https://sarabic.ae/20240701/الجيش-الأمريكي-يرفع-مستوى-التأهب-في-عدد-من-قواعده-داخل-أوروبا-إلى-ثاني-أعلى-مستوى-1090348621.html

الجيش الأمريكي يرفع مستوى التأهب في عدد من قواعده داخل أوروبا إلى ثاني أعلى مستوى

الجيش الأمريكي يرفع مستوى التأهب في عدد من قواعده داخل أوروبا إلى ثاني أعلى مستوى

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير أمريكية متعددة، أن الجيش الأمريكي رفع مستوى التأهب في عدة قواعد في أوروبا إلى ثاني أعلى مستوى. 01.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-01T05:28+0000

2024-07-01T05:28+0000

2024-07-01T05:28+0000

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وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الأحد، نقلا عن مسؤولين لم تحدد أسماءهم، أن القواعد الأمريكية المنتشرة في أنحاء أوروبا تم رفعها إلى مستوى التأهب "تشارلي".وذكر الجيش الأمريكي عبر موقعه على الإنترنت، أنه يتم تحديد هذا المستوى عند "وقوع حادث أو تلقي معلومات استخباراتية، تشير إلى احتمال وجود شكل من أشكال العمل الإرهابي أو استهداف الأفراد أو المنشآت".ويتم تطبيق أعلى مستوى "دلتا"، عند وقوع هجوم إرهابي، أو عندما يكون الهجوم "وشيكا".ولم تؤكد القيادة الأمريكية الأوروبية (USEUCOM) تغيير الوضع لديها، ردا على استفسار من وكالة "فرانس برس"، لكنها قالت: "نحن نبقى يقظين".وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إنه "بسبب مجموعة من العوامل التي من المحتمل أن تؤثر على سلامة وأمن أفراد الخدمة الأمريكية وعائلاتهم المتمركزين في المسرح الأوروبي، تضاعف القيادة الأمريكية الأوروبية جهودها للتشديد على اليقظة خلال أشهر الصيف".وتنصح وزارة الخارجية الأمريكية حاليا رعاياها في ألمانيا، حيث يقع المقر الرئيسي للقيادة الأمريكية (USEUCOM)، بتوخي المزيد من الحذر بشأن الإرهاب.كما رفعت فرنسا حالة التأهب قبيل دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بينما تستضيف ألمانيا حاليا بطولة دولية لكرة القدم.

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