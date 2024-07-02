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25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
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مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
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https://sarabic.ae/20240702/البنتاغون-يوقع-عقدا-لإنتاج-منظومة-إطلاق-الصواريخ-أتاكمز-بقيمة-226-مليون-دولار-1090402358.html
البنتاغون يوقع عقدا لإنتاج منظومة إطلاق الصواريخ "أتاكمز" بقيمة 226 مليون دولار
البنتاغون يوقع عقدا لإنتاج منظومة إطلاق الصواريخ "أتاكمز" بقيمة 226 مليون دولار
سبوتنيك عربي
أعلن البنتاغون التوقيع على عقد مع شركة الصناعات العسكرية "لوكهيد مارتن" بقيمة أكثر من 226 مليون دولار لإنتاج منظومة إطلاق الصواريخ "أتاكمز" لعدد من الدول، بما... 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T22:30+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان البنتاغون: "حصلت شركة 'لوكهيد مارتن' على عقد هجين بقيمة 226 مليون و850 ألف دولار لتوريد صواريخ موجهة ومنظومة إطلاق الصواريخ "أتاكمس". وبحسب البنتاغون، سيتم تنفيذ العمل من ميزانية المبيعات العسكرية الأجنبية لإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والمغرب.
https://sarabic.ae/20230909/مسؤول-بالبنتاغون-يؤكد-عدم-اتخاذ-أي-قرار-لتزويد-أوكرانيا-بأنظمة-صواريخ-أتاكمس--عاجل-1080836108.html
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البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, لاتفيا
البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, لاتفيا

البنتاغون يوقع عقدا لإنتاج منظومة إطلاق الصواريخ "أتاكمز" بقيمة 226 مليون دولار

22:30 GMT 02.07.2024 (تم التحديث: 23:06 GMT 02.07.2024)
© AP Photo / Andrew Harnikمقر البنتاغون
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
أعلن البنتاغون التوقيع على عقد مع شركة الصناعات العسكرية "لوكهيد مارتن" بقيمة أكثر من 226 مليون دولار لإنتاج منظومة إطلاق الصواريخ "أتاكمز" لعدد من الدول، بما في ذلك بولندا ولاتفيا وليتوانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان البنتاغون: "حصلت شركة 'لوكهيد مارتن' على عقد هجين بقيمة 226 مليون و850 ألف دولار لتوريد صواريخ موجهة ومنظومة إطلاق الصواريخ "أتاكمس".
وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤول بالبنتاغون يؤكد عدم اتخاذ أي قرار بشأن تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ "أتاكمس"
9 سبتمبر 2023, 00:42 GMT
وبحسب البنتاغون، سيتم تنفيذ العمل من ميزانية المبيعات العسكرية الأجنبية لإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والمغرب.
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