https://sarabic.ae/20240702/لوبان-تتهم-ماكرون-بالتحضير-لـانقلاب-إداري-1090386489.html
لوبان تتهم ماكرون بالتحضير لـ"انقلاب إداري"
لوبان تتهم ماكرون بالتحضير لـ"انقلاب إداري"
سبوتنيك عربي
قالت زعيمة حزب "التجمع الوطني البرلماني" مارين لوبان، ، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسط فشل حزبه في الانتخابات، يجهز لـ"انقلاب إداري". 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T11:36+0000
2024-07-02T11:36+0000
2024-07-02T11:36+0000
العالم
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وأضافت لوبان لإذاعة "فرانس إنتر"، أنه "هناك شائعات بأن رئيس الجمهورية سيدرس إمكانية استبدال المدير العام للشرطة الوطنية غدا، أي قبل أربعة أيام من الجولة الثانية، رغم أنه كان من المفترض أن يبقى في منصبه حتى نهاية الألعاب الأولمبية".وكتبت صحيفة "جورنال دو ديمانش" أن ماكرون يمكن أن يحل محل هؤلاء المسؤولين من خلال وضع مساعديه في مكانهم، ويُزعم أن الرئيس يريد بهذه الطريقة الحد من سلطة رئيس وزراء محتمل للمعارضة، كما أفيد بأن ماكرون قد يستبدل أيضًا بعض المحافظين.وفي الجولة الأولى، حصل حزب "التجمع الوطني" مع حلفائه من "الحزب الجمهوري" على 33.15% من الأصوات، وهو ما يمنحه ما يصل إلى 270 مقعداً من أصل 577 مقعداً في البرلمان.
https://sarabic.ae/20240701/خبير-ماكرون-يتحمل-مسؤولية-الانقسام-في-الشارع-الفرنسي-وسيدفع-ثمن-سياساته-الخارجية--1090369731.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم
لوبان تتهم ماكرون بالتحضير لـ"انقلاب إداري"
قالت زعيمة حزب "التجمع الوطني البرلماني" مارين لوبان، ، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسط فشل حزبه في الانتخابات، يجهز لـ"انقلاب إداري".
وأضافت لوبان لإذاعة "فرانس إنتر"، أنه "هناك شائعات بأن رئيس الجمهورية سيدرس إمكانية استبدال المدير العام للشرطة الوطنية غدا، أي قبل أربعة أيام من الجولة الثانية، رغم أنه كان من المفترض أن يبقى في منصبه حتى نهاية الألعاب الأولمبية".
ووفقا لها، فإن الغرض من مثل هذه التعيينات المتسرعة هو منع زعيم حزب "التجمع الوطني" جوردان بارديلا، من حكم البلاد "بالطريقة التي يريدها" إذا حصل الحزب على أغلبية الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية وتولى منصب رئيس الوزراء.
وشددت لوبان على أن "هذا شكل من أشكال الانقلاب الإداري".
وكتبت صحيفة "جورنال دو ديمانش" أن ماكرون يمكن أن يحل محل هؤلاء المسؤولين من خلال وضع مساعديه في مكانهم، ويُزعم أن الرئيس يريد بهذه الطريقة الحد من سلطة رئيس وزراء محتمل للمعارضة، كما أفيد بأن ماكرون قد يستبدل أيضًا بعض المحافظين.
وفي الجولة الأولى، حصل حزب "التجمع الوطني" مع حلفائه من "الحزب الجمهوري" على 33.15% من الأصوات، وهو ما يمنحه ما يصل إلى 270 مقعداً من أصل 577 مقعداً في البرلمان.