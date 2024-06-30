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نيجيريا... 18 قتيلا إثر تفجيرات انتحارية نفذتها "بوكو حرام"
نيجيريا... 18 قتيلا إثر تفجيرات انتحارية نفذتها "بوكو حرام"
سبوتنيك عربي
لقي ما لا يقل عن 18 شخصا مصرعهم وأُصيب العشرات إثر هجمات انتحارية نفذتها جماعة "بوكو حرام" الإرهابية (المحظورة في روسيا ودول عدة) في مدينة غووزا بولاية بورنو... 30.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-30T11:36+0000
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ونقلت وسائل إعلام بريطانية، عن الشرطة النيجرية، قولها إن "أحد هذه التفجيرات الانتحارية وقع، أمس السبت، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص خلال زفاف".في السياق ذاته، فجرت امرأة، كانت تحمل طفلا على ظهرها، شحنة ناسفة وسط ضيوف كانوا يحتفلون بعد حضورهم حفل زفاف في مدينة غووزا.وقال رئيس خدمات الإنقاذ المحلية باركيندو سعيدو: "حتى الآن، قُتل في الهجمات 18 شخصًا بينهم أطفال ورجال ونساء وحوامل"، مضيفًا أن 19 آخرين أصيبوا بجروح خطرة ونُقلوا في 4 سيّارات إسعاف إلى العاصمة الإقليميّة مايدوغوري بينما ينتظر 23 آخرون إجلاءهم".تزامن ذلك مع تحذيرات أطلقها الخبراء من انعكاسات التوترات في دول الساحل وتنامي الجماعات المتطرفة والإرهابية هناك، على دول شمال أفريقيا.وتشهد المنطقة توترات في أكثر من بقعة، ما يشير إلى إعادة التوازنات في المنطقة، خاصة بعد سيطرة تنسيقية "حركات الأزواد" في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على قاعدة عسكرية جديدة للجيش في شمال مالي، لتشكل بذلك القاعدة الخامسة التي تسيطر عليها التنسيقية.يأتي ذلك في ظل تحذيرات من عودة جماعة "بوكر حرام" الإرهابية بشكل أقوى، وكذلك التخوفات من نشاط الحركات المسلحة التابعة للمعارضة التشادية، ما يترك أثره بشكل مباشر على دول شمال أفريقيا، التي تربطها حدود مشتركة معها، منها الجزائر وليبيا.ويمثل استدعاء السيناريو السابق الذي شهدته البلاد عام 2012، عندما سيطرت الجماعات الجهادية على شمال البلاد، والتمرد الذي كان يقوده "الطوارق" آنذاك ضد الحكومة المركزية، واستيلاء تلك الجماعات على مدينة تمبكتو، مخاوف عدة بالنظر للعلاقات القبائلية بين دول الساحل ودول شمال أفريقيا ومنها الجزائر وليبيا، وفق تحذيرات الخبراء.
https://sarabic.ae/20240112/بحث-مقترح-بإنشاء-خط-غاز-بين-أوروبا-ونيجيريا-مرورا-بالنيجر-وليبيا-1084913956.html
https://sarabic.ae/20240101/نائب-وزير-الداخلية-التشادي-لـسبوتنيك-قضينا-على-قواعد-بوكو-حرام-وقواتنا-قادرة-على-بسط-الاستقرار-1084628138.html
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نيجيريا... 18 قتيلا إثر تفجيرات انتحارية نفذتها "بوكو حرام"

11:36 GMT 30.06.2024 (تم التحديث: 12:27 GMT 30.06.2024)
© AP Photo / STRبوكو حرام
بوكو حرام - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / STR
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لقي ما لا يقل عن 18 شخصا مصرعهم وأُصيب العشرات إثر هجمات انتحارية نفذتها جماعة "بوكو حرام" الإرهابية (المحظورة في روسيا ودول عدة) في مدينة غووزا بولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية، عن الشرطة النيجرية، قولها إن "أحد هذه التفجيرات الانتحارية وقع، أمس السبت، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص خلال زفاف".
في السياق ذاته، فجرت امرأة، كانت تحمل طفلا على ظهرها، شحنة ناسفة وسط ضيوف كانوا يحتفلون بعد حضورهم حفل زفاف في مدينة غووزا.
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وقال رئيس خدمات الإنقاذ المحلية باركيندو سعيدو: "حتى الآن، قُتل في الهجمات 18 شخصًا بينهم أطفال ورجال ونساء وحوامل"، مضيفًا أن 19 آخرين أصيبوا بجروح خطرة ونُقلوا في 4 سيّارات إسعاف إلى العاصمة الإقليميّة مايدوغوري بينما ينتظر 23 آخرون إجلاءهم".
تزامن ذلك مع تحذيرات أطلقها الخبراء من انعكاسات التوترات في دول الساحل وتنامي الجماعات المتطرفة والإرهابية هناك، على دول شمال أفريقيا.
وتشهد المنطقة توترات في أكثر من بقعة، ما يشير إلى إعادة التوازنات في المنطقة، خاصة بعد سيطرة تنسيقية "حركات الأزواد" في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على قاعدة عسكرية جديدة للجيش في شمال مالي، لتشكل بذلك القاعدة الخامسة التي تسيطر عليها التنسيقية.
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1 يناير, 14:55 GMT
يأتي ذلك في ظل تحذيرات من عودة جماعة "بوكر حرام" الإرهابية بشكل أقوى، وكذلك التخوفات من نشاط الحركات المسلحة التابعة للمعارضة التشادية، ما يترك أثره بشكل مباشر على دول شمال أفريقيا، التي تربطها حدود مشتركة معها، منها الجزائر وليبيا.
ويمثل استدعاء السيناريو السابق الذي شهدته البلاد عام 2012، عندما سيطرت الجماعات الجهادية على شمال البلاد، والتمرد الذي كان يقوده "الطوارق" آنذاك ضد الحكومة المركزية، واستيلاء تلك الجماعات على مدينة تمبكتو، مخاوف عدة بالنظر للعلاقات القبائلية بين دول الساحل ودول شمال أفريقيا ومنها الجزائر وليبيا، وفق تحذيرات الخبراء.
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