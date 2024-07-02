https://sarabic.ae/20240702/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-رادار-لـأنصار-الله-كان-يمثل-تهديدا-لقواته-1090393149.html

الجيش الأمريكي يعلن تدمير رادار لـ"أنصار الله" كان يمثل تهديدا لقواته

الجيش الأمريكي يعلن تدمير رادار لـ"أنصار الله" كان يمثل تهديدا لقواته

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن قواته تمكنت من تدمير موقع رادار تابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في مناطق سيطرة الجماعة في اليمن. 02.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-02T14:50+0000

2024-07-02T14:50+0000

2024-07-02T14:50+0000

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وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، إن "قواتها نجحت خلال الـ 24 الساعة الماضية، في تدمير موقع رادار تابع للحوثيين المدعومين من إيران في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".وأضاف البيان: "تقرر أن موقع الرادار يمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".وأوضحت القيادة في بيانها أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا".ويأتي الإعلان الأمريكي غداة إعلان "أنصار الله"، مهاجمة 4 سفن بينها أمريكية وبريطانية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، بالصواريخ الباليستية والمجنحة.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.

https://sarabic.ae/20240701/إعلام-إسرائيلي-يتحدث-عن-قلق-استخباراتي-من-توسع-نفوذ-أنصار-الله-في-شمال-أفريقيا-1090349994.html

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