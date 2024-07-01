https://sarabic.ae/20240701/روسيا-تستولي-على-نظام-التوجيه-داخل-صواريخ-أتاكمز-الأمريكية-وتعمل-على-دراسته-1090348192.html
روسيا تستولي على نظام التوجيه داخل صواريخ "أتاكمز" الأمريكية وتعمل على دراسته
روسيا تستولي على نظام التوجيه داخل صواريخ "أتاكمز" الأمريكية وتعمل على دراسته
سبوتنيك عربي
كشف متخصص روسي في الأسلحة والعتاد الحربي، صباح اليوم الاثنين، أن روسيا استولت على بعض المعدات والتقنيات المركبة داخل صاروخ "أتاكمز" الأمريكي التكتيكي. 01.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-01T05:23+0000
2024-07-01T05:23+0000
2024-07-01T05:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/14/1086245813_0:67:3401:1981_1920x0_80_0_0_9f4495aac1cdcbc5a04ffa22517856fc.jpg
وأشار المحاور في الأسلحة خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إلى أن المتخصصين الروس يدرسون نظام التوجيه وتصحيح الطيران التابع للصاروخ التكتيكي التشغيلي الأمريكي "أتاكمز"، بالإضافة إلى مجموعة من التقنيات الأخرى التي يحتويها هذا الصاروخ، بما فيها غيروسكوبات الليزر ووحدة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).ووفقا له، "يحتوي صاروخ أتاكمز ثلاثة غيروسكوبات حلقية ليزرية، وبفضلها يتم الاحتفاظ بهوائي GPS المدمج"، مضيفا أن "الأجزاء الأخيرة هي مرتبطة بالمسار الباليستي للصاروخ".ولفت إلى أن المتخصصين أتيحت لهم الفرصة لدراسة تشغيل أنظمة الصواريخ طوال مسار الرحلة بأكمله، فضلا عن إمكانية تعديل مسار الرحلة.وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن صواريخ "أتاكمز" الأمريكية، التي تم إرسالها لأوكرانيا، لم تظهر فعالية وتأثيرا كبيرا، وذلك بسبب الإجراءات الدفاعية الجوية المتخذة من قبل الجيش الروسي.وذكرت صحيفة بريطانية أن "غالبية صواريخ "أتاكمز" الأمريكية قد تم اعتراضها أو خداعها أو أخطأت في إصابة أهدافها".ويشير تقرير نشر في الصحيفة إلى أن "روسيا أظهرت استعدادها للتكيف مع أي أسلحة تزود كييف بها، من الصواريخ بعيدة المدى إلى الطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة المساعدات من الغرب وتزويد أوكرانيا بالمزيد من الصواريخ لن يغير مسار الصراع".
https://sarabic.ae/20231021/صحيفة-روسيا-أظهرت-فشل-صواريخ-أتكمس-الأمريكية-في-أوكرانيا-1082272016.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/14/1086245813_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_51388de46318af45868375ae0de25ada.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا تستولي على نظام التوجيه داخل صواريخ "أتاكمز" الأمريكية وتعمل على دراسته
كشف متخصص روسي في الأسلحة والعتاد الحربي، صباح اليوم الاثنين، أن روسيا استولت على بعض المعدات والتقنيات المركبة داخل صاروخ "أتاكمز" الأمريكي التكتيكي.
وأشار المحاور في الأسلحة خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إلى أن المتخصصين الروس يدرسون نظام التوجيه وتصحيح الطيران التابع للصاروخ التكتيكي التشغيلي الأمريكي "أتاكمز"، بالإضافة إلى مجموعة من التقنيات الأخرى التي يحتويها هذا الصاروخ، بما فيها غيروسكوبات الليزر ووحدة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
ووفقا له، "يحتوي صاروخ أتاكمز ثلاثة غيروسكوبات حلقية ليزرية، وبفضلها يتم الاحتفاظ بهوائي GPS المدمج"، مضيفا أن "الأجزاء الأخيرة هي مرتبطة بالمسار الباليستي للصاروخ".
ولفت إلى أن المتخصصين أتيحت لهم الفرصة لدراسة تشغيل أنظمة الصواريخ طوال مسار الرحلة بأكمله، فضلا عن إمكانية تعديل مسار الرحلة.
21 أكتوبر 2023, 07:31 GMT
وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن صواريخ "أتاكمز" الأمريكية، التي تم إرسالها لأوكرانيا، لم تظهر فعالية وتأثيرا كبيرا، وذلك بسبب الإجراءات الدفاعية الجوية المتخذة من قبل الجيش الروسي.
وذكرت صحيفة بريطانية أن "غالبية صواريخ "أتاكمز" الأمريكية قد تم اعتراضها أو خداعها أو أخطأت في إصابة أهدافها".
ويشير تقرير نشر في الصحيفة إلى أن "روسيا أظهرت استعدادها للتكيف مع أي أسلحة تزود كييف بها، من الصواريخ بعيدة المدى إلى الطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة المساعدات من الغرب وتزويد أوكرانيا بالمزيد من الصواريخ لن يغير مسار الصراع".