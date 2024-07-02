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https://sarabic.ae/20240702/دموع-والدة-رونالدو-تتسبب-بانهيار-الدون-فيديو--1090388401.html
دموع والدة رونالدو تتسبب بانهيار "الدون"... فيديو
دموع والدة رونالدو تتسبب بانهيار "الدون"... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات تعود للاعب الدولي كريستسانو رونالدو في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024"، بعد مباراة مثيرة، جمعت منتخبي البرتغال... 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T12:27+0000
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ونجح المنتخب البرتغالي بالعبور لربع نهائي بطولة "يورو 2024"، بالانتصار على سلوفينيا بركلات الترجيح، مساء أمس الثلاثاء.هذه اللقطة التي شعر فيها رونالدو بأنه خذل منتخب بلاده، أججت المشاعر، وظهر وهو يبكي بعدها بشكل هستيري بالرغم من تبقي شوط إضافي ثان على نهاية المباراة.بعدها انفجر رونالدو بالبكاء، متأثرا باللحظة المؤثرة، وخاصة عند رؤية والدته وهي تبكي بحرقة.البرتغال نجحت بتعويض رونالدو، حين أنقذ حارس مرمى المنتخب ديوغو كوستا 3 ركلات ترجيح، ليقود بلاده إلى ربع النهائي، ويمنح رونالدو فرصة أخرى للتعويض.
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نادي الفيديو, رياضة
نادي الفيديو, رياضة

دموع والدة رونالدو تتسبب بانهيار "الدون"... فيديو

12:27 GMT 02.07.2024
© Photo / x/ALMRISEULمشاهد مقتطعة من فيديو متداول للحظة بكاء رونالدو وانهياره في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" بعد مشاهدة والدته
مشاهد مقتطعة من فيديو متداول للحظة بكاء رونالدو وانهياره في بطولة كأس أوروبا يورو 2024 بعد مشاهدة والدته - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© Photo / x/ALMRISEUL
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات تعود للاعب الدولي كريستسانو رونالدو في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024"، بعد مباراة مثيرة، جمعت منتخبي البرتغال وسلوفينيا.
ونجح المنتخب البرتغالي بالعبور لربع نهائي بطولة "يورو 2024"، بالانتصار على سلوفينيا بركلات الترجيح، مساء أمس الثلاثاء.
وفي الشوط الإضافي، أضاع رونالدو، على غير العادة، ركلة جزاء، تصدى لها حارس سلوفينيا المتألق يان أوبلاك.
هذه اللقطة التي شعر فيها رونالدو بأنه خذل منتخب بلاده، أججت المشاعر، وظهر وهو يبكي بعدها بشكل هستيري بالرغم من تبقي شوط إضافي ثان على نهاية المباراة.

ولكن لقطة مختلفة، نشرتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت جانبا آخر للقصة.

بعدها انفجر رونالدو بالبكاء، متأثرا باللحظة المؤثرة، وخاصة عند رؤية والدته وهي تبكي بحرقة.
البرتغال نجحت بتعويض رونالدو، حين أنقذ حارس مرمى المنتخب ديوغو كوستا 3 ركلات ترجيح، ليقود بلاده إلى ربع النهائي، ويمنح رونالدو فرصة أخرى للتعويض.
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