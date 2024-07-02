https://sarabic.ae/20240702/السفير-الأمريكي-السابق-لدى-إسرائيل-علاقة-ترامب-بنتنياهو-من-المرجح-إصلاحها-1090393962.html

السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل: علاقة ترامب بنتنياهو من المرجح إصلاحها

السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل: علاقة ترامب بنتنياهو من المرجح إصلاحها

سبوتنيك عربي

قال السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، اليوم الثلاثاء، إنه لا يرى أي فرصة لأن يحجب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المساعدات العسكرية... 02.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-02T15:14+0000

2024-07-02T15:14+0000

2024-07-02T15:14+0000

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وأضاف مبعوث ترامب إلى إسرائيل، في تصريحات لأخبار "القناة 12" الإسرائيلية: "أعتقد أن ترامب سيرغب في أن يفهم بشكل أفضل سبب عدم فوز إسرائيل بحلول شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".وتابع فريدمان، الذي اشترى منزلا في إسرائيل بعد انتهاء منصبه، عندما تولى الرئيس الأمريكي، جو بايدن منصبه، إنه يعتقد أن "العلاقات بين ترامب ونتنياهو ستعود على الأرجح إلى الدفء الشديد، إذا استمر رئيس الوزراء الإسرائيلي في السلطة، وإذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ومنذ مغادرة منصبه في عام 2021، انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب اتصال الأخير ببايدن لتهنئته بفوزه بالرئاسة، كما أنه انتقد نتنياهو مرارا وتكرارا لرفضه دعم العملية الأمريكية لاغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني الراحل، قاسم سليماني.وهنا، يشدد السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، في تصريحاته إلى أن "ترامب المشهور بحساسيته الشديدة غير مهتم بمكالمة نتنياهو مع بايدن في عام 2021، عقب فوز الأخير برئاسة أمريكا.وأردف: "لا أعتقد أن ترامب يقضي 5 ثوان من التفكير في تلك المكالمة".وتابع أن "العلاقة أكبر من مجرد شخصين، وترامب ملتزم بعلاقة قوية غير مسبوقة بين إسرائيل وأمريكا".

https://sarabic.ae/20230712/ترامب-نتنياهو-كان-أول-من-هنأ-بايدن-ولم-تتم-دعوته-حتى-الآن-للبيت-الأبيض-فيديو-1079003582.html

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