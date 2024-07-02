دموع والدة رونالدو تتسبب بانهيار "الدون"... فيديو
© Photo / x/ALMRISEULمشاهد مقتطعة من فيديو متداول للحظة بكاء رونالدو وانهياره في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" بعد مشاهدة والدته
© Photo / x/ALMRISEUL
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات تعود للاعب الدولي كريستسانو رونالدو في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024"، بعد مباراة مثيرة، جمعت منتخبي البرتغال وسلوفينيا.
ونجح المنتخب البرتغالي بالعبور لربع نهائي بطولة "يورو 2024"، بالانتصار على سلوفينيا بركلات الترجيح، مساء أمس الثلاثاء.
وفي الشوط الإضافي، أضاع رونالدو، على غير العادة، ركلة جزاء، تصدى لها حارس سلوفينيا المتألق يان أوبلاك.
What an emotional seen this is.— Imran Rafiq (@ImranRafiq27) July 2, 2024
Cristiano Ronaldo is crying and his mother is also crying in the stands❤️#EURO2024 #Ronaldo #Portugal
pic.twitter.com/cVULIr9poL
هذه اللقطة التي شعر فيها رونالدو بأنه خذل منتخب بلاده، أججت المشاعر، وظهر وهو يبكي بعدها بشكل هستيري بالرغم من تبقي شوط إضافي ثان على نهاية المباراة.
ولكن لقطة مختلفة، نشرتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت جانبا آخر للقصة.
بعدها انفجر رونالدو بالبكاء، متأثرا باللحظة المؤثرة، وخاصة عند رؤية والدته وهي تبكي بحرقة.
البرتغال نجحت بتعويض رونالدو، حين أنقذ حارس مرمى المنتخب ديوغو كوستا 3 ركلات ترجيح، ليقود بلاده إلى ربع النهائي، ويمنح رونالدو فرصة أخرى للتعويض.