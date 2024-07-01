https://sarabic.ae/20240701/فنلندا-تمنح-أمريكا-إمكانية-الوصول-إلى-15-منشأة-عسكرية-على-أراضيها---1090360991.html
فنلندا تمنح أمريكا إمكانية الوصول إلى 15 منشأة عسكرية على أراضيها
فنلندا تمنح أمريكا إمكانية الوصول إلى 15 منشأة عسكرية على أراضيها
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فنلندية، اليوم الاثنين، بأن البرلمان الفنلندي وافق على اتفاقية تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي بموجبها ستوفر البلاد للجانب... 01.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-01T12:34+0000
2024-07-01T12:34+0000
2024-07-01T12:34+0000
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العالم
رصد عسكري
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وذكرت إذاعة "Yle" الرسمية الفنلندية أن البرلمان وافق على اتفاقية التعاون الدفاعي بين فنلندا والولايات المتحدة، مضيفة أنه بموجب هذه الاتفاقية، ستوفر فنلندا للولايات المتحدة حق الوصول إلى 15 منشأة عسكرية. وتابعت الإذاعة بالقول إن الاتفاقية تنص كذلك على التمركز المسبق لمعدات الدفاع والإمدادات والأعتدة على الأراضي الفنلندية، ودخول وحركة الطائرات والسفن والمركبات الأمريكية، وحماية وسلامة وأمن القوات الأمريكية والمرافق والمناطق التي تستخدمها.ومن جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الفنلندية في وقت سابق أن الاتفاقية لا تعني وجودًا أمريكيًا دائمًا في فنلندا، إذا تمركزت القوات الأمريكية، فستكون في البلاد على أساس التناوب.وكانت قد تقدمت فنلندا والسويد بطلب إلى الناتو في مايو/ أيار من العام الماضي، على خلفية الوضع في أوكرانيا، حيث عبرت تركيا والمجر عن رغبتهما في النظر في الطلبات بشكل منفصل. ولاحقا وافقت كل من بودابست وأنقرة على انضمام فنلندا والسويد إلى التحالف، حيث أعلن رسميا عن انضمام فنلندا للناتو في مايو من العام الماضي، فيما أصبحت السويد رسميا العضو الـ32 في الناتو في مارس/ آذار من هذا العام.
https://sarabic.ae/20230403/روسيا-تعلن-عن-خطوة-عسكرية-ردا-على-انضمام-فنلندا-لـالناتو-1075472438.html
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العالم, رصد عسكري
فنلندا تمنح أمريكا إمكانية الوصول إلى 15 منشأة عسكرية على أراضيها
أفادت وسائل إعلام فنلندية، اليوم الاثنين، بأن البرلمان الفنلندي وافق على اتفاقية تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي بموجبها ستوفر البلاد للجانب الأمريكي إمكانية الوصول إلى 15 منشأة عسكرية.
وذكرت إذاعة "Yle" الرسمية الفنلندية أن البرلمان وافق على اتفاقية التعاون الدفاعي بين فنلندا والولايات المتحدة، مضيفة أنه بموجب هذه الاتفاقية، ستوفر فنلندا للولايات المتحدة حق الوصول إلى 15 منشأة عسكرية.
وتابعت الإذاعة بالقول إن الاتفاقية تنص كذلك على التمركز المسبق لمعدات الدفاع والإمدادات والأعتدة على الأراضي الفنلندية، ودخول وحركة الطائرات والسفن والمركبات الأمريكية، وحماية وسلامة وأمن القوات الأمريكية والمرافق والمناطق التي تستخدمها.
ومن جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الفنلندية في وقت سابق أن الاتفاقية لا تعني وجودًا أمريكيًا دائمًا في فنلندا، إذا تمركزت القوات الأمريكية، فستكون في البلاد على أساس التناوب.
وكانت قد تقدمت فنلندا والسويد بطلب إلى الناتو
في مايو/ أيار من العام الماضي، على خلفية الوضع في أوكرانيا، حيث عبرت تركيا والمجر عن رغبتهما في النظر في الطلبات بشكل منفصل. ولاحقا وافقت كل من بودابست وأنقرة على انضمام فنلندا والسويد إلى التحالف، حيث أعلن رسميا عن انضمام فنلندا للناتو في مايو من العام الماضي، فيما أصبحت السويد رسميا العضو الـ32 في الناتو في مارس/ آذار من هذا العام.