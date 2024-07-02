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مصر تعلن وصول "ثالث معدة نووية طويلة الأجل" لمفاعل الضبعة
مصر تعلن وصول "ثالث معدة نووية طويلة الأجل" لمفاعل الضبعة
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات المصرية، وصول إحدى المعدات النووية الخاصة بمفاعل الضبعة النووي قادمة من روسيا، في شحنة بلغ وزنها نحو 480 طنًا. 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T06:57+0000
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وقال رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أمجد الوكيل، في تصريح ضمن بيان نشره موقع رئاسة الوزراء المصري، إن "مصيدة قلب المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الثالثة على ميناء الضبعة البحري التخصصي وصلت موقع المحطة النووية بالضبعة".وأضاف: "أبحرت سفينة الشحن التي تحمل المكونات الثلاثة الرئيسية لمصيدة قلب المفاعل مغادرة دولة روسيا الاتحادية في نهاية يونيو الماضي. هذا وبلغ إجمالي الشحنة 480 طنًا، وقد تم وصول الشحنة بأمان وفق المخطط".وأوضح البيان أن "الشحنة تشمل "ثالث معدة نووية طويلة الأجل، وهي مصيدة قلب المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الثالثة بمحطة الضبعة".ومن المتوقع تركيب المعدة النووية في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، التي تعد أحد العناصر الأساسية لتعزيز نظام السلامة للمحطة، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية.وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، في مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة "الضبعة" النووية.ووقع البلدان، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم في ديسمبر/ كانون الأول 2017، دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة.وأوضح أليكسي ليخاتشوف، مدير عام شركة "روساتوم" الروسية، التي تتولى تشييد المحطة أن دورة عمل المحطة النووية تقترب من 100 عام.وتضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل (3+) العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
https://sarabic.ae/20240123/نائب-رئيس-محطات-الطاقة-النووية-المصرية-السابق-لـسبوتنيك-روسيا-تفي-بتعهداتها-في-الضبعة-رغم-الضغوط-1085323029.html
https://sarabic.ae/20240123/بوتين-والسيسي-يحضران-مراسم-صب-خرسانة-المفاعل-الرابع-في-محطة-الضبعة-النووية-1085320416.html
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مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, محطة الضبعة النووية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, محطة الضبعة النووية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر تعلن وصول "ثالث معدة نووية طويلة الأجل" لمفاعل الضبعة

06:57 GMT 02.07.2024 (تم التحديث: 07:10 GMT 02.07.2024)
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصورمحطة الضبعة النووية في مصر
محطة الضبعة النووية في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© Sputnik . Alexander Galperin
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أعلنت السلطات المصرية، وصول إحدى المعدات النووية الخاصة بمفاعل الضبعة النووي قادمة من روسيا، في شحنة بلغ وزنها نحو 480 طنًا.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أمجد الوكيل، في تصريح ضمن بيان نشره موقع رئاسة الوزراء المصري، إن "مصيدة قلب المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الثالثة على ميناء الضبعة البحري التخصصي وصلت موقع المحطة النووية بالضبعة".
وأضاف: "أبحرت سفينة الشحن التي تحمل المكونات الثلاثة الرئيسية لمصيدة قلب المفاعل مغادرة دولة روسيا الاتحادية في نهاية يونيو الماضي. هذا وبلغ إجمالي الشحنة 480 طنًا، وقد تم وصول الشحنة بأمان وفق المخطط".
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وأوضح البيان أن "الشحنة تشمل "ثالث معدة نووية طويلة الأجل، وهي مصيدة قلب المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الثالثة بمحطة الضبعة".
ومن المتوقع تركيب المعدة النووية في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، التي تعد أحد العناصر الأساسية لتعزيز نظام السلامة للمحطة، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية.
وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، في مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة "الضبعة" النووية.
ووقع البلدان، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم في ديسمبر/ كانون الأول 2017، دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة.
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بوتين والسيسي يحضران مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة "الضبعة" النووية
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وأوضح أليكسي ليخاتشوف، مدير عام شركة "روساتوم" الروسية، التي تتولى تشييد المحطة أن دورة عمل المحطة النووية تقترب من 100 عام.
وتضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل (3+) العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
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