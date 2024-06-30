https://sarabic.ae/20240630/مصر-فيديو-لـخطف-طفل-بمحل-تجاري-يثير-جدلا-واسعا-والداخلية-تعلق-1090327623.html
مصر.. فيديو لـ"خطف" طفل بمحل تجاري يثير جدلا واسعا والداخلية تعلق
مصر.. فيديو لـ"خطف" طفل بمحل تجاري يثير جدلا واسعا والداخلية تعلق
سبوتنيك عربي
أثار مقطع فيديو متداول جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يرصد محاولة في مصر، لـ"خطف" طفل داخل محل تجاري. 30.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-30T07:03+0000
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ويبين الفيديو محاولة امرأة خطف طفل، يبلغ من العمر عاما ونصف، من والدته بحركة خاطفة، بعدما استغلت انشغالها، لكن الأم انتبهت سريعا للمرأة واستوقفتها واستردت ابنها.ودفع الفيديو، المتداول بصورة واسعة، وزارة الداخلية المصرية لإعادة نشره عبر حساباتها، والكشف عن تفاصيل الواقعة، في بيان لها جاء فيه: "كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بمديرية أمن الغربية من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، بأنه حال تواجدها بأحد المحال التجارية كائن بدائرة القسم وبرفقتها نجلها (بعمر عام ونصف) فوجئت بقيام سيدة أخرى كانت متواجدة بذات المحل باصطحاب نجلها ومحاولة التوجه به للخارج إلا أنها قامت باستيقافها واسترداد نجلها".وواصلت الوزارة المصرية، بالقول: "أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، ولم يستدل لها على معلومات جنائية، وبمواجهتها قررت أنها كانت متواجدة بذات المحل لشراء بعض المتطلبات وبرفقتها نجليها (بعمر 3 و5 سنوات)، وقيامها باصطحاب الطفل المشار إليه بدلا من أحد نجليها عن طريق الخطأ. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".
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سبوتنيك عربي
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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, منوعات
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, منوعات
مصر.. فيديو لـ"خطف" طفل بمحل تجاري يثير جدلا واسعا والداخلية تعلق
07:03 GMT 30.06.2024 (تم التحديث: 07:04 GMT 30.06.2024)
أثار مقطع فيديو متداول جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يرصد محاولة في مصر، لـ"خطف" طفل داخل محل تجاري.
ويبين الفيديو محاولة امرأة خطف طفل، يبلغ من العمر عاما ونصف، من والدته بحركة خاطفة، بعدما استغلت انشغالها، لكن الأم انتبهت سريعا للمرأة واستوقفتها واستردت ابنها.
ودفع الفيديو، المتداول بصورة واسعة، وزارة الداخلية المصرية لإعادة نشره عبر حساباتها، والكشف عن تفاصيل الواقعة، في بيان لها جاء فيه: "كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بمديرية أمن الغربية من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، بأنه حال تواجدها بأحد المحال التجارية كائن بدائرة القسم وبرفقتها نجلها (بعمر عام ونصف) فوجئت بقيام سيدة أخرى كانت متواجدة بذات المحل باصطحاب نجلها ومحاولة التوجه به للخارج إلا أنها قامت باستيقافها واسترداد نجلها".
وواصلت الوزارة المصرية، بالقول: "أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، ولم يستدل لها على معلومات جنائية، وبمواجهتها قررت أنها كانت متواجدة بذات المحل لشراء بعض المتطلبات وبرفقتها نجليها (بعمر 3 و5 سنوات)، وقيامها باصطحاب الطفل المشار إليه بدلا من أحد نجليها عن طريق الخطأ. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".