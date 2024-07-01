https://sarabic.ae/20240701/مع-اكتمال-فرز-الأصوات-الغزواني-رئيسا-لموريتانيا-بعد-فوزه-بولاية-جديدة-1090350169.html
مع اكتمال فرز الأصوات.. الغزواني رئيسا لموريتانيا بعد فوزه بولاية جديدة
مع اكتمال فرز الأصوات.. الغزواني رئيسا لموريتانيا بعد فوزه بولاية جديدة
سبوتنيك عربي
فاز الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، اليوم الاثنين، بفترة رئاسية جديدة تستمر 5 سنوات، بعد حصوله على نسبة 56.12% من أصوات الناخبين في البلاد. 01.07.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني، إن الغزواني حصل على 554.956 صوتا، وفقا لوكالة أنباء "الأخبار" الموريتانية.وجاء في المرتبة الثانية، النائب البرلماني، بيرام الداه اعبيدي، الذي حصل على 218.546 صوتا (22.10%)، فيما حل في المرتبة الثالثة زعيم المعارضة ومرشح حزب "تواصل"، حمادي سيدي المختار، بعد حصوله على 126.187 صوتا (12.76%).وجاء في الترتيب الرابع بالانتخابات الرئاسية الموريتانية، المرشح الرئاسي، العيد محمدن امبارك، الذي حصل على 35.288 صوتا (3.57%)، وجاء في المركز الخامس المرشح الرئاسي، با مامادو بوكاري، بـ23.617 صوتا (2.39%)، وفي المرتبة السادسة جاء المرشح، أوتوما سوماري، الذي حصل على 20.360 صوتا (2.06%)، وفي المركز السابع والأخير، المرشح محمد الأمين المرتجي الوافي، الذي حصل على 9.875 صوتا (1%).وأفادت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا عبر موقعها، أن عدد المصوتين في الانتخابات بلغ 1.074.208، من أصل 1.939.342 مسجلا، وذلك بعد اكتمال رفع نتائج جميع مكاتب التصويت داخل البلاد وخارجها، والبالغ عددها 4503 مكاتب.وأشارت إلى أن عدد الأصوات الصحيحة في الانتخابات بلغ 988.413 صوتا، وعدد البطاقات اللاغية 53.787، والمحايدة 31.608.
https://sarabic.ae/20240504/موريتانيا-الأولى-عربيا-وأفريقيا-على-مؤشر-حرية-الصحافة-1088519671.html
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موريتانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
موريتانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مع اكتمال فرز الأصوات.. الغزواني رئيسا لموريتانيا بعد فوزه بولاية جديدة
فاز الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، اليوم الاثنين، بفترة رئاسية جديدة تستمر 5 سنوات، بعد حصوله على نسبة 56.12% من أصوات الناخبين في البلاد.
وقالت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني، إن الغزواني حصل على 554.956 صوتا، وفقا لوكالة
أنباء "الأخبار" الموريتانية.
وجاء في المرتبة الثانية، النائب البرلماني، بيرام الداه اعبيدي، الذي حصل على 218.546 صوتا (22.10%)، فيما حل في المرتبة الثالثة زعيم المعارضة ومرشح حزب "تواصل"، حمادي سيدي المختار، بعد حصوله على 126.187 صوتا (12.76%).
وجاء في الترتيب الرابع بالانتخابات الرئاسية الموريتانية، المرشح الرئاسي، العيد محمدن امبارك، الذي حصل على 35.288 صوتا (3.57%)، وجاء في المركز الخامس المرشح الرئاسي، با مامادو بوكاري، بـ23.617 صوتا (2.39%)، وفي المرتبة السادسة جاء المرشح، أوتوما سوماري، الذي حصل على 20.360 صوتا (2.06%)، وفي المركز السابع والأخير، المرشح محمد الأمين المرتجي الوافي، الذي حصل على 9.875 صوتا (1%).
وأفادت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا عبر موقعها، أن عدد المصوتين في الانتخابات بلغ 1.074.208، من أصل 1.939.342 مسجلا، وذلك بعد اكتمال رفع نتائج جميع مكاتب التصويت داخل البلاد وخارجها، والبالغ عددها 4503 مكاتب.
وأشارت إلى أن عدد الأصوات الصحيحة في الانتخابات بلغ 988.413 صوتا، وعدد البطاقات اللاغية 53.787، والمحايدة 31.608.