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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240701/فنلندا-تمنح-أمريكا-إمكانية-الوصول-إلى-15-منشأة-عسكرية-على-أراضيها---1090360991.html
فنلندا تمنح أمريكا إمكانية الوصول إلى 15 منشأة عسكرية على أراضيها
فنلندا تمنح أمريكا إمكانية الوصول إلى 15 منشأة عسكرية على أراضيها
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فنلندية، اليوم الاثنين، بأن البرلمان الفنلندي وافق على اتفاقية تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي بموجبها ستوفر البلاد للجانب... 01.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-01T12:34+0000
2024-07-01T12:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
رصد عسكري
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وذكرت إذاعة "Yle" الرسمية الفنلندية أن البرلمان وافق على اتفاقية التعاون الدفاعي بين فنلندا والولايات المتحدة، مضيفة أنه بموجب هذه الاتفاقية، ستوفر فنلندا للولايات المتحدة حق الوصول إلى 15 منشأة عسكرية. وتابعت الإذاعة بالقول إن الاتفاقية تنص كذلك على التمركز المسبق لمعدات الدفاع والإمدادات والأعتدة على الأراضي الفنلندية، ودخول وحركة الطائرات والسفن والمركبات الأمريكية، وحماية وسلامة وأمن القوات الأمريكية والمرافق والمناطق التي تستخدمها.ومن جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الفنلندية في وقت سابق أن الاتفاقية لا تعني وجودًا أمريكيًا دائمًا في فنلندا، إذا تمركزت القوات الأمريكية، فستكون في البلاد على أساس التناوب.وكانت قد تقدمت فنلندا والسويد بطلب إلى الناتو في مايو/ أيار من العام الماضي، على خلفية الوضع في أوكرانيا، حيث عبرت تركيا والمجر عن رغبتهما في النظر في الطلبات بشكل منفصل. ولاحقا وافقت كل من بودابست وأنقرة على انضمام فنلندا والسويد إلى التحالف، حيث أعلن رسميا عن انضمام فنلندا للناتو في مايو من العام الماضي، فيما أصبحت السويد رسميا العضو الـ32 في الناتو في مارس/ آذار من هذا العام.
https://sarabic.ae/20230403/روسيا-تعلن-عن-خطوة-عسكرية-ردا-على-انضمام-فنلندا-لـالناتو-1075472438.html
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

فنلندا تمنح أمريكا إمكانية الوصول إلى 15 منشأة عسكرية على أراضيها

12:34 GMT 01.07.2024
© AFP 2023 / ALESSANDRO RAMPAZZOجنود تابعون إلى جيش فنلندا
جنود تابعون إلى جيش فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
© AFP 2023 / ALESSANDRO RAMPAZZO
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام فنلندية، اليوم الاثنين، بأن البرلمان الفنلندي وافق على اتفاقية تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي بموجبها ستوفر البلاد للجانب الأمريكي إمكانية الوصول إلى 15 منشأة عسكرية.
وذكرت إذاعة "Yle" الرسمية الفنلندية أن البرلمان وافق على اتفاقية التعاون الدفاعي بين فنلندا والولايات المتحدة، مضيفة أنه بموجب هذه الاتفاقية، ستوفر فنلندا للولايات المتحدة حق الوصول إلى 15 منشأة عسكرية.
وتابعت الإذاعة بالقول إن الاتفاقية تنص كذلك على التمركز المسبق لمعدات الدفاع والإمدادات والأعتدة على الأراضي الفنلندية، ودخول وحركة الطائرات والسفن والمركبات الأمريكية، وحماية وسلامة وأمن القوات الأمريكية والمرافق والمناطق التي تستخدمها.
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
روسيا تعلن عن خطوة عسكرية ردا على انضمام فنلندا لـ"الناتو"
3 أبريل 2023, 12:24 GMT
ومن جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الفنلندية في وقت سابق أن الاتفاقية لا تعني وجودًا أمريكيًا دائمًا في فنلندا، إذا تمركزت القوات الأمريكية، فستكون في البلاد على أساس التناوب.
وكانت قد تقدمت فنلندا والسويد بطلب إلى الناتو في مايو/ أيار من العام الماضي، على خلفية الوضع في أوكرانيا، حيث عبرت تركيا والمجر عن رغبتهما في النظر في الطلبات بشكل منفصل. ولاحقا وافقت كل من بودابست وأنقرة على انضمام فنلندا والسويد إلى التحالف، حيث أعلن رسميا عن انضمام فنلندا للناتو في مايو من العام الماضي، فيما أصبحت السويد رسميا العضو الـ32 في الناتو في مارس/ آذار من هذا العام.
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