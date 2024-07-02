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https://sarabic.ae/20240702/موظفة-في-إدارة-بايدن-تستقيل-بعد-5-أشهر-من-منصبها-لدعمه-إسرائيل-1090399786.html
موظفة في إدارة بايدن تستقيل بعد 5 أشهر من منصبها لدعمه إسرائيل
موظفة في إدارة بايدن تستقيل بعد 5 أشهر من منصبها لدعمه إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت المساعدة الخاصة ومساعدة الوزير لإدارة الأراضي والمعادن في وزارة الداخلية الأمريكية، استقالتها من منصبها، احتجاجا على دعم إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن،... 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T19:09+0000
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وكتبت مريم حسنين في خطاب استقالتها، الذي نشرته على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "لا أستطيع الاستمرار في العمل مع إدارة تتجاهل أصوات موظفيها المتنوعين من خلال الاستمرار في تمويل وتمكين الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين".وتعد حسنين (24 عاما) هي أصغر موظف يستقيل احتجاجا على سياسة الإدارة الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتابعت حسنين في رسالتها: "لقد انضممت إلى إدارة بايدن - هاريس، معتقدةً أن صوتي ومنظوري المتنوع من شأنه أن يساعد في السعي لتحقيق تلك العدالة".يشار إلى أن ما يقرب من 12 مسؤولا حكوميا في إدارة بايدن، تقدّموا باستقالاتهم احتجاجا على سياستها خلال الحرب في قطاع غزة.
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طوفان الأقصى, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

موظفة في إدارة بايدن تستقيل بعد 5 أشهر من منصبها لدعمه إسرائيل

19:09 GMT 02.07.2024
© AFP 2023 / MANDEL NGANالبيت الأبيض 7 فبراير 2023
البيت الأبيض 7 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
البيت الأبيض 7 فبراير 2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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أعلنت المساعدة الخاصة ومساعدة الوزير لإدارة الأراضي والمعادن في وزارة الداخلية الأمريكية، استقالتها من منصبها، احتجاجا على دعم إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإسرائيل في العدوان على قطاع غزة.
وكتبت مريم حسنين في خطاب استقالتها، الذي نشرته على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء: "لا أستطيع الاستمرار في العمل مع إدارة تتجاهل أصوات موظفيها المتنوعين من خلال الاستمرار في تمويل وتمكين الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين".
وتعد حسنين (24 عاما) هي أصغر موظف يستقيل احتجاجا على سياسة الإدارة الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتابعت حسنين في رسالتها: "لقد انضممت إلى إدارة بايدن - هاريس، معتقدةً أن صوتي ومنظوري المتنوع من شأنه أن يساعد في السعي لتحقيق تلك العدالة".
وأردفت: "ومع ذلك، فإنه خلال الأشهر التسعة الماضية من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، اختارت هذه الإدارة الحفاظ على الوضع الراهن بدلا من الاستماع إلى الأصوات المتنوعة للموظفين الذين يطالبون بشكل عاجل بالحرية والعدالة للفلسطينيين".
يشار إلى أن ما يقرب من 12 مسؤولا حكوميا في إدارة بايدن، تقدّموا باستقالاتهم احتجاجا على سياستها خلال الحرب في قطاع غزة.
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