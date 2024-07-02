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مسلحو "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" ينفذون 6 هجمات في محافظة إدلب
مسلحو "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" ينفذون 6 هجمات في محافظة إدلب
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، اليوم الثلاثاء، أن مسلحي الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب... 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T20:21+0000
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وقال بوبوف في مؤتمر صحفي: "خلال الـ 24 الساعة الماضية، في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تم تسجيل ست هجمات على مواقع للقوات الحكومية السورية من قبل الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" في محافظة إدلب".وأضاف بوبوف، في مؤتمر صحفي، أنه "على مدى الـ24 الساعة الماضية، تم تحييد مجموعة من المسلحين، الذين كانوا يستعدون لشن هجوم إرهابي على منشأة للبنية التحتية لتكرير النفط في سوريا، وذلك بضربة روسية بواسطة طائرة من دون طيار روسية من طراز "فوربوست -آر" في الصحراء السورية في منطقة مصفاة نفط "فاغداد".وبحسب بوبوف، فإن "طيران التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يواصل خلق أوضاع خطيرة في المجال الجوي السوري".
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, رصد عسكري

مسلحو "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" ينفذون 6 هجمات في محافظة إدلب

20:21 GMT 02.07.2024
© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOURمقاتلين من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في الشمال السوري
مقاتلين من تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في الشمال السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© AFP 2023 / OMAR HAJ KADOUR
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صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، اليوم الثلاثاء، أن مسلحي الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" (المحظورين في روسيا)، نفذا ست هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب في سوريا في يوم واحد.
وقال بوبوف في مؤتمر صحفي: "خلال الـ 24 الساعة الماضية، في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تم تسجيل ست هجمات على مواقع للقوات الحكومية السورية من قبل الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" في محافظة إدلب".

وذكر نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، يوم 20 يونيو/ حزيران الفائت، أن القوات الروسية حيدت مجموعة من المسلحين، الذين كانوا يستعدون لشن هجوم إرهابي على منشأة لتكرير النفط.

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عضو "المصالحة الوطنية" في سوريا لـ"سبوتنيك": تفاهمات سورية تركية تفضي إلى فتح طريق تجارية دولية
30 يونيو, 11:27 GMT
وأضاف بوبوف، في مؤتمر صحفي، أنه "على مدى الـ24 الساعة الماضية، تم تحييد مجموعة من المسلحين، الذين كانوا يستعدون لشن هجوم إرهابي على منشأة للبنية التحتية لتكرير النفط في سوريا، وذلك بضربة روسية بواسطة طائرة من دون طيار روسية من طراز "فوربوست -آر" في الصحراء السورية في منطقة مصفاة نفط "فاغداد".

كما أفاد أنه "نتيجة نيران القناصة الإرهابيين من منطقة كفر تعلا على موقع وحدة من القوات الحكومية في منطقة قرية أوروم الصغرى في محافظة حلب، قُتل جندي سوري".

وبحسب بوبوف، فإن "طيران التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يواصل خلق أوضاع خطيرة في المجال الجوي السوري".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... صحيفة: إسرائيل تضرب موعدا قريبا لعملية برية ضد "حزب الله"21:22 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... صحيفة: إسرائيل تضرب موعدا قريبا لعملية برية ضد "حزب الله"13:14 GMT
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