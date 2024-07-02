لوبان تتهم ماكرون بالتحضير لـ"انقلاب إداري"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:23 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير : الوقوف ضد روسيا جعل اليمين المتطرف يفوز في الجولة الأولى
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الأهداف الخفية وراء إنشاء ميناء لتقديم المساعدات لغزة؟
08:17 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
08:46 GMT
14 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
10:54 GMT
6 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240702/لوبان-تتهم-ماكرون-بالتحضير-لـانقلاب-إداري-1090386489.html
لوبان تتهم ماكرون بالتحضير لـ"انقلاب إداري"
لوبان تتهم ماكرون بالتحضير لـ"انقلاب إداري"
سبوتنيك عربي
قالت زعيمة حزب "التجمع الوطني البرلماني" مارين لوبان، ، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسط فشل حزبه في الانتخابات، يجهز لـ"انقلاب إداري". 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T11:36+0000
2024-07-02T11:36+0000
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1c/1089294127_0:0:1214:684_1920x0_80_0_0_8ba9db5ac9627c1151eea9850d451302.jpg
وأضافت لوبان لإذاعة "فرانس إنتر"، أنه "هناك شائعات بأن رئيس الجمهورية سيدرس إمكانية استبدال المدير العام للشرطة الوطنية غدا، أي قبل أربعة أيام من الجولة الثانية، رغم أنه كان من المفترض أن يبقى في منصبه حتى نهاية الألعاب الأولمبية".وكتبت صحيفة "جورنال دو ديمانش" أن ماكرون يمكن أن يحل محل هؤلاء المسؤولين من خلال وضع مساعديه في مكانهم، ويُزعم أن الرئيس يريد بهذه الطريقة الحد من سلطة رئيس وزراء محتمل للمعارضة، كما أفيد بأن ماكرون قد يستبدل أيضًا بعض المحافظين.وفي الجولة الأولى، حصل حزب "التجمع الوطني" مع حلفائه من "الحزب الجمهوري" على 33.15% من الأصوات، وهو ما يمنحه ما يصل إلى 270 مقعداً من أصل 577 مقعداً في البرلمان.
https://sarabic.ae/20240701/خبير-ماكرون-يتحمل-مسؤولية-الانقسام-في-الشارع-الفرنسي-وسيدفع-ثمن-سياساته-الخارجية--1090369731.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1c/1089294127_105:0:1214:832_1920x0_80_0_0_ec2792902a0299f7cd597ff31e136f80.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

لوبان تتهم ماكرون بالتحضير لـ"انقلاب إداري"

11:36 GMT 02.07.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSENالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
تابعنا عبر
قالت زعيمة حزب "التجمع الوطني البرلماني" مارين لوبان، ، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسط فشل حزبه في الانتخابات، يجهز لـ"انقلاب إداري".
وأضافت لوبان لإذاعة "فرانس إنتر"، أنه "هناك شائعات بأن رئيس الجمهورية سيدرس إمكانية استبدال المدير العام للشرطة الوطنية غدا، أي قبل أربعة أيام من الجولة الثانية، رغم أنه كان من المفترض أن يبقى في منصبه حتى نهاية الألعاب الأولمبية".

ووفقا لها، فإن الغرض من مثل هذه التعيينات المتسرعة هو منع زعيم حزب "التجمع الوطني" جوردان بارديلا، من حكم البلاد "بالطريقة التي يريدها" إذا حصل الحزب على أغلبية الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية وتولى منصب رئيس الوزراء.

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية المبكرة، 29 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
خبير: ماكرون يتحمل مسؤولية الانقسام في الشارع الفرنسي وسيدفع ثمن سياساته الخارجية
أمس, 17:29 GMT
وشددت لوبان على أن "هذا شكل من أشكال الانقلاب الإداري".
وكتبت صحيفة "جورنال دو ديمانش" أن ماكرون يمكن أن يحل محل هؤلاء المسؤولين من خلال وضع مساعديه في مكانهم، ويُزعم أن الرئيس يريد بهذه الطريقة الحد من سلطة رئيس وزراء محتمل للمعارضة، كما أفيد بأن ماكرون قد يستبدل أيضًا بعض المحافظين.
وفي الجولة الأولى، حصل حزب "التجمع الوطني" مع حلفائه من "الحزب الجمهوري" على 33.15% من الأصوات، وهو ما يمنحه ما يصل إلى 270 مقعداً من أصل 577 مقعداً في البرلمان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:36 GMTЛюди проходят мимо разрушенного здания больницы Аль-Салам в Хан-Юнисе, после того, как Израиль вывел свои сухопутные войска из южного сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. خان يونس تحت القصف الإسرائيلي.. وارتقاء عدد من القتلى04:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала