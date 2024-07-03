https://sarabic.ae/20240703/مسؤول-في-الديمقراطي-الكردستاني-زيارة-البارزاني-إلى-بغداد-مهمة-جدا--1090418712.html
مسؤول في "الديمقراطي الكردستاني": زيارة البارزاني إلى بغداد مهمة جدا
مسؤول في "الديمقراطي الكردستاني": زيارة البارزاني إلى بغداد مهمة جدا
سبوتنيك عربي
رأى المسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني، كفاح محمود، أنّ "زيارة رئيس الحزب مسعود البارزاني إلى بغداد مهمة جدًا لا سيّما وأنّه سيبحث تطوّر العلاقة بين أربيل... 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T13:35+0000
2024-07-03T13:35+0000
2024-07-03T13:35+0000
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ولفت في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "هذه الزيارة جاءت لتتوج العلاقات التي انفرجت بين الجانبين منذ ما يقارب من السنة نتيجة تقدم المباحثات بين الإدارة الإقليمية في أربيل والإدارة الاتحادية في بغداد".وتطرّق محمود للحديث عن الانتخابات البرلمانية المقبلة، معلناً أنّ "هذا الملف حُسم وتم تحديد، تاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول، لإجرائها"، مشيرًا إلى أنّ هناك نية جدّية لدى الحزبين الرئيسيين في البلاد للمشاركة الفعلية والمكثفة في هذا الاستحقاق".وأوضح أنّ "زيارة البارزاني ستسهم في إقناع الأطراف المتنافسة على رئاسة المجلس ليلتئموا على مرشح واحد والتوجه نحو إشغال هذا الموقع الذي يديره اليوم النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن علي أكبر المندلاوي، لا سيّما وأن هذا الملف تسبب بخلافات كبيرة داخلية لدى المكون السني العراقي".
https://sarabic.ae/20240702/خبير-عراقي-يكشف-لـسبوتنيك-حقيقة-ضلوع-حزب-العمال-في-تخريب-الاقتصاد-المحلي-1090397741.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أربيل
حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أربيل
مسؤول في "الديمقراطي الكردستاني": زيارة البارزاني إلى بغداد مهمة جدا
حصري
رأى المسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني، كفاح محمود، أنّ "زيارة رئيس الحزب مسعود البارزاني إلى بغداد مهمة جدًا لا سيّما وأنّه سيبحث تطوّر العلاقة بين أربيل وبغداد".
ولفت في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "هذه الزيارة جاءت لتتوج العلاقات التي انفرجت بين الجانبين
منذ ما يقارب من السنة نتيجة تقدم المباحثات بين الإدارة الإقليمية في أربيل والإدارة الاتحادية في بغداد".
وأضاف محمود أنّ "البارزاني سيناقش ملفات في غاية الأهمية ومنها ما يتعلق برواتب الموظفين و موازنة الإقليم وحصة الإقليم من الموازنة العامة والتعديلات التي أُجريت عليها وقضية كركوك ومجلس المحافظة المعطل، إضافة إلى ملف اتفاقية "سنجار" المعطّل منذ أكثر من سنتين".
وتطرّق محمود للحديث عن الانتخابات البرلمانية المقبلة، معلناً أنّ "هذا الملف حُسم وتم تحديد، تاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول، لإجرائها"، مشيرًا إلى أنّ هناك نية جدّية لدى الحزبين الرئيسيين في البلاد للمشاركة الفعلية
والمكثفة في هذا الاستحقاق".
وأوضح أنّ "زيارة البارزاني ستسهم في إقناع الأطراف المتنافسة على رئاسة المجلس ليلتئموا على مرشح واحد والتوجه نحو إشغال هذا الموقع الذي يديره اليوم النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن علي أكبر المندلاوي، لا سيّما وأن هذا الملف تسبب بخلافات كبيرة داخلية لدى المكون السني العراقي".