https://sarabic.ae/20240701/البنك-الدولي-يصنف-روسيا-ضمن-فئة-الدول-ذات-الدخل-المرتفع-1090372981.html

البنك الدولي يصنف روسيا ضمن فئة الدول ذات الدخل المرتفع

البنك الدولي يصنف روسيا ضمن فئة الدول ذات الدخل المرتفع

سبوتنيك عربي

صنّف البنك الدولي، اليوم الاثنين، روسيا ضمن فئة الدول ذات الدخل المرتفع، مقدرًا نصيب الفرد بأكثر من 14 ألف دولار من الدخل القومي. 01.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-01T19:43+0000

2024-07-01T19:43+0000

2024-07-01T19:43+0000

روسيا

اقتصاد

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وأرجع البنك انتقال روسيا، من مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط ​الأعلى إلى الفئة العليا، إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وانتعاش النشاط التجاري والقطاع المالي وصناعة البناء والتشييد.وفي عام 2023، ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي إلى 14250 دولارًا، مقابل 12830 دولارًا في عام 2022.وأضافت نابيولينا خلال مؤتمر صحفي: "نحن في حالة استعداد دائم لزيادة محتملة في العقوبات، بما في ذلك على البنية التحتية، ونحن ندرس خيارات مختلفة جنبًا إلى جنب مع التبادل لضمان عمل بنيتنا التحتية، وتجري بالطبع مناقشة مثل هذه التدابير مسبقًا".وأشارت إلى أنه "فيما يتعلق بإجراءات الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول المجمدة، سيتم اتخاذ القرارات وسنتخذ الإجراءات المناسبة لحماية مصالحنا".ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

https://sarabic.ae/20240624/البنك-الدولي-يقدم-تمويلا-لمصر-بقيمة-700-مليون-دولار-1090118266.html

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