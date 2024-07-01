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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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قوانين الاقتصاد
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الإنسان والثقافة
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
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ملفات ساخنة
ما الأهداف الخفية وراء إنشاء ميناء لتقديم المساعدات لغزة؟
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: دور روسيا في إطلاق عملية السلام في فلسطين مهم في ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:34 GMT
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عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض أي تعديلات على المقترح الأمريكي لوقف القتال في غزة.. والمجاعة تضرب أطفال الشمال
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قوانين الاقتصاد
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السينما والرياضة تحدي وشغف
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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من الملعب
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كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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https://sarabic.ae/20240701/انطلاق-عملية-التصويت-الإلكتروني-في-مسابقة-أندريه-ستينين-لعام-2024-صور-1090360665.html
انطلاق عملية التصويت الإلكتروني في مسابقة "أندريه ستينين" لعام 2024... صور
انطلاق عملية التصويت الإلكتروني في مسابقة "أندريه ستينين" لعام 2024... صور
سبوتنيك عربي
انطلقت صافرة البداية للتصويت عبر الإنترنت في مسابقة "أندريه ستينين" الدولية للتصوير الصحفي في ذكرى رحيل الصحفي أندريه ستينين، وذلك على النسختين الروسية... 01.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-01T12:21+0000
2024-07-01T12:40+0000
العالم
روسيا
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ويسمح لمستخدمي الإنترنت باختيار أفضل صورة أو سلسلة، وفقا لرأيهم، من بين تلك المدرجة في القائمة المختصرة بقرار من لجنة التحكيم الدولية.وللمشاركة في التصويت، "عليك تحديد الصورة أو سلسلة الصور المفضلة لديك على موقع المسابقة والنقر على الزر المجاور لها، ولا تحتاج إلى أن يكون لديك ملف شخصي على أي شبكة اجتماعية، والتصويت مفتوح حتى الساعة 23:59 (بتوقيت موسكو) يوم 31 يوليو/ تموز".وسيتم الإعلان عن الفائز في التصويت عبر الإنترنت في أوائل أغسطس/ آب، وسيحصل مؤلف الصورة الأكثر شهرة على الإنترنت على شهادة المسابقة.وسيتم الإعلان عن جوائز المرشحين في القائمة المختصرة، وكذلك الفائز بالجائزة الكبرى، من قبل اللجنة المنظمة في سبتمبر/ أيلول على موقع النسخة الروسية https://stenincontest.ru والنسخة الإنجليزية من الموقع https://stenincontest.com.تهدف مسابقة "أندريه ستينين" الدولية للتصوير الصحفي، التي تنظمها مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب وجذب انتباه الجمهور إلى تحديات التصوير الصحفي الحديث.شركاء المسابقة هم: VGTRK (شركة البث التلفزيوني والإذاعي لعموم روسيا)، منصة SMOTRIM عبر الإنترنت (روسيا)، قناة التلفزيون الحكومية لعموم روسيا "ثقافة روسيا" (روسيا)، القناة التلفزيونية " موسكو 24" (روسيا).الشركاء الإعلاميون الدوليون للمسابقة هم: وكالة الأنباء والإذاعة "سبوتنيك" (الدولية)، القناة التلفزيونية والبوابة "آر تي" (الدولية)، وسائل الإعلام القابضة ووسائل الإعلام المستقلة (جنوب أفريقيا)، وكالة الأنباء ANA (جنوب أفريقيا)، مجموعة شنغهاي يونايتد الإعلامية SUMG (الصين)، البوابة الإلكترونية لصحيفة "تشاينا ديلي" (الصين)، البوابة الإلكترونية "ذا بيبر" (الصين)، شبكة الميادين الإعلامية (لبنان).
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

انطلاق عملية التصويت الإلكتروني في مسابقة "أندريه ستينين" لعام 2024... صور

12:21 GMT 01.07.2024 (تم التحديث: 12:40 GMT 01.07.2024)
© Photo / Rajendra Pandey/Stenincontestالقائمة المختصرة راجندرا باندي / صورة الهند. بطل عصرنا، سلسلة الأرامل المارقة
القائمة المختصرة راجندرا باندي / صورة الهند. بطل عصرنا، سلسلة الأرامل المارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
© Photo / Rajendra Pandey/Stenincontest
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انطلقت صافرة البداية للتصويت عبر الإنترنت في مسابقة "أندريه ستينين" الدولية للتصوير الصحفي في ذكرى رحيل الصحفي أندريه ستينين، وذلك على النسختين الروسية والإنكليزية.
ويسمح لمستخدمي الإنترنت باختيار أفضل صورة أو سلسلة، وفقا لرأيهم، من بين تلك المدرجة في القائمة المختصرة بقرار من لجنة التحكيم الدولية.

سيتم تحديد الصور المشاركة الفائزة بناءً على أكبر عدد من الأصوات التي يتم الإدلاء بها.

