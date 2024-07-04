https://sarabic.ae/20240704/جمال-حبال-الحارس-الأمين-على-صناعة-الحبال-الحلبية-من-الاندثار-صور-وفيديو-1090468038.html

جمال حبال.. الحارس الأمين على "صناعة الحبال" الحلبية من الاندثار... صور وفيديو

جمال حبال.. الحارس الأمين على "صناعة الحبال" الحلبية من الاندثار... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

بمهارة فائقة مجبولة بكثير من الحب لمهنته ومدينته القديمة، تنساب أصابع الحرفي، جمال حبال، لتغزل مشغولاته من الحبال التقليدية. 04.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-04T15:17+0000

2024-07-04T15:17+0000

2024-07-04T15:17+0000

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يجلس الرجل أمام متجره الذي يتوسط "سوق الحبال" الذي يحمل اسم عائلته على عادة أهل حلب والمدن السورية الأخرى في إطلاق الأسماء على الأسواق والحرف وفقا لأسماء شيوخ الكار.الخبرة الكبيرة العابرة للأجيال، استمدها الرجل السبعيني من إرث عائلي يناهز 200 عام، تناسلت خلالها هذه المهنة بين يدي عائلته، ليبقى اليوم الحرفي الوحيد الذي يمارس على هذه الصناعة التراثية في مدينة حلب القديمة.الولع الروحي الذي يجمع الحرفي حبال بـ"سوق الحبال"، يبرر مسارعته إلى إعادة افتتاح متجره نهاية العام 2016، فور الإعلان عن تحرير مدينة حلب من الإرهاب:وأضاف الحرفي الحلبي في حديثه لـ "سبوتنيك": حنين ما قبل الحربعلى خطى آبائه وأجداده، وكما هي عادة شيوخ الكار من أجداده الأوائل، يجلس الرجل السبعيني اليوم إلى كرسيه الخيزران وسط السوق التاريخي.ذاكرته المترعة بالحنين إلى أيام ما قبل الحرب، ما فتئت تدفع أمامها شريط ذكرياته خلال السنوات الثماني التي أعقبت تحرير الجيش السوري وحلفائه سوق الحبال من سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة، وإلى اليوم، لا تكل ولا تمل عن سوق مقارناتها بين الأيام الجميلة التي كان يغص فيها السوق باكتظاظ زواره، وبين المساحات المقفرة التي تكاد تخلو من زبون على مدار اليوم.ومع ذلك، يواظب الحرفي الحلبي على حضوره اليومي متفائلا بحال السوق الذي أعيد ترميمه من دمار كامل مع عدد من أسواق مدينة حلب القديمة التي تقع على المحور ذاته.خلال الفترة المقبلة، يتوقع افتتاح السوق بشكل رسمي بعد الانتهاء من ترميمه، ومع ذلك، فإن أغلب تجاره الذين افتتحوا محالهم يعانون محدودية الطلب بسبب تداعيات الحرب التي أفرزت تقطعا لشرايين النقل بين المدينة والأرياف، إضافة إلى الحصار الأمريكي ونهب الثروات الوطينة اللذين فاقما المأساة المعيشية لسوريