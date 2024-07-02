https://sarabic.ae/20240702/السلطات-الجزائرية-توقع-بشبكتين-إجراميتين-لتنفيذ-الإبحار-السري-1090389324.html
السلطات الجزائرية توقع بشبكتين إجراميتين لتنفيذ "الإبحار السري
السلطات الجزائرية توقع بشبكتين إجراميتين لتنفيذ "الإبحار السري
سبوتنيك عربي
تمكن عناصر محاربة الجريمة المنظمة في الغرب في عمليتين متفرقتين من الإيقاع بشبكتين إجراميتين مختصتين في تنظيم رحلات إبحار سري وتوقيف 39 شخصا. 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T13:07+0000
2024-07-02T13:07+0000
2024-07-02T13:07+0000
العالم
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العمليتان تمتا استغلالا لمعلومات تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بجمع أموال لغرض التدبير ولتحضير لرحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، وفقا لـ"صحيفة النهار".وأضافت الصحيفة أن "التحريات المعمقة لمحققي ذات المصلحة والتي دامت لأكثر من 3 أشهر، تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران، أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم من بينهم أشخاص محل أوامر بالقبض، مع شل نشاطهم الإجرامي المتمثل في النصب والاحتيال على الشباب من خلال وعدهم بالهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية، والتي كان يتم التخطيط لها انطلاقا من بعض دول الشرق الأوسط والدول المجاورة مرورا بأرض الوطن ليتم الوصول فيما بعد إلى الضفة الأوروبية عبر قوارب الموت".كما أفادت الصحيفة أنه تم حجز معدات ووسائل تقنية كانت تستعمل في العمل الإجرامي إلى جانب حجز مبالغ مالية فاقت مليار وسبعة مئة مليون سنتيم بالعملة الوطنية، 13.000 يورو، 1470 دولارا أمريكيا ومبالغ مالية من العملة الأجنبية، وكذا جوازات سفر منها مغربية. وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهة القضائية للبث في القضية.
https://sarabic.ae/20240701/الرئاسة-التركية-نراقب-التحريض-ضد-اللاجئين-السوريين-وتلك-الاستفزازات-لن-تحقق-أهدافها-1090374290.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم
السلطات الجزائرية توقع بشبكتين إجراميتين لتنفيذ "الإبحار السري
تمكن عناصر محاربة الجريمة المنظمة في الغرب في عمليتين متفرقتين من الإيقاع بشبكتين إجراميتين مختصتين في تنظيم رحلات إبحار سري وتوقيف 39 شخصا.
العمليتان تمتا استغلالا لمعلومات تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بجمع أموال لغرض التدبير ولتحضير لرحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، وفقا لـ"صحيفة النهار".
وأضافت الصحيفة أن "التحريات المعمقة
لمحققي ذات المصلحة والتي دامت لأكثر من 3 أشهر، تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران، أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم من بينهم أشخاص محل أوامر بالقبض، مع شل نشاطهم الإجرامي المتمثل في النصب والاحتيال على الشباب من خلال وعدهم بالهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية، والتي كان يتم التخطيط لها انطلاقا من بعض دول الشرق الأوسط والدول المجاورة مرورا بأرض الوطن ليتم الوصول فيما بعد إلى الضفة الأوروبية عبر قوارب الموت".
كما تم خلال العمليتين حجز 7 قوارب مزودة بـ 7 محركات، و13 مركبة من مختلف العلامات، مع ضبط 700 لتر من البنزين، وفقا للصحيفة.
كما أفادت الصحيفة أنه تم حجز معدات ووسائل تقنية كانت تستعمل في العمل الإجرامي إلى جانب حجز مبالغ مالية فاقت مليار وسبعة مئة مليون سنتيم بالعملة الوطنية، 13.000 يورو، 1470 دولارا أمريكيا ومبالغ مالية من العملة الأجنبية، وكذا جوازات سفر منها مغربية. وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهة القضائية للبث في القضية.