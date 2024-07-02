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من الملعب
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العراق يعلن وصول إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 27 ألف ميغاواط لأول مرة
العراق يعلن وصول إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 27 ألف ميغاواط لأول مرة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، أمس الثلاثاء، وصول إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 27 ألف ميغاواط لأول مرة في البلاد. 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T21:33+0000
2024-07-02T21:38+0000
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بغداد، – سبوتنيك. وذكرت وزارة الكهرباء العراقية في بيان أن "وزير الكهرباء أعلن تحقيق المنظومة الكهربائية إنجازًا غير مسبوق في معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية، وتخطيها إنتاج 27 ألف ميغاواط، حيث تسجل أحمال المنظومة ومحطاتها معدلات إنتاج لم تحققها سابقًا."وأضاف البيان أن هذا جاء "نتيجة العمل المكثف والمتقن على برامج الصيانة الدوريّة والاضطراريّة، واستخراج الطاقات التوليدية التي كانت ضائعة من الوحدات التوليدية العاملة. حيث عملت الوزارة منذ انقضاء الصيف الماضي على برامج واضحة ومحددة، ووضعت سقوفًا قابلة للتنفيذ، مما مكن من مواكبة التحديات، محققة زيادة 3000 ميغاواط عما حققته المنظومة في هذا التوقيت من الصيف الماضي."يعاني العراق نقصًا في إمدادات الطاقة الكهربائية منذ العام 1990 عقب فرض الأمم المتحدة حصارًا على العراق، وتفاقمت المشكلة بعد عام 2003، وازدادت ساعات انقطاع الكهرباء إلى ساعات طويلة، الأمر الذي زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة والأهلية. كما تعتمد البلاد على توريد الغاز من إيران لتشغيل محطات الكهرباء في محافظات وسط وجنوب البلاد.
https://sarabic.ae/20220618/العراق-يسعى-لريادة-منتجي-الطاقة-الكهربائية-1063817842.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, العالم العربي

العراق يعلن وصول إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 27 ألف ميغاواط لأول مرة

21:33 GMT 02.07.2024 (تم التحديث: 21:38 GMT 02.07.2024)
© Sputnik . Alexey Kudenkoعمليات سير العمل في إعادة الكهرباء إلى ماريوبول
عمليات سير العمل في إعادة الكهرباء إلى ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© Sputnik . Alexey Kudenko
تابعنا عبر
أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، أمس الثلاثاء، وصول إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 27 ألف ميغاواط لأول مرة في البلاد.
بغداد، – سبوتنيك. وذكرت وزارة الكهرباء العراقية في بيان أن "وزير الكهرباء أعلن تحقيق المنظومة الكهربائية إنجازًا غير مسبوق في معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية، وتخطيها إنتاج 27 ألف ميغاواط، حيث تسجل أحمال المنظومة ومحطاتها معدلات إنتاج لم تحققها سابقًا."
مركز إدارة التنسيق لوزارة الكهرباء السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
العراق يسعى لريادة منتجي الطاقة الكهربائية
18 يونيو 2022, 13:01 GMT
وأضاف البيان أن هذا جاء "نتيجة العمل المكثف والمتقن على برامج الصيانة الدوريّة والاضطراريّة، واستخراج الطاقات التوليدية التي كانت ضائعة من الوحدات التوليدية العاملة. حيث عملت الوزارة منذ انقضاء الصيف الماضي على برامج واضحة ومحددة، ووضعت سقوفًا قابلة للتنفيذ، مما مكن من مواكبة التحديات، محققة زيادة 3000 ميغاواط عما حققته المنظومة في هذا التوقيت من الصيف الماضي."
يعاني العراق نقصًا في إمدادات الطاقة الكهربائية منذ العام 1990 عقب فرض الأمم المتحدة حصارًا على العراق، وتفاقمت المشكلة بعد عام 2003، وازدادت ساعات انقطاع الكهرباء إلى ساعات طويلة، الأمر الذي زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة والأهلية. كما تعتمد البلاد على توريد الغاز من إيران لتشغيل محطات الكهرباء في محافظات وسط وجنوب البلاد.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... صحيفة: إسرائيل تضرب موعدا قريبا لعملية برية ضد "حزب الله"21:22 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... صحيفة: إسرائيل تضرب موعدا قريبا لعملية برية ضد "حزب الله"13:14 GMT
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