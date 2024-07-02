https://sarabic.ae/20240702/الجيش-السوداني-والدعم-السريع-يتبادلان-الاتهامات-حول-تدمير-جسر-الحلفايا-في-الخرطوم-1090376897.html
الجيش السوداني والدعم السريع يتبادلان الاتهامات حول تدمير جسر الحلفايا في الخرطوم
الجيش السوداني والدعم السريع يتبادلان الاتهامات حول تدمير جسر الحلفايا في الخرطوم
سبوتنيك عربي
تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الاتهامات بتدمير جسر الحلفايا الرابط بين الخرطوم بحري شرقًا وأم درمان غربًا. 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T05:21+0000
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واتهم الجيش السوداني، أمس الاثنين، قوات الدعم السريع بتدمير جزء من جسر الحلفايا في العاصمة الخرطوم. وأفاد مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بأن "قوات الدعم السريع أقدمت، مساء الأحد الماضي، على تدمير جزء من كبري الحلفايا من الناحية الشرقية، مما تسبب في حدوث أضرار بالهياكل الخرسانية".من جهته، اتهم المتحدث باسم قوات الدعم السريع في بيان ما أسماها "ميليشيا البرهان وكتائب الحركة الإسلامية المتسترة برداء الجيش بتدمير الجسر".وقال المتحدث باسم الدعم السريع في بيان: "هو ذات الأسلوب الذي اتبعته من قبل في تدمير جسر شمبات، ومصفاة الجيلي للبترول، ومحاولتها المستميتة لتدمير خزان جبل الأولياء".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال، بعد مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240621/المبعوث-الأمريكي-إلى-السودان-الجنرالات-الذين-بدأوا-الحرب-يمكنهم-إسكات-الأسلحة-1090031584.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش السوداني والدعم السريع يتبادلان الاتهامات حول تدمير جسر الحلفايا في الخرطوم
تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الاتهامات بتدمير جسر الحلفايا الرابط بين الخرطوم بحري شرقًا وأم درمان غربًا.
واتهم الجيش السوداني، أمس الاثنين، قوات الدعم السريع بتدمير جزء من جسر الحلفايا في العاصمة الخرطوم. وأفاد مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بأن "قوات الدعم السريع أقدمت، مساء الأحد الماضي، على تدمير جزء من كبري الحلفايا من الناحية الشرقية، مما تسبب في حدوث أضرار بالهياكل الخرسانية".
من جهته، اتهم المتحدث باسم قوات الدعم السريع في بيان ما أسماها "ميليشيا البرهان وكتائب الحركة الإسلامية المتسترة برداء الجيش بتدمير الجسر".
وقال المتحدث باسم الدعم السريع في بيان: "هو ذات الأسلوب الذي اتبعته من قبل في تدمير جسر شمبات، ومصفاة الجيلي للبترول، ومحاولتها المستميتة لتدمير خزان جبل الأولياء".
واندلعت الحرب في السودان
، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال، بعد مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.