https://sarabic.ae/20240701/ضابط-بريطاني-رفيع-قواتنا-غير-جاهزة-لأي-صراع-مسلح-1090351623.html

ضابط بريطاني رفيع: قواتنا غير جاهزة لأي صراع مسلح

ضابط بريطاني رفيع: قواتنا غير جاهزة لأي صراع مسلح

سبوتنيك عربي

أعلن المدير السابق لإحدى إدارات وزارة الدفاع بالمملكة المتحدة، روب جونسون، أن القوات المسلحة البريطانية لن تستطيع حماية كافة أراضي البلاد. 01.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-01T07:53+0000

2024-07-01T07:53+0000

2024-07-01T07:53+0000

رصد عسكري

العالم

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وجاءت تصريحات جونسون خلال مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" قال خلالها: "في أي عملية واسعة النطاق، سوف تنفد ذخيرتنا بسرعة ودفاعاتنا ضعيفة للغاية، ولسنا مستعدين للقتال والفوز في أي صراع مسلح وبأي حجم كان".وبحسب جونسون، تعمل القوات المسلحة البريطانية على أساس "الحد الأدنى المطلق"، الذي يسمح لها بتنفيذ عمليات حفظ السلام والعمليات الإنسانية فقط، فضلا عن إجلاء المدنيين من مناطق القتال وبعض إجراءات مكافحة التخريب، مضيفا أن "المملكة المتحدة وصلت إلى وضع لا تستطيع فيه الدفاع عن وطنها بشكل كاف".كما أوضح جونسون أن الدفاعات الجوية البريطانية "غير كافية" لوقف الصواريخ بعيدة المدى، حيث تفتقر البحرية الملكية إلى السفن للقيام بدوريات في شمال الأطلسي لتتبع وردع نشاط الغواصات الروسية، ويحتاج سلاح الجو الملكي إلى ما يقرب ضعف عدد الطائرات المقاتلة الحالية.وتابع جونسون بالقول إنه إذا تم إنشاء قوة تدخل مماثلة لتلك المنتشرة في جزر فوكلاند أو الصراعات في العراق، فإن القوات البريطانية ستكون غير مجهزة بالمعدات الكافية، مما سيعرض الجيش للخطر. الجيش البريطاني ينفذ 200 مهمة تجسسية فوق غزة دعما لإسرائيلوفي الختام، حذر جونسون بشأن الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في الجيش البريطاني، وخاصة "لمواجهة التهديد القادم من روسيا"، وينبغي للحكومة المقبلة في البلاد أن تهدف إلى إنفاق دفاعي بنسبة 3% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، أي نحو 80 مليار جنيه إسترليني (أكثر من 100 مليار دولار) سنويًا، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسمح لبريطانيا بتحديث قدرات الردع النووي لديها وأن يكون لها جيش "مسلح ومجهز لصراعات القرن الحادي والعشرين".

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