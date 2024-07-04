https://sarabic.ae/20240704/أكبر-علم-لفلسطين-يرفرف-فوق-سماء-إيران-فيديو-1090460607.html
أكبر علم لفلسطين يرفرف فوق سماء إيران.. فيديو
أكبر علم لفلسطين يرفرف فوق سماء إيران.. فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الخميس، رفع أكبر علم لفلسطين. 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T13:40+0000
2024-07-04T13:40+0000
2024-07-04T13:40+0000
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وتم رفع العلم على أعلى سارية في إيران والمنطقة، وتبلغ مساحته 1020 مترا مربعا، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وحضر الاحتفالية، ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، ناصر أبو شريف، ومسؤولين في حركة "حماس" الفلسطينية.من ناحيته، ثمن ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" في إيران، "ناصر أبو شريف الخطوة، لما فيها من رفع معنويات أُسَر شهداء " طوفان الأقصى".وبحسب الوكالة الإيرانية، فقد "عكست عيون الناظرين إلى العلم، مشاعر عز وفخر وصمود وألم وامتنان وأَمل".
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نادي الفيديو, إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
نادي الفيديو, إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
أكبر علم لفلسطين يرفرف فوق سماء إيران.. فيديو
شهدت العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الخميس، رفع أكبر علم لفلسطين.
وتم رفع العلم على أعلى سارية في إيران والمنطقة، وتبلغ مساحته 1020 مترا مربعا، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وحضر الاحتفالية، ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، ناصر أبو شريف، ومسؤولين في حركة "حماس" الفلسطينية.
من ناحيته، ثمن ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" في إيران، "ناصر أبو شريف الخطوة، لما فيها من رفع معنويات أُسَر شهداء " طوفان الأقصى".
وبحسب الوكالة الإيرانية، فقد "عكست عيون الناظرين إلى العلم، مشاعر عز وفخر وصمود وألم وامتنان وأَمل".