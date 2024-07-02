https://sarabic.ae/20240702/الرئيس-التونسي-يصدر-أمرا-بدعوة-الناخبين-للانتخابات-الرئاسية-يوم-6-أكتوبر-2024-1090402202.html
الرئيس التونسي يصدر أمرا بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر 2024
الرئيس التونسي يصدر أمرا بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر 2024
سبوتنيك عربي
حدد الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الأحد 6 تشرين الأول/أكتوبر 2024 موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد. 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T22:46+0000
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الجزائر - سبوتنيك. وجاء في بيان مقتضب للرئاسة التونسية، أمس، "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد، هذا اليوم [الثلاثاء] 2 جويلية 2024، أمرًا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024".ورغم أن الرئيس التونسي قيس سعيد لم يعلن عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية، إلا أنه لمح إلى ذلك بالقول، في نيسان/أبريل الماضي، بأن "الإعلان عن الترشح لولاية رئاسية ثانية سيأتي في موعده وفق القانون".كما أكد أنه لن يكون مقبولًا تقدم مرشحين إلى السلطة لهم "ارتباطات بالخارج"، مشيرًا إلى أن الواجب لنا كتونسيين أن نكون في خدمة تونس من أي موقع كان.وتولى قيس سعيد رئاسة تونس بعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2019، بنسبة 72.71 في المئة من الأصوات.
https://sarabic.ae/20240504/تونس-تستعد-للانتخابات-الرئاسية-و7-شخصيات-تعلن-ترشحها-1088539556.html
تونس
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
تونس, أخبار تونس اليوم, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
الرئيس التونسي يصدر أمرا بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر 2024
حدد الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الأحد 6 تشرين الأول/أكتوبر 2024 موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.
الجزائر - سبوتنيك
. وجاء في بيان مقتضب للرئاسة التونسية، أمس، "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد، هذا اليوم [الثلاثاء] 2 جويلية 2024، أمرًا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024".
ورغم أن الرئيس التونسي قيس سعيد لم يعلن عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية، إلا أنه لمح إلى ذلك بالقول، في نيسان/أبريل الماضي، بأن "الإعلان عن الترشح لولاية رئاسية ثانية سيأتي في موعده وفق القانون".
كما أكد أنه لن يكون مقبولًا تقدم مرشحين إلى السلطة
لهم "ارتباطات بالخارج"، مشيرًا إلى أن الواجب لنا كتونسيين أن نكون في خدمة تونس من أي موقع كان.
وتولى قيس سعيد رئاسة تونس بعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2019، بنسبة 72.71 في المئة من الأصوات.