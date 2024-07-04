https://sarabic.ae/20240704/المحادثات-بين-فلاديمير-بوتين،-ورجب-طيب-أردوغان-2023--2024-1090465133.html
المحادثات بين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان 2023 – 2024
المحادثات بين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان 2023 – 2024
سبوتنيك عربي
المحادثات بين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان 2023 – 2024
2024-07-04T14:50+0000
2024-07-04T14:50+0000
2024-07-04T15:06+0000
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وجاء في بيان الرئاسة التركية: "عقد الرئيس رجب طيب أردوغان لقاءً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عاصمة كازاخستان أستانا، حيث توجه للمشاركة في القمة الـ24 لرؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
المحادثات بين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان 2023 – 2024
المحادثات بين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان 2023 – 2024
المحادثات بين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان 2023 – 2024
14:50 GMT 04.07.2024 (تم التحديث: 15:06 GMT 04.07.2024)
كتبت صحيفة "Hürriyet" نقلاً عن رئيس المجموعة الإعلامية "ديميرورين ميديا"، مورات جانجي، عضو مجلس النواب، أن المفاوضات بين رئيسي تركيا وروسيا، رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين أمس الأربعاء في أستانا، كانت "إيجابية بشكل لا يصدق"، وتم تحقيق نجاحات كبيرة.
وجاء في بيان الرئاسة التركية: "عقد الرئيس رجب طيب أردوغان لقاءً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عاصمة كازاخستان أستانا
، حيث توجه للمشاركة في القمة الـ24 لرؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون".
وتابع البيان: "تمت خلال اللقاء، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا، مناقشة آخر التطورات بين أوكرانيا وروسيا، الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وإيجاد سبل لحل التوترات في سوريا ومكافحة الإرهاب".