفخخة، شنه "حزب الله" اللبناني، على موقع للجيش الإسرائيلي في الجولان. 30.06.2024, سبوتنيك عربي
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2024-06-30T22:12+0000
2024-06-30T22:12+0000
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القدس - سبوتنيك. وذكر بيان للجيش الإسرائيلي، أنه "نتيجة لسقوط طائرة مسيرة مفخخة في المنطقة الشمالية من هضبة الجولان في وقت سابق من اليوم، أصيب جندي بجروح خطيرة كما أصيب 17 جنديا آخر بجروح طفيفة".ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه "من بين الأهداف التي تم قصفها، نقطة مراقبة لحزب الله في منطقة مركبا ومنصة إطلاق في منطقة عيتا الشعب تم منها تنفيذ عملية إطلاق النار باتجاه شمال البلاد".وتتصاعد المخاوف من اندلاع حرب شاملة على جبهة لبنان في ظل التهديدات المتبادلة واستعدادات الجيش الإسرائيلي للانتقال للمرحلة التالية من حربه على غزة.يذكر أنه في الأيام الأخيرة، صرح مسؤولون إسرائيليون بشكل متزايد بأن إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات على الجبهة اللبنانية على خلفية القصف المستمر من قبل حركة حزب الله الشيعية اللبنانية. وهدد وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، "حزب الله" بتدمير وإلحاق أضرار جسيمة بلبنان في حالة نشوب حرب واسعة النطاق.وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من الشهر الجاري، إنه اعتمد خطط قتالية لشن هجوم على لبنان.وتفاقم الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ويطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو حزب الله اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما البعض في المناطق الواقعة على طول الحدود.وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي. ومن جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
https://sarabic.ae/20240630/نتنياهو-سنعلن-خلال-أيام-نهاية-عملية-رفح-1090345341.html
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أخبار حزب الله, غزة, الجولان, طوفان الأقصى
أخبار حزب الله, غزة, الجولان, طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 18 عسكريا جراء سقوط طائرة مسيرة مفخخة في الجولان
أصيب 18 جنديًا إسرائيليًا أحدهم بحالة خطيرة، اليوم الأحد، في هجوم بطائرات مسيرة مفخخة، شنه "حزب الله" اللبناني، على موقع للجيش الإسرائيلي في الجولان.
القدس - سبوتنيك. وذكر بيان للجيش الإسرائيلي، أنه "نتيجة لسقوط طائرة مسيرة مفخخة في المنطقة الشمالية من هضبة الجولان في وقت سابق من اليوم، أصيب جندي بجروح خطيرة كما أصيب 17 جنديا آخر بجروح طفيفة".
وأضاف البيان أن "الجنود نقلوا لتلقي العلاج الطبي في المستشفى"، كما أعلن الجيش أن "طائراته الحربية أغارت على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة".
ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه "من بين الأهداف التي تم قصفها، نقطة مراقبة لحزب الله في منطقة مركبا ومنصة إطلاق في منطقة عيتا الشعب تم منها تنفيذ عملية إطلاق النار باتجاه شمال البلاد".
وتتصاعد المخاوف من اندلاع حرب شاملة على جبهة لبنان في ظل التهديدات المتبادلة واستعدادات الجيش الإسرائيلي للانتقال للمرحلة التالية من حربه على غزة.
وفي وقت سابق، أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بإصابة 9 إسرائيليين بينهم 2 بجروح خطيرة جراء سقوط طائرة مسيرة أطلقها "حزب الله" اللبناني على هضبة الجولان.
يذكر أنه في الأيام الأخيرة، صرح مسؤولون إسرائيليون بشكل متزايد
بأن إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات على الجبهة اللبنانية على خلفية القصف المستمر من قبل حركة حزب الله الشيعية اللبنانية. وهدد وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، "حزب الله" بتدمير وإلحاق أضرار جسيمة بلبنان في حالة نشوب حرب واسعة النطاق.
وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من الشهر الجاري، إنه اعتمد خطط قتالية لشن هجوم على لبنان.
وتفاقم الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ويطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو حزب الله اللبناني النار يومياً على مواقع بعضهما البعض في المناطق الواقعة على طول الحدود.
وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي. ومن جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.