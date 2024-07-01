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الرئيس العراقي: تصريحات نائب الكونغرس الأمريكي تمس باستقلالية قضائنا
الرئيس العراقي: تصريحات نائب الكونغرس الأمريكي تمس باستقلالية قضائنا
سبوتنيك عربي
انتقد الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، تصريحات أدلى بها النائب في الكونغرس الأمريكي، مايك والتز، حيث اعتبرها "تمس باستقلالية القضاء... 01.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-01T12:53+0000
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ونقلت وكالة "واع" عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان قالت فيه: "نستنكر تصريحات النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي مايك والتز والتي لا تمس فقط شخص رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان وإنما هي مساس باستقلالية القضاء العراقي الذي هو ركن أساس من أركان الدولة".وأشاد البيان بالنظام القضائي العراقي مؤكدا أنه "من أرصن الأنظمة القضائية المستقلة في المنطقة وهو الكافل لتحقيق العدل والداعم لسيادة القانون والضامن لحقوق المواطنين المشروعة في العيش الحر الكريم، وما الاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده العراق إلا دليل واضح على ذلك".وتابع البيان استنكاره لتصريحات النائب الأمريكي واصفا إياها بـ"غير المسؤولة" وأن تكرارها قد يؤثر في طبيعة العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية".وكان والتز قد أعاد نشر تغريدة لتقرير موقع "واشنطن فري بيكون" الأمريكي حول استعداده لتصنيف مجلس القضاء الأعلى في العراق ورئيسه زيدان على أنهما "أصول تسيطر عليها إيران" من خلال خطوة تشريعية بتقديم مسودة تعديل للقانون تتضمن بندا لدعم ادعائه.وقال والتز للموقع "إن النظام الإيراني يحتاج إلى أن يفهم أن الكونغرس الأمريكي لن يسمح لآية الله (علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران) بتحويل العراق إلى دولة عميلة"، وأضاف: "يجب على المتعاطفين مع إيران في العراق مثل فائق زيدان وآخرين أن ينتبهوا لذلك".
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العالم, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

الرئيس العراقي: تصريحات نائب الكونغرس الأمريكي تمس باستقلالية قضائنا

12:53 GMT 01.07.2024
© AFP 2023 / ISMAEL ADNANالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
© AFP 2023 / ISMAEL ADNAN
تابعنا عبر
انتقد الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، تصريحات أدلى بها النائب في الكونغرس الأمريكي، مايك والتز، حيث اعتبرها "تمس باستقلالية القضاء العراقي".
ونقلت وكالة "واع" عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان قالت فيه: "نستنكر تصريحات النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي مايك والتز والتي لا تمس فقط شخص رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان وإنما هي مساس باستقلالية القضاء العراقي الذي هو ركن أساس من أركان الدولة".
وأشاد البيان بالنظام القضائي العراقي مؤكدا أنه "من أرصن الأنظمة القضائية المستقلة في المنطقة وهو الكافل لتحقيق العدل والداعم لسيادة القانون والضامن لحقوق المواطنين المشروعة في العيش الحر الكريم، وما الاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده العراق إلا دليل واضح على ذلك".
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وتابع البيان استنكاره لتصريحات النائب الأمريكي واصفا إياها بـ"غير المسؤولة" وأن تكرارها قد يؤثر في طبيعة العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية".
وكان والتز قد أعاد نشر تغريدة لتقرير موقع "واشنطن فري بيكون" الأمريكي حول استعداده لتصنيف مجلس القضاء الأعلى في العراق ورئيسه زيدان على أنهما "أصول تسيطر عليها إيران" من خلال خطوة تشريعية بتقديم مسودة تعديل للقانون تتضمن بندا لدعم ادعائه.
وقال والتز للموقع "إن النظام الإيراني يحتاج إلى أن يفهم أن الكونغرس الأمريكي لن يسمح لآية الله (علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران) بتحويل العراق إلى دولة عميلة"، وأضاف: "يجب على المتعاطفين مع إيران في العراق مثل فائق زيدان وآخرين أن ينتبهوا لذلك".
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