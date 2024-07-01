https://sarabic.ae/20240701/بعد-حرق-ممتلكات-السوريين-في-تركيا-تحرك-عاجل-من-أنقرة-صور-وفيديو--1090360903.html

بعد حرق ممتلكات السوريين في تركيا.. تحرك عاجل من أنقرة... صور وفيديو

بعد حرق ممتلكات السوريين في تركيا.. تحرك عاجل من أنقرة... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام تركية، يوم أمس الأحد، أن عددا من الشباب الأتراك هاجموا متاجر وممتلكات لسوريين في ولاية قيصري، في تركيا، بعد الاشتباه بقيام شاب سوري بالتحرش... 01.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-01T12:36+0000

2024-07-01T12:36+0000

2024-07-01T12:36+0000

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وأظهرت مقاطع فيديو، قيام مجموعة من الرجال الأتراك بتحطيم محل بقالة، يُزعم أنه بإدارة تجار سوريين، قبل إضرام النار فيه.وأقدمت مجموعات أخرى من الشباب على تحطيم دراجات نارية وسيارات، بواسطة حجارة وأدوات معدنية، في المنطقة نفسها في جنوب ولاية قيصري، المعروفة باستضافة الكثير من اللاجئين.وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، اليوم الاثنين، توقيف 67 شخصا يشتبه باعتدائهم على أملاك للسوريين، في ولاية قيصري.وأكد الوزير التركي فتح تحقيق يتعلق بادعاءات التحرش، مؤكدا توقيف المشتبه به. ويذكر أن القاصر (خمس سنوات) من الجنسية السورية أيضا.ووصف يرلي قايا، الأحداث بأنها لا تنسجم مع القيم الإنسانية للشعب التركي. وشدد الوزير على أن تركيا دولة قانون، وأن قوات الأمن ستواصل بكل حزم مكافحة الجريمة والمجرمين بكافة صنوفهم.وانتشرت قوات من الشرطة، يوم أمس، في المدينة لمحاولة استعادة الهدوء، ودعت السكان إلى ضبط النفس.

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