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الإنسان والثقافة
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مساحة حرة
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مساحة حرة
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كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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https://sarabic.ae/20240701/لاعب-صيني-يسقط-ميتا-على-أرض-الملعب-بشكل-مفاجئ-فيديو-1090362143.html
لاعب صيني يسقط ميتا على أرض الملعب بشكل مفاجئ... فيديو
لاعب صيني يسقط ميتا على أرض الملعب بشكل مفاجئ... فيديو
سبوتنيك عربي
سقط لاعب صيني يدعى تشانغ تشي جيه، ويبلغ من العمر 17 عاما، اليوم الاثنين، بشكل مفاجئ، خلال مباراة ضمن بطولة آسيوية في مقاطعة يوغياكارتا في إندونيسيا، ليتم... 01.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-01T12:58+0000
2024-07-01T12:58+0000
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وأعلن اتحاد كرة الريشة الإندونيسي، أن اللاعب المتوفي كان يواجه الياباني كازوما كاوانو، في بطولة آسيا لكرة الريشة للناشئين، أمس الأحد، عندما ترنح قبل أن يسقط مغشيًا عليه وسط الملعب، حسبما نقلت قناة "العربية".وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط اللاعب فجأة على الأرض قبل الإعلان عن وفاته بعد نقله إلى المستشفى.وأوضح مسؤولو كرة الريشة إن الفرق الطبية عالجت تشانغ في الملعب وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى قريب، ثم نقل لاحقا إلى مستشفى ساردجيتو العام، فيما قال المتحدث باسم الاتحاد الإندونيسي لكرة الريشة، بروتو هابي، للصحفيين: "إن نتائج فحص وعلاج الضحية في كلا المستشفيين أظهرت نفس النتائج، وهي أنه تعرض لسكتة قلبية مفاجئة".
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نادي الفيديو, الصين, منوعات, الأخبار
نادي الفيديو, الصين, منوعات, الأخبار

لاعب صيني يسقط ميتا على أرض الملعب بشكل مفاجئ... فيديو

12:58 GMT 01.07.2024
© Sputnik . Alexey Filippovكرة الريشة
كرة الريشة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
© Sputnik . Alexey Filippov
تابعنا عبر
سقط لاعب صيني يدعى تشانغ تشي جيه، ويبلغ من العمر 17 عاما، اليوم الاثنين، بشكل مفاجئ، خلال مباراة ضمن بطولة آسيوية في مقاطعة يوغياكارتا في إندونيسيا، ليتم الإعلان لاحقا عن وفاته.
وأعلن اتحاد كرة الريشة الإندونيسي، أن اللاعب المتوفي كان يواجه الياباني كازوما كاوانو، في بطولة آسيا لكرة الريشة للناشئين، أمس الأحد، عندما ترنح قبل أن يسقط مغشيًا عليه وسط الملعب، حسبما نقلت قناة "العربية".
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط اللاعب فجأة على الأرض قبل الإعلان عن وفاته بعد نقله إلى المستشفى.
وأوضح مسؤولو كرة الريشة إن الفرق الطبية عالجت تشانغ في الملعب وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى قريب، ثم نقل لاحقا إلى مستشفى ساردجيتو العام، فيما قال المتحدث باسم الاتحاد الإندونيسي لكرة الريشة، بروتو هابي، للصحفيين: "إن نتائج فحص وعلاج الضحية في كلا المستشفيين أظهرت نفس النتائج، وهي أنه تعرض لسكتة قلبية مفاجئة".
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