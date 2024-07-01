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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240701/روسيا-تستولي-على-نظام-التوجيه-داخل-صواريخ-أتاكمز-الأمريكية-وتعمل-على-دراسته-1090348192.html
روسيا تستولي على نظام التوجيه داخل صواريخ "أتاكمز" الأمريكية وتعمل على دراسته
روسيا تستولي على نظام التوجيه داخل صواريخ "أتاكمز" الأمريكية وتعمل على دراسته
سبوتنيك عربي
كشف متخصص روسي في الأسلحة والعتاد الحربي، صباح اليوم الاثنين، أن روسيا استولت على بعض المعدات والتقنيات المركبة داخل صاروخ "أتاكمز" الأمريكي التكتيكي. 01.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-01T05:23+0000
2024-07-01T05:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار المحاور في الأسلحة خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إلى أن المتخصصين الروس يدرسون نظام التوجيه وتصحيح الطيران التابع للصاروخ التكتيكي التشغيلي الأمريكي "أتاكمز"، بالإضافة إلى مجموعة من التقنيات الأخرى التي يحتويها هذا الصاروخ، بما فيها غيروسكوبات الليزر ووحدة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).ووفقا له، "يحتوي صاروخ أتاكمز ثلاثة غيروسكوبات حلقية ليزرية، وبفضلها يتم الاحتفاظ بهوائي GPS المدمج"، مضيفا أن "الأجزاء الأخيرة هي مرتبطة بالمسار الباليستي للصاروخ".ولفت إلى أن المتخصصين أتيحت لهم الفرصة لدراسة تشغيل أنظمة الصواريخ طوال مسار الرحلة بأكمله، فضلا عن إمكانية تعديل مسار الرحلة.وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن صواريخ "أتاكمز" الأمريكية، التي تم إرسالها لأوكرانيا، لم تظهر فعالية وتأثيرا كبيرا، وذلك بسبب الإجراءات الدفاعية الجوية المتخذة من قبل الجيش الروسي.وذكرت صحيفة بريطانية أن "غالبية صواريخ "أتاكمز" الأمريكية قد تم اعتراضها أو خداعها أو أخطأت في إصابة أهدافها".ويشير تقرير نشر في الصحيفة إلى أن "روسيا أظهرت استعدادها للتكيف مع أي أسلحة تزود كييف بها، من الصواريخ بعيدة المدى إلى الطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة المساعدات من الغرب وتزويد أوكرانيا بالمزيد من الصواريخ لن يغير مسار الصراع".
https://sarabic.ae/20231021/صحيفة-روسيا-أظهرت-فشل-صواريخ-أتكمس-الأمريكية-في-أوكرانيا-1082272016.html
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روسيا

روسيا تستولي على نظام التوجيه داخل صواريخ "أتاكمز" الأمريكية وتعمل على دراسته

05:23 GMT 01.07.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لمصنع الفحم في أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة
منظر لمصنع الفحم في أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova
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تابعنا عبر
كشف متخصص روسي في الأسلحة والعتاد الحربي، صباح اليوم الاثنين، أن روسيا استولت على بعض المعدات والتقنيات المركبة داخل صاروخ "أتاكمز" الأمريكي التكتيكي.
وأشار المحاور في الأسلحة خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إلى أن المتخصصين الروس يدرسون نظام التوجيه وتصحيح الطيران التابع للصاروخ التكتيكي التشغيلي الأمريكي "أتاكمز"، بالإضافة إلى مجموعة من التقنيات الأخرى التي يحتويها هذا الصاروخ، بما فيها غيروسكوبات الليزر ووحدة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
ووفقا له، "يحتوي صاروخ أتاكمز ثلاثة غيروسكوبات حلقية ليزرية، وبفضلها يتم الاحتفاظ بهوائي GPS المدمج"، مضيفا أن "الأجزاء الأخيرة هي مرتبطة بالمسار الباليستي للصاروخ".
ولفت إلى أن المتخصصين أتيحت لهم الفرصة لدراسة تشغيل أنظمة الصواريخ طوال مسار الرحلة بأكمله، فضلا عن إمكانية تعديل مسار الرحلة.
هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء يونهاب في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات كوريا الجنوبية-الأمريكية بالذخيرة الحية، التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
صحيفة: روسيا أظهرت فشل صواريخ "أتاكمس" الأمريكية في أوكرانيا
21 أكتوبر 2023, 07:31 GMT
وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن صواريخ "أتاكمز" الأمريكية، التي تم إرسالها لأوكرانيا، لم تظهر فعالية وتأثيرا كبيرا، وذلك بسبب الإجراءات الدفاعية الجوية المتخذة من قبل الجيش الروسي.
وذكرت صحيفة بريطانية أن "غالبية صواريخ "أتاكمز" الأمريكية قد تم اعتراضها أو خداعها أو أخطأت في إصابة أهدافها".
ويشير تقرير نشر في الصحيفة إلى أن "روسيا أظهرت استعدادها للتكيف مع أي أسلحة تزود كييف بها، من الصواريخ بعيدة المدى إلى الطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة المساعدات من الغرب وتزويد أوكرانيا بالمزيد من الصواريخ لن يغير مسار الصراع".
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