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المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تنفي قيامها بتوريد أي معدات عسكرية
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تنفي قيامها بتوريد أي معدات عسكرية
سبوتنيك عربي
نفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تزعم تورطها في عمليات توريد معدات عسكرية تم رصدها في دولة أوروبية. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T14:59+0000
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وأبدت المؤسسة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، استغرابها من عمليات التشويش على عملها وسمعتها والزج باسمها في مثل هذه المواد الإعلامية.وأكدت أن كل عملياتها برفقة شركائها من شركات النفط العالمية تخضع للمراجعة والتدقيق من الأجهزة الرقابية كديوان المحاسبة الليبي وهيئة الرقابة الإدارية.وكانت صحيفة "ذا صاندي تايمز" مقال بتاريخ 10 يونيو/حزيران الماضي، عن تورط المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في عمليات توريد معدات عسكرية تم اعتراضها في إيطاليا.
https://sarabic.ae/20240618/هل-يتحسن-الوضع-الاقتصادي-في-ليبيا-بعد-اكتشافات-المؤسسة-الوطنية-للنفط-وزيادة-معدلات-إنتاجها؟-1089963499.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تنفي قيامها بتوريد أي معدات عسكرية

14:59 GMT 03.07.2024
© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصورمحطة نفط في ليبيا
محطة نفط في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
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نفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تزعم تورطها في عمليات توريد معدات عسكرية تم رصدها في دولة أوروبية.
وأبدت المؤسسة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، استغرابها من عمليات التشويش على عملها وسمعتها والزج باسمها في مثل هذه المواد الإعلامية.
النفط في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
هل يتحسن الوضع الاقتصادي في ليبيا بعد اكتشافات المؤسسة الوطنية للنفط وزيادة معدلات إنتاجها؟
18 يونيو, 13:30 GMT
وأكدت أن كل عملياتها برفقة شركائها من شركات النفط العالمية تخضع للمراجعة والتدقيق من الأجهزة الرقابية كديوان المحاسبة الليبي وهيئة الرقابة الإدارية.
وقالت المؤسسة في بيانها إنها تحتفظ بحقها في الرد وفي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة داخل وخارج ليبيا ضد الجهات الإعلامية المحلية والدولية التي تنشر وتتناقل أخبار مجهولة المصدر.
وكانت صحيفة "ذا صاندي تايمز" مقال بتاريخ 10 يونيو/حزيران الماضي، عن تورط المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في عمليات توريد معدات عسكرية تم اعتراضها في إيطاليا.
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