انطلاق عملية التصويت الإلكتروني في مسابقة "أندريه ستينين" لعام 2024... صور
12:21 GMT 01.07.2024 (تم التحديث: 12:40 GMT 01.07.2024)
© Photo / Rajendra Pandey/Stenincontestالقائمة المختصرة راجندرا باندي / صورة الهند. بطل عصرنا، سلسلة الأرامل المارقة
© Photo / Rajendra Pandey/Stenincontest
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انطلقت صافرة البداية للتصويت عبر الإنترنت في مسابقة "أندريه ستينين" الدولية للتصوير الصحفي في ذكرى رحيل الصحفي أندريه ستينين، وذلك على النسختين الروسية والإنكليزية.
ويسمح لمستخدمي الإنترنت باختيار أفضل صورة أو سلسلة، وفقا لرأيهم، من بين تلك المدرجة في القائمة المختصرة بقرار من لجنة التحكيم الدولية.
سيتم تحديد الصور المشاركة الفائزة بناءً على أكبر عدد من الأصوات التي يتم الإدلاء بها.
وللمشاركة في التصويت، "عليك تحديد الصورة أو سلسلة الصور المفضلة لديك على موقع المسابقة والنقر على الزر المجاور لها، ولا تحتاج إلى أن يكون لديك ملف شخصي على أي شبكة اجتماعية، والتصويت مفتوح حتى الساعة 23:59 (بتوقيت موسكو) يوم 31 يوليو/ تموز".
© Sputnik . Aung Chan Thar/Stenincontestالقائمة المختصرة أونغ تشان ثار / ميانمار (بورما) زهور الزنبق منظر علوي، منفردة
القائمة المختصرة أونغ تشان ثار / ميانمار (بورما) زهور الزنبق منظر علوي، منفردة
© Sputnik . Aung Chan Thar/Stenincontest
وسيتم الإعلان عن الفائز في التصويت عبر الإنترنت في أوائل أغسطس/ آب، وسيحصل مؤلف الصورة الأكثر شهرة على الإنترنت على شهادة المسابقة.
وسيتم الإعلان عن جوائز المرشحين في القائمة المختصرة، وكذلك الفائز بالجائزة الكبرى، من قبل اللجنة المنظمة في سبتمبر/ أيلول على موقع النسخة الروسية https://stenincontest.ru والنسخة الإنجليزية من الموقع https://stenincontest.com.
© Photo / Ruslan Kondratenko/Stenincontestالقائمة المختصرة رسلان كوندراتينكو / كاسحة الجليد الروسية الكابتن كوسولابوف منظر علوي، فردي
القائمة المختصرة رسلان كوندراتينكو / كاسحة الجليد الروسية الكابتن كوسولابوف منظر علوي، فردي
© Photo / Ruslan Kondratenko/Stenincontest
وتخطط المسابقة أيضًا لعقد حملة ترويجية تقليدية للفائزين في مدن حول العالم.
© Photo / Md Shamim Ul Islam/Stenincontestالقائمة المختصرة محمد شميم الإسلام / فتاة بنغلاديشية وصورة المحيط. بطل عصرنا (صور منفردة)
القائمة المختصرة محمد شميم الإسلام / فتاة بنغلاديشية وصورة المحيط. بطل عصرنا (صور منفردة)
© Photo / Md Shamim Ul Islam/Stenincontest
تهدف مسابقة "أندريه ستينين" الدولية للتصوير الصحفي، التي تنظمها مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب وجذب انتباه الجمهور إلى تحديات التصوير الصحفي الحديث.
© Photo / Giacomo d'Orlando/Stenincontestالقائمة المختصرة جياكومو دورلاندو / إيطاليا Symbiosis My Planet، سلسلة David Juszkiewicz، مرشح دكتوراه في العلوم الجزيئية والحياة في جامعة كيرتن، يصور المرجانيات الحية لبوم بوريتس الضخمة على طول شعاب نينغالو.
القائمة المختصرة جياكومو دورلاندو / إيطاليا Symbiosis My Planet، سلسلة David Juszkiewicz، مرشح دكتوراه في العلوم الجزيئية والحياة في جامعة كيرتن، يصور المرجانيات الحية لبوم بوريتس الضخمة على طول شعاب نينغالو.
© Photo / Giacomo d'Orlando/Stenincontest
شركاء المسابقة هم: VGTRK (شركة البث التلفزيوني والإذاعي لعموم روسيا)، منصة SMOTRIM عبر الإنترنت (روسيا)، قناة التلفزيون الحكومية لعموم روسيا "ثقافة روسيا" (روسيا)، القناة التلفزيونية " موسكو 24" (روسيا).
© Photo / Luke Dray/Stenincontestالقائمة المختصرة لوك دراي / المملكة المتحدة المناخ الحقيقي لجنوب السودان، مسلسل جون ماليش، البالغ من العمر أربعين عامًا، يقف لالتقاط صورة حيث كان منزله يقف ذات يوم في 29 نوفمبر 2023 في تونغ، جنوب السودان.
القائمة المختصرة لوك دراي / المملكة المتحدة المناخ الحقيقي لجنوب السودان، مسلسل جون ماليش، البالغ من العمر أربعين عامًا، يقف لالتقاط صورة حيث كان منزله يقف ذات يوم في 29 نوفمبر 2023 في تونغ، جنوب السودان.
© Photo / Luke Dray/Stenincontest
الشركاء الإعلاميون الدوليون للمسابقة هم: وكالة الأنباء والإذاعة "سبوتنيك" (الدولية)، القناة التلفزيونية والبوابة "آر تي" (الدولية)، وسائل الإعلام القابضة ووسائل الإعلام المستقلة (جنوب أفريقيا)، وكالة الأنباء ANA (جنوب أفريقيا)، مجموعة شنغهاي يونايتد الإعلامية SUMG (الصين)، البوابة الإلكترونية لصحيفة "تشاينا ديلي" (الصين)، البوابة الإلكترونية "ذا بيبر" (الصين)، شبكة الميادين الإعلامية (لبنان).