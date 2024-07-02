https://sarabic.ae/20240702/البنتاغون-يوقع-عقدا-لإنتاج-منظومة-إطلاق-الصواريخ-أتاكمز-بقيمة-226-مليون-دولار-1090402358.html
البنتاغون يوقع عقدا لإنتاج منظومة إطلاق الصواريخ "أتاكمز" بقيمة 226 مليون دولار
البنتاغون يوقع عقدا لإنتاج منظومة إطلاق الصواريخ "أتاكمز" بقيمة 226 مليون دولار
سبوتنيك عربي
أعلن البنتاغون التوقيع على عقد مع شركة الصناعات العسكرية "لوكهيد مارتن" بقيمة أكثر من 226 مليون دولار لإنتاج منظومة إطلاق الصواريخ "أتاكمز" لعدد من الدول، بما... 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T22:30+0000
2024-07-02T22:30+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان البنتاغون: "حصلت شركة 'لوكهيد مارتن' على عقد هجين بقيمة 226 مليون و850 ألف دولار لتوريد صواريخ موجهة ومنظومة إطلاق الصواريخ "أتاكمس". وبحسب البنتاغون، سيتم تنفيذ العمل من ميزانية المبيعات العسكرية الأجنبية لإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والمغرب.
https://sarabic.ae/20230909/مسؤول-بالبنتاغون-يؤكد-عدم-اتخاذ-أي-قرار-لتزويد-أوكرانيا-بأنظمة-صواريخ-أتاكمس--عاجل-1080836108.html
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البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, لاتفيا
البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, لاتفيا
البنتاغون يوقع عقدا لإنتاج منظومة إطلاق الصواريخ "أتاكمز" بقيمة 226 مليون دولار
22:30 GMT 02.07.2024 (تم التحديث: 23:06 GMT 02.07.2024)
أعلن البنتاغون التوقيع على عقد مع شركة الصناعات العسكرية "لوكهيد مارتن" بقيمة أكثر من 226 مليون دولار لإنتاج منظومة إطلاق الصواريخ "أتاكمز" لعدد من الدول، بما في ذلك بولندا ولاتفيا وليتوانيا.
واشنطن - سبوتنيك
. وجاء في بيان البنتاغون: "حصلت شركة 'لوكهيد مارتن' على عقد هجين بقيمة 226 مليون و850 ألف دولار لتوريد صواريخ موجهة ومنظومة إطلاق الصواريخ "أتاكمس".
وبحسب البنتاغون، سيتم تنفيذ العمل من ميزانية المبيعات العسكرية الأجنبية لإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والمغرب.