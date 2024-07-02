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السينما والرياضة تحدي وشغف
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25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
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مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
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خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
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من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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مساحة حرة
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https://sarabic.ae/20240702/الرئيس-التونسي-يصدر-أمرا-بدعوة-الناخبين-للانتخابات-الرئاسية-يوم-6-أكتوبر-2024-1090402202.html
الرئيس التونسي يصدر أمرا بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر 2024
الرئيس التونسي يصدر أمرا بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر 2024
سبوتنيك عربي
حدد الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الأحد 6 تشرين الأول/أكتوبر 2024 موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد. 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T22:46+0000
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تونس
أخبار تونس اليوم
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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الجزائر - سبوتنيك. وجاء في بيان مقتضب للرئاسة التونسية، أمس، "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد، هذا اليوم [الثلاثاء] 2 جويلية 2024، أمرًا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024".ورغم أن الرئيس التونسي قيس سعيد لم يعلن عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية، إلا أنه لمح إلى ذلك بالقول، في نيسان/أبريل الماضي، بأن "الإعلان عن الترشح لولاية رئاسية ثانية سيأتي في موعده وفق القانون".كما أكد أنه لن يكون مقبولًا تقدم مرشحين إلى السلطة لهم "ارتباطات بالخارج"، مشيرًا إلى أن الواجب لنا كتونسيين أن نكون في خدمة تونس من أي موقع كان.وتولى قيس سعيد رئاسة تونس بعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2019، بنسبة 72.71 في المئة من الأصوات.
https://sarabic.ae/20240504/تونس-تستعد-للانتخابات-الرئاسية-و7-شخصيات-تعلن-ترشحها-1088539556.html
تونس
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تونس, أخبار تونس اليوم, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
تونس, أخبار تونس اليوم, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

الرئيس التونسي يصدر أمرا بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر 2024

22:46 GMT 02.07.2024
© AP Photo / Johanna Geronالرئيس التونسي، قيس سعيد
الرئيس التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Johanna Geron
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حدد الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الأحد 6 تشرين الأول/أكتوبر 2024 موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.
الجزائر - سبوتنيك. وجاء في بيان مقتضب للرئاسة التونسية، أمس، "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد، هذا اليوم [الثلاثاء] 2 جويلية 2024، أمرًا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024".
الرئيس التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
تونس تستعد للانتخابات الرئاسية و7 شخصيات تعلن ترشحها
4 مايو, 20:19 GMT
ورغم أن الرئيس التونسي قيس سعيد لم يعلن عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية، إلا أنه لمح إلى ذلك بالقول، في نيسان/أبريل الماضي، بأن "الإعلان عن الترشح لولاية رئاسية ثانية سيأتي في موعده وفق القانون".
كما أكد أنه لن يكون مقبولًا تقدم مرشحين إلى السلطة لهم "ارتباطات بالخارج"، مشيرًا إلى أن الواجب لنا كتونسيين أن نكون في خدمة تونس من أي موقع كان.
وتولى قيس سعيد رئاسة تونس بعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2019، بنسبة 72.71 في المئة من الأصوات.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... صحيفة: إسرائيل تضرب موعدا قريبا لعملية برية ضد "حزب الله"21:22 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... صحيفة: إسرائيل تضرب موعدا قريبا لعملية برية ضد "حزب الله"13:14 GMT
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