وللمشاركة في التصويت، "عليك تحديد الصورة أو سلسلة الصور المفضلة لديك على موقع المسابقة والنقر على الزر المجاور لها، ولا تحتاج إلى أن يكون لديك ملف شخصي على أي شبكة اجتماعية، والتصويت مفتوح حتى الساعة 23:59 (بتوقيت موسكو) يوم 31 يوليو/ تموز".
© Sputnik . Aung Chan Thar/Stenincontestالقائمة المختصرة أونغ تشان ثار / ميانمار (بورما) زهور الزنبق منظر علوي، منفردة
القائمة المختصرة أونغ تشان ثار / ميانمار (بورما) زهور الزنبق منظر علوي، منفردة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
القائمة المختصرة أونغ تشان ثار / ميانمار (بورما) زهور الزنبق منظر علوي، منفردة
© Sputnik . Aung Chan Thar/Stenincontest
وسيتم الإعلان عن الفائز في التصويت عبر الإنترنت في أوائل أغسطس/ آب، وسيحصل مؤلف الصورة الأكثر شهرة على الإنترنت على شهادة المسابقة.
وسيتم الإعلان عن جوائز المرشحين في القائمة المختصرة، وكذلك الفائز بالجائزة الكبرى، من قبل اللجنة المنظمة في سبتمبر/ أيلول على موقع النسخة الروسية https://stenincontest.ru والنسخة الإنجليزية من الموقع https://stenincontest.com.
© Photo / Ruslan Kondratenko/Stenincontestالقائمة المختصرة رسلان كوندراتينكو / كاسحة الجليد الروسية الكابتن كوسولابوف منظر علوي، فردي
القائمة المختصرة رسلان كوندراتينكو / كاسحة الجليد الروسية الكابتن كوسولابوف منظر علوي، فردي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
القائمة المختصرة رسلان كوندراتينكو / كاسحة الجليد الروسية الكابتن كوسولابوف منظر علوي، فردي
© Photo / Ruslan Kondratenko/Stenincontest
وتخطط المسابقة أيضًا لعقد حملة ترويجية تقليدية للفائزين في مدن حول العالم.
© Photo / Md Shamim Ul Islam/Stenincontestالقائمة المختصرة محمد شميم الإسلام / فتاة بنغلاديشية وصورة المحيط. بطل عصرنا (صور منفردة)
القائمة المختصرة محمد شميم الإسلام / فتاة بنغلاديشية وصورة المحيط. بطل عصرنا (صور منفردة) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
القائمة المختصرة محمد شميم الإسلام / فتاة بنغلاديشية وصورة المحيط. بطل عصرنا (صور منفردة)
© Photo / Md Shamim Ul Islam/Stenincontest
تهدف مسابقة "أندريه ستينين" الدولية للتصوير الصحفي، التي تنظمها مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب وجذب انتباه الجمهور إلى تحديات التصوير الصحفي الحديث.
© Photo / Giacomo d'Orlando/Stenincontestالقائمة المختصرة جياكومو دورلاندو / إيطاليا Symbiosis My Planet، سلسلة David Juszkiewicz، مرشح دكتوراه في العلوم الجزيئية والحياة في جامعة كيرتن، يصور المرجانيات الحية لبوم بوريتس الضخمة على طول شعاب نينغالو.
القائمة المختصرة جياكومو دورلاندو / إيطاليا Symbiosis My Planet، سلسلة David Juszkiewicz، مرشح دكتوراه في العلوم الجزيئية والحياة في جامعة كيرتن، يصور المرجانيات الحية لبوم بوريتس الضخمة على طول شعاب نينغالو. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
القائمة المختصرة جياكومو دورلاندو / إيطاليا Symbiosis My Planet، سلسلة David Juszkiewicz، مرشح دكتوراه في العلوم الجزيئية والحياة في جامعة كيرتن، يصور المرجانيات الحية لبوم بوريتس الضخمة على طول شعاب نينغالو.
© Photo / Giacomo d'Orlando/Stenincontest
شركاء المسابقة هم: VGTRK (شركة البث التلفزيوني والإذاعي لعموم روسيا)، منصة SMOTRIM عبر الإنترنت (روسيا)، قناة التلفزيون الحكومية لعموم روسيا "ثقافة روسيا" (روسيا)، القناة التلفزيونية " موسكو 24" (روسيا).
© Photo / Luke Dray/Stenincontestالقائمة المختصرة لوك دراي / المملكة المتحدة المناخ الحقيقي لجنوب السودان، مسلسل جون ماليش، البالغ من العمر أربعين عامًا، يقف لالتقاط صورة حيث كان منزله يقف ذات يوم في 29 نوفمبر 2023 في تونغ، جنوب السودان.
القائمة المختصرة لوك دراي / المملكة المتحدة المناخ الحقيقي لجنوب السودان، مسلسل جون ماليش، البالغ من العمر أربعين عامًا، يقف لالتقاط صورة حيث كان منزله يقف ذات يوم في 29 نوفمبر 2023 في تونغ، جنوب السودان. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
القائمة المختصرة لوك دراي / المملكة المتحدة المناخ الحقيقي لجنوب السودان، مسلسل جون ماليش، البالغ من العمر أربعين عامًا، يقف لالتقاط صورة حيث كان منزله يقف ذات يوم في 29 نوفمبر 2023 في تونغ، جنوب السودان.
© Photo / Luke Dray/Stenincontest
الشركاء الإعلاميون الدوليون للمسابقة هم: وكالة الأنباء والإذاعة "سبوتنيك" (الدولية)، القناة التلفزيونية والبوابة "آر تي" (الدولية)، وسائل الإعلام القابضة ووسائل الإعلام المستقلة (جنوب أفريقيا)، وكالة الأنباء ANA (جنوب أفريقيا)، مجموعة شنغهاي يونايتد الإعلامية SUMG (الصين)، البوابة الإلكترونية لصحيفة "تشاينا ديلي" (الصين)، البوابة الإلكترونية "ذا بيبر" (الصين)، شبكة الميادين الإعلامية (لبنان).
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