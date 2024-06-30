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كوريا الشمالية تتعهد باتخاذ "إجراءات مضادة هجومية وساحقة" ضد جارتها الجنوبية وأمريكا واليابان
كوريا الشمالية تتعهد باتخاذ "إجراءات مضادة هجومية وساحقة" ضد جارتها الجنوبية وأمريكا واليابان
سبوتنيك عربي
تعهدت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، باتخاذ "إجراءات مضادة هجومية وساحقة" لحماية سيادتها، فيما أدانت تدريبات جارتها الجنوبية وأمريكا واليابان، العسكرية المشتركة... 30.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-30T05:21+0000
2024-06-30T05:21+0000
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وجاءت هذه الخطوة وسط تحالف متزايد بين كوريا الشمالية وروسيا، بعد أن وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس كوريا الديمقراطية الشعبية (الشمالية)، كيم جونغ أون، معاهدة "شراكة استراتيجية شاملة"، تنص على تقديم المساعدة العسكرية لبعضهما بعضا دون تأخير، إذا تعرض أي من الجانبين لاعتداء.وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن بيونغ يانغ "لن تتجاهل أبدا تحركات أمريكا وأتباعها لتعزيز الكتلة العسكرية، لكنها ستدافع بقوة عن سيادة الدولة وأمنها ومصالحها والسلام في المنطقة، من خلال إجراءات مضادة هجومية وساحقة"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.ولم توضح الوزارة ما تعنيه بالإجراءات المضادة.واختتمت كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان، أمس السبت، مناوراتها العسكرية الثلاثية المتعددة الأطراف، التي استمرت 3 أيام بعنوان "حافة الحرية"، والتي تهدف إلى "تعزيز الردع ضد التهديدات الكورية الشمالية".وأجرت الدول الثلاث مناورات بحرية وجوية مشتركة من قبل لكن "حافة الحرية" كانت أول مناورة ثلاثية تجري عبر مجالات متعددة، بما في ذلك الجو والبحر وتحت الماء والإنترنت.
https://sarabic.ae/20231001/كوريا-الشمالية-الناتو-وتحالف-أمريكا-واليابان-وكوريا-الجنوبية-كيانات-شبيهة-بالسرطان-1081553496.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن

كوريا الشمالية تتعهد باتخاذ "إجراءات مضادة هجومية وساحقة" ضد جارتها الجنوبية وأمريكا واليابان

05:21 GMT 30.06.2024
© AFP 2023 / ED JONESجيش كوريا الشمالية
جيش كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
© AFP 2023 / ED JONES
تابعنا عبر
تعهدت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، باتخاذ "إجراءات مضادة هجومية وساحقة" لحماية سيادتها، فيما أدانت تدريبات جارتها الجنوبية وأمريكا واليابان، العسكرية المشتركة الأخيرة.
وجاءت هذه الخطوة وسط تحالف متزايد بين كوريا الشمالية وروسيا، بعد أن وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس كوريا الديمقراطية الشعبية (الشمالية)، كيم جونغ أون، معاهدة "شراكة استراتيجية شاملة"، تنص على تقديم المساعدة العسكرية لبعضهما بعضا دون تأخير، إذا تعرض أي من الجانبين لاعتداء.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن بيونغ يانغ "لن تتجاهل أبدا تحركات أمريكا وأتباعها لتعزيز الكتلة العسكرية، لكنها ستدافع بقوة عن سيادة الدولة وأمنها ومصالحها والسلام في المنطقة، من خلال إجراءات مضادة هجومية وساحقة"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
ولم توضح الوزارة ما تعنيه بالإجراءات المضادة.
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في قمة كامب ديفيد الثلاثية في كامب ديفيد بولاية ماريلاند، 18 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
كوريا الشمالية: الناتو وتحالف أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية "كيانات شبيهة بالسرطان"‏
1 أكتوبر 2023, 06:11 GMT
واختتمت كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان، أمس السبت، مناوراتها العسكرية الثلاثية المتعددة الأطراف، التي استمرت 3 أيام بعنوان "حافة الحرية"، والتي تهدف إلى "تعزيز الردع ضد التهديدات الكورية الشمالية".
قدرات جيش كوريا الشمالية بعد 73 عاما من تأسيس الجمهورية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2021
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قدرات جيش كوريا الشمالية بعد 73 عاما من التأسيس
15 سبتمبر 2021, 17:17 GMT
وأجرت الدول الثلاث مناورات بحرية وجوية مشتركة من قبل لكن "حافة الحرية" كانت أول مناورة ثلاثية تجري عبر مجالات متعددة، بما في ذلك الجو والبحر وتحت الماء والإنترنت.
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