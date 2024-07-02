https://sarabic.ae/20240702/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-رادار-لـأنصار-الله-كان-يمثل-تهديدا-لقواته-1090393149.html
الجيش الأمريكي يعلن تدمير رادار لـ"أنصار الله" كان يمثل تهديدا لقواته
الجيش الأمريكي يعلن تدمير رادار لـ"أنصار الله" كان يمثل تهديدا لقواته
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن قواته تمكنت من تدمير موقع رادار تابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في مناطق سيطرة الجماعة في اليمن. 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T14:50+0000
2024-07-02T14:50+0000
2024-07-02T14:50+0000
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
العالم
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103689/86/1036898610_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_482b828c8d6e4c0b927414cc707b10be.jpg
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، إن "قواتها نجحت خلال الـ 24 الساعة الماضية، في تدمير موقع رادار تابع للحوثيين المدعومين من إيران في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".وأضاف البيان: "تقرر أن موقع الرادار يمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".وأوضحت القيادة في بيانها أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا".ويأتي الإعلان الأمريكي غداة إعلان "أنصار الله"، مهاجمة 4 سفن بينها أمريكية وبريطانية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، بالصواريخ الباليستية والمجنحة.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
https://sarabic.ae/20240701/إعلام-إسرائيلي-يتحدث-عن-قلق-استخباراتي-من-توسع-نفوذ-أنصار-الله-في-شمال-أفريقيا-1090349994.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103689/86/1036898610_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_dc74daea1749fdb7f0be8a56b94da8af.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, الأخبار
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, الأخبار
الجيش الأمريكي يعلن تدمير رادار لـ"أنصار الله" كان يمثل تهديدا لقواته
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن قواته تمكنت من تدمير موقع رادار تابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في مناطق سيطرة الجماعة في اليمن.
وقالت
القيادة المركزية الأمريكية في بيان، إن "قواتها نجحت خلال الـ 24 الساعة الماضية، في تدمير موقع رادار تابع للحوثيين المدعومين من إيران في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وأضاف البيان: "تقرر أن موقع الرادار يمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".
وأوضحت القيادة في بيانها أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا".
ويأتي الإعلان الأمريكي غداة إعلان "أنصار الله"، مهاجمة 4 سفن بينها أمريكية وبريطانية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، بالصواريخ الباليستية والمجنحة.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله
"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي
، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".
وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.