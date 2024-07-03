https://sarabic.ae/20240703/المؤسسة-الوطنية-للنفط-في-ليبيا-تنفي-قيامها-بتوريد-أي-معدات-عسكرية-1090422503.html
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تنفي قيامها بتوريد أي معدات عسكرية
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تنفي قيامها بتوريد أي معدات عسكرية
سبوتنيك عربي
نفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تزعم تورطها في عمليات توريد معدات عسكرية تم رصدها في دولة أوروبية. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T14:59+0000
2024-07-03T14:59+0000
2024-07-03T14:59+0000
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وأبدت المؤسسة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، استغرابها من عمليات التشويش على عملها وسمعتها والزج باسمها في مثل هذه المواد الإعلامية.وأكدت أن كل عملياتها برفقة شركائها من شركات النفط العالمية تخضع للمراجعة والتدقيق من الأجهزة الرقابية كديوان المحاسبة الليبي وهيئة الرقابة الإدارية.وكانت صحيفة "ذا صاندي تايمز" مقال بتاريخ 10 يونيو/حزيران الماضي، عن تورط المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في عمليات توريد معدات عسكرية تم اعتراضها في إيطاليا.
https://sarabic.ae/20240618/هل-يتحسن-الوضع-الاقتصادي-في-ليبيا-بعد-اكتشافات-المؤسسة-الوطنية-للنفط-وزيادة-معدلات-إنتاجها؟-1089963499.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تنفي قيامها بتوريد أي معدات عسكرية
نفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تزعم تورطها في عمليات توريد معدات عسكرية تم رصدها في دولة أوروبية.
وأبدت المؤسسة في بيان حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه، استغرابها من عمليات التشويش على عملها وسمعتها والزج باسمها في مثل هذه المواد الإعلامية.
وأكدت أن كل عملياتها برفقة شركائها من شركات النفط العالمية تخضع للمراجعة والتدقيق من الأجهزة الرقابية كديوان المحاسبة الليبي وهيئة الرقابة الإدارية.
وقالت المؤسسة في بيانها إنها تحتفظ بحقها في الرد وفي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة داخل وخارج ليبيا ضد الجهات الإعلامية المحلية والدولية التي تنشر وتتناقل أخبار مجهولة المصدر.
وكانت صحيفة "ذا صاندي تايمز" مقال بتاريخ 10 يونيو/حزيران الماضي، عن تورط المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا
في عمليات توريد معدات عسكرية تم اعتراضها في إيطاليا.