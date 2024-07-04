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https://sarabic.ae/20240704/أذربيجان-تصف-لقاء-بوتين-وعلييف-في-أستانا-بالقيم-1090434343.html
أذربيجان تصف لقاء بوتين وعلييف في أستانا بالقيم
أذربيجان تصف لقاء بوتين وعلييف في أستانا بالقيم
سبوتنيك عربي
وصفت وزارة الخارجية الأذربيجانية اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف بالقيّم. 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T01:14+0000
2024-07-04T01:14+0000
أذربيجان
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باكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الأذربيجانية أيخان حاجي زاده، رداً على أسئلة وسائل الإعلام المحلية: "يلتقي زعيما البلدين بشكل منتظم ويقومان بزيارات متبادلة، وفي المرة الأخيرة، في 22 نيسان/أبريل، زار الرئيس إلهام علييف روسيا وعقد اجتماعات هامة، وكان الاجتماع الذي عُقد في أستانا قيّما من حيث مناقشة علاقات التعاون بين البلدين وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها والخطط المستقبلية، حيث ناقش رئيسا الدولتين التعاون في منظمة شنغهاي للتعاون والمنصات الدولية الأخرى، وآفاقه، بالإضافة إلى المشاكل الدولية والإقليمية الراهنة".ووفق زاده، أذربيجان وروسيا تربطهما علاقات تعاون شاملة ومتكافئة قائمة على الثقة والاحترام المتبادلين.وتابع، قائلاً: "لقد تطور التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية والتعليمية والعديد من المجالات الأخرى، ويبني بلدانا علاقاتهما على أساس التعاون المشترك والاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة الدولتين، وسلامة أراضيهما وحرمة حدودهما، وكذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض، والالتزام بمبادئ المساواة في الحقوق والمنفعة المتبادلة".والتقى الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في العاصمة الكازاخستانية أستانا يوم الأربعاء على هامش قمة منظمة شنغهاي.
https://sarabic.ae/20230214/الكرملين-بوتين-وعلييف-يبحثان-تطوير-التعاون-التجاري-والاقتصادي-بين-روسيا-وأذربيجان-1073533722.html
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أذربيجان
أذربيجان

أذربيجان تصف لقاء بوتين وعلييف في أستانا بالقيم

01:14 GMT 04.07.2024
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصوربوتين وعلييف
بوتين وعلييف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
© Sputnik . Alexei Druzhinin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصفت وزارة الخارجية الأذربيجانية اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف بالقيّم.
باكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الأذربيجانية أيخان حاجي زاده، رداً على أسئلة وسائل الإعلام المحلية: "يلتقي زعيما البلدين بشكل منتظم ويقومان بزيارات متبادلة، وفي المرة الأخيرة، في 22 نيسان/أبريل، زار الرئيس إلهام علييف روسيا وعقد اجتماعات هامة، وكان الاجتماع الذي عُقد في أستانا قيّما من حيث مناقشة علاقات التعاون بين البلدين وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها والخطط المستقبلية، حيث ناقش رئيسا الدولتين التعاون في منظمة شنغهاي للتعاون والمنصات الدولية الأخرى، وآفاقه، بالإضافة إلى المشاكل الدولية والإقليمية الراهنة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
الكرملين: بوتين وعلييف يبحثان تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا وأذربيجان
14 فبراير 2023, 20:56 GMT
ووفق زاده، أذربيجان وروسيا تربطهما علاقات تعاون شاملة ومتكافئة قائمة على الثقة والاحترام المتبادلين.
وتابع، قائلاً: "لقد تطور التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية والتعليمية والعديد من المجالات الأخرى، ويبني بلدانا علاقاتهما على أساس التعاون المشترك والاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة الدولتين، وسلامة أراضيهما وحرمة حدودهما، وكذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض، والالتزام بمبادئ المساواة في الحقوق والمنفعة المتبادلة".
والتقى الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في العاصمة الكازاخستانية أستانا يوم الأربعاء على هامش قمة منظمة شنغهاي.
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