https://sarabic.ae/20240703/-أول-زيارة-منذ-6-أعوام-بارزاني-يزور-بغداد-ويلتقي-مع-السوداني-1090424322.html

أول زيارة منذ 6 أعوام... بارزاني يزور بغداد ويلتقي مع السوداني

أول زيارة منذ 6 أعوام... بارزاني يزور بغداد ويلتقي مع السوداني

سبوتنيك عربي

استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني والوفد المرافق له وذلك في أول زيارة للزعيم... 03.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-03T15:36+0000

2024-07-03T15:36+0000

2024-07-03T15:36+0000

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وفي إطار معالجة الأزمات العديدة بين السلطات الاتحادية وإقليم كردستان، قال السوداني: "قطعنا شوطا مهما في بناء الثقة بين حكومتي المركز والإقليم"، حسبما نقلت وكالة الانباء العراقية.فيما ذكر مكتب السوداني في بيان أن لقاء اليوم تناول سبل "إرساء المزيد من التنظيم في الملفات الإدارية والتنفيذية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، في مختلف المجالات والملفات".وحظي بارزاني باستقبال رسمي كبير تقدمه وزير الخارجية فؤاد حسين وعدد من الوزراء والمسؤولين.ويعد بارزاني أبرز القادة الأكراد ويتزعم الحزب الديموقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان وكانت آخر زيارة له الى بغداد في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.ويخيم التوتر على العلاقات بين الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان على خلفية عدة قرارات قضائية أصدرتها بغداد بحق الأقليم الذي اعتبرها تقويضا لصلاحياته.ومن ضمن الملفات الشائكة العائدات النفطية، حيث كان لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة عن بغداد لسنوات من صادراته النفطية عبر تركيا، والتي كان يقوم بها بدون موافقة الحكومة المركزية.لكن منذ مارس/ آذار 2023، توقفت تلك الصادرات إثر قرار لهيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس والتي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بهذا الشأن.ووافقت إقليم كردستان لاحقا على أن تمر مبيعات النفط عبر بغداد، مقابل الحصول على نسبة من الموازنة الاتحادية، لكن الاتفاق لم ينفذ بعد بسبب عدة خلافات قانونية ومالية.

https://sarabic.ae/20240418/هل-تلعب-أمريكا-دورا-في-حل-الخلافات-بين-إقليم-كردستان-والحكومة-الاتحادية-في-بغداد-1088092901.html

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