https://sarabic.ae/20240701/انطلاق-عملية-التصويت-الإلكتروني-في-مسابقة-أندريه-ستينين-لعام-2024-صور-1090360665.html

انطلاق عملية التصويت الإلكتروني في مسابقة "أندريه ستينين" لعام 2024... صور

انطلاق عملية التصويت الإلكتروني في مسابقة "أندريه ستينين" لعام 2024... صور

سبوتنيك عربي

انطلقت صافرة البداية للتصويت عبر الإنترنت في مسابقة "أندريه ستينين" الدولية للتصوير الصحفي في ذكرى رحيل الصحفي أندريه ستينين، وذلك على النسختين الروسية... 01.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-01T12:21+0000

2024-07-01T12:21+0000

2024-07-01T12:40+0000

العالم

روسيا

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ويسمح لمستخدمي الإنترنت باختيار أفضل صورة أو سلسلة، وفقا لرأيهم، من بين تلك المدرجة في القائمة المختصرة بقرار من لجنة التحكيم الدولية.وللمشاركة في التصويت، "عليك تحديد الصورة أو سلسلة الصور المفضلة لديك على موقع المسابقة والنقر على الزر المجاور لها، ولا تحتاج إلى أن يكون لديك ملف شخصي على أي شبكة اجتماعية، والتصويت مفتوح حتى الساعة 23:59 (بتوقيت موسكو) يوم 31 يوليو/ تموز".وسيتم الإعلان عن الفائز في التصويت عبر الإنترنت في أوائل أغسطس/ آب، وسيحصل مؤلف الصورة الأكثر شهرة على الإنترنت على شهادة المسابقة.وسيتم الإعلان عن جوائز المرشحين في القائمة المختصرة، وكذلك الفائز بالجائزة الكبرى، من قبل اللجنة المنظمة في سبتمبر/ أيلول على موقع النسخة الروسية https://stenincontest.ru والنسخة الإنجليزية من الموقع https://stenincontest.com.تهدف مسابقة "أندريه ستينين" الدولية للتصوير الصحفي، التي تنظمها مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب وجذب انتباه الجمهور إلى تحديات التصوير الصحفي الحديث.شركاء المسابقة هم: VGTRK (شركة البث التلفزيوني والإذاعي لعموم روسيا)، منصة SMOTRIM عبر الإنترنت (روسيا)، قناة التلفزيون الحكومية لعموم روسيا "ثقافة روسيا" (روسيا)، القناة التلفزيونية " موسكو 24" (روسيا).الشركاء الإعلاميون الدوليون للمسابقة هم: وكالة الأنباء والإذاعة "سبوتنيك" (الدولية)، القناة التلفزيونية والبوابة "آر تي" (الدولية)، وسائل الإعلام القابضة ووسائل الإعلام المستقلة (جنوب أفريقيا)، وكالة الأنباء ANA (جنوب أفريقيا)، مجموعة شنغهاي يونايتد الإعلامية SUMG (الصين)، البوابة الإلكترونية لصحيفة "تشاينا ديلي" (الصين)، البوابة الإلكترونية "ذا بيبر" (الصين)، شبكة الميادين الإعلامية (لبنان).

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العالم, روسيا