السلطات الجزائرية توقع بشبكتين إجراميتين لتنفيذ "الإبحار السري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:23 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير : الوقوف ضد روسيا جعل اليمين المتطرف يفوز في الجولة الأولى
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الأهداف الخفية وراء إنشاء ميناء لتقديم المساعدات لغزة؟
08:17 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
08:46 GMT
14 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
10:54 GMT
6 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أوربان يحمل رسالة جدية لزيلينسكي لإحلال السلام
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
تهديدات إسرائيلية إيرانية متبادلة و مخاوف من حرب شاملة
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
قلق إسرائيلي من توسيع "أنصار الله" نفوذها في شمال افريقيا
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240702/السلطات-الجزائرية-توقع-بشبكتين-إجراميتين-لتنفيذ-الإبحار-السري-1090389324.html
السلطات الجزائرية توقع بشبكتين إجراميتين لتنفيذ "الإبحار السري
السلطات الجزائرية توقع بشبكتين إجراميتين لتنفيذ "الإبحار السري
سبوتنيك عربي
تمكن عناصر محاربة الجريمة المنظمة في الغرب في عمليتين متفرقتين من الإيقاع بشبكتين إجراميتين مختصتين في تنظيم رحلات إبحار سري وتوقيف 39 شخصا. 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T13:07+0000
2024-07-02T13:07+0000
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101867/57/1018675704_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_b50c0d63a23e903e7417d88ce32ee367.jpg
العمليتان تمتا استغلالا لمعلومات تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بجمع أموال لغرض التدبير ولتحضير لرحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، وفقا لـ"صحيفة النهار".وأضافت الصحيفة أن "التحريات المعمقة لمحققي ذات المصلحة والتي دامت لأكثر من 3 أشهر، تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران، أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم من بينهم أشخاص محل أوامر بالقبض، مع شل نشاطهم الإجرامي المتمثل في النصب والاحتيال على الشباب من خلال وعدهم بالهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية، والتي كان يتم التخطيط لها انطلاقا من بعض دول الشرق الأوسط والدول المجاورة مرورا بأرض الوطن ليتم الوصول فيما بعد إلى الضفة الأوروبية عبر قوارب الموت".كما أفادت الصحيفة أنه تم حجز معدات ووسائل تقنية كانت تستعمل في العمل الإجرامي إلى جانب حجز مبالغ مالية فاقت مليار وسبعة مئة مليون سنتيم بالعملة الوطنية، 13.000 يورو، 1470 دولارا أمريكيا ومبالغ مالية من العملة الأجنبية، وكذا جوازات سفر منها مغربية. وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهة القضائية للبث في القضية.
https://sarabic.ae/20240701/الرئاسة-التركية-نراقب-التحريض-ضد-اللاجئين-السوريين-وتلك-الاستفزازات-لن-تحقق-أهدافها-1090374290.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101867/57/1018675704_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_5472eb425765801b87cc963555ef2d2f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

السلطات الجزائرية توقع بشبكتين إجراميتين لتنفيذ "الإبحار السري

13:07 GMT 02.07.2024
© AP Photo / Sergey Ponomarevوصول مهاجرين من سوريا إلى جزيرة يونانية
وصول مهاجرين من سوريا إلى جزيرة يونانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Sergey Ponomarev
تابعنا عبر
تمكن عناصر محاربة الجريمة المنظمة في الغرب في عمليتين متفرقتين من الإيقاع بشبكتين إجراميتين مختصتين في تنظيم رحلات إبحار سري وتوقيف 39 شخصا.
العمليتان تمتا استغلالا لمعلومات تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بجمع أموال لغرض التدبير ولتحضير لرحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، وفقا لـ"صحيفة النهار".
وأضافت الصحيفة أن "التحريات المعمقة لمحققي ذات المصلحة والتي دامت لأكثر من 3 أشهر، تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران، أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم من بينهم أشخاص محل أوامر بالقبض، مع شل نشاطهم الإجرامي المتمثل في النصب والاحتيال على الشباب من خلال وعدهم بالهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية، والتي كان يتم التخطيط لها انطلاقا من بعض دول الشرق الأوسط والدول المجاورة مرورا بأرض الوطن ليتم الوصول فيما بعد إلى الضفة الأوروبية عبر قوارب الموت".
عودة اللاجئين السوريين من تركيا إلى مدينة كسب، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
الرئاسة التركية: نراقب التحريض ضد اللاجئين السوريين وتلك الاستفزازات لن تحقق أهدافها
أمس, 21:56 GMT

كما تم خلال العمليتين حجز 7 قوارب مزودة بـ 7 محركات، و13 مركبة من مختلف العلامات، مع ضبط 700 لتر من البنزين، وفقا للصحيفة.

كما أفادت الصحيفة أنه تم حجز معدات ووسائل تقنية كانت تستعمل في العمل الإجرامي إلى جانب حجز مبالغ مالية فاقت مليار وسبعة مئة مليون سنتيم بالعملة الوطنية، 13.000 يورو، 1470 دولارا أمريكيا ومبالغ مالية من العملة الأجنبية، وكذا جوازات سفر منها مغربية. وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهة القضائية للبث في القضية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... صحيفة: إسرائيل تضرب موعدا قريبا لعملية برية ضد "حزب الله"13:14 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала