https://sarabic.ae/20240701/فوز-حزب-التجمع-الوطني-اليميني-بالجولة-الأولى-من-الانتخابات-البرلمانية-في-فرنسا-1090349751.html

فوز حزب التجمع الوطني اليميني بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في فرنسا

فوز حزب التجمع الوطني اليميني بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في فرنسا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام فرنسية، صباح اليوم الاثنين، بفوز حزب التجمع الوطني اليميني وحلفائه في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في البلاد. 01.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-01T06:18+0000

2024-07-01T06:18+0000

2024-07-01T06:45+0000

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/19/1061573589_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_fe030cefede7b71e43be42a2552f1139.jpg

وأشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، نقلا عن بيانات وزارة الداخلية، إلى أن حزب التجمع الوطني اليميني والقوى المتحالفة معه استطاعوا الحصول على نسبة 33.4% من أصوات الناخبين، حيث يعد ذلك رقما كبيرا ويجعل من كتلة اليمين الأولى والأكبر في البرلمان الفرنسي المقبل.وحصلت الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية على 27.99% من الأصوات، في حين تمكن تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطي "معا من أجل الجمهورية" من الحصول على 20.04%.كانت وزارة الداخلية الفرنسية، أعلنت أن نسبة المشاركة بالجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا تصل لمستوى قياسي يبلغ 59.39% قبل ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع.ويشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن في 9 حزيران/ يونيو الماضي، عن حل الجمعية الوطنية (البرلمان) بعد ساعات من فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية في فرنسا.توجه الناخبون في فرنسا، يوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي حلّه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد خسارة ائتلافه الوسطي الذي يتمتع بالأغلبية، أمام حزب "التجمع الوطني" اليميني في انتخابات البرلمان الأوروبي.وبحسب استطلاعات الرأي، يعتزم نحو 35% من الفرنسيين التصويت لحزب "التجمع الوطني"، و26% لـ"الجبهة الشعبية"، و19% لائتلاف ماكرون، بحسب استطلاع أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام، في الفترة من 13 إلى 14 يونيو الجاري.

https://sarabic.ae/20240630/فرنسا-انطلاق-الجولة-الأولى-من-الانتخابات-النيابية-المبكرة-العالية-المخاطر-1090327302.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم