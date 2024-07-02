https://sarabic.ae/20240702/مسلحو-جبهة-النصرة-والحزب-الإسلامي-التركستاني-ينفذون-6-هجمات-في-محافظة-إدلب-1090401087.html
مسلحو "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" ينفذون 6 هجمات في محافظة إدلب
مسلحو "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" ينفذون 6 هجمات في محافظة إدلب
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، اليوم الثلاثاء، أن مسلحي الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب... 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T20:21+0000
2024-07-02T20:21+0000
2024-07-02T20:21+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104223/07/1042230746_0:252:3985:2493_1920x0_80_0_0_2f288569c0b1f5a0c0de91e08ea573df.jpg
وقال بوبوف في مؤتمر صحفي: "خلال الـ 24 الساعة الماضية، في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تم تسجيل ست هجمات على مواقع للقوات الحكومية السورية من قبل الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" في محافظة إدلب".وأضاف بوبوف، في مؤتمر صحفي، أنه "على مدى الـ24 الساعة الماضية، تم تحييد مجموعة من المسلحين، الذين كانوا يستعدون لشن هجوم إرهابي على منشأة للبنية التحتية لتكرير النفط في سوريا، وذلك بضربة روسية بواسطة طائرة من دون طيار روسية من طراز "فوربوست -آر" في الصحراء السورية في منطقة مصفاة نفط "فاغداد".وبحسب بوبوف، فإن "طيران التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يواصل خلق أوضاع خطيرة في المجال الجوي السوري".
https://sarabic.ae/20240630/عضو-المصالحة-الوطنية-في-سوريا-لـسبوتنيك-تفاهمات-سورية-تركية-تفضي-إلى-فتح-طريق-تجارية-دولية-1090333726.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104223/07/1042230746_162:0:3821:2744_1920x0_80_0_0_e0f0f773efdd77790cb7c6b3cdd6f00d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, رصد عسكري
مسلحو "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" ينفذون 6 هجمات في محافظة إدلب
صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، اليوم الثلاثاء، أن مسلحي الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" (المحظورين في روسيا)، نفذا ست هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب في سوريا في يوم واحد.
وقال بوبوف في مؤتمر صحفي: "خلال الـ 24 الساعة الماضية، في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تم تسجيل ست هجمات على مواقع للقوات الحكومية السورية من قبل الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" في محافظة إدلب".
وذكر نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، يوم 20 يونيو/ حزيران الفائت، أن القوات الروسية حيدت مجموعة من المسلحين، الذين كانوا يستعدون لشن هجوم إرهابي على منشأة لتكرير النفط.
وأضاف بوبوف، في مؤتمر صحفي، أنه "على مدى الـ24 الساعة الماضية، تم تحييد مجموعة من المسلحين، الذين كانوا يستعدون لشن هجوم إرهابي على منشأة للبنية التحتية لتكرير النفط في سوريا، وذلك بضربة روسية بواسطة طائرة من دون طيار روسية من طراز "فوربوست -آر" في الصحراء السورية في منطقة مصفاة نفط "فاغداد".
كما أفاد أنه "نتيجة نيران القناصة الإرهابيين من منطقة كفر تعلا على موقع وحدة من القوات الحكومية في منطقة قرية أوروم الصغرى في محافظة حلب، قُتل جندي سوري".
وبحسب بوبوف، فإن "طيران التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يواصل خلق أوضاع خطيرة في المجال الجوي السوري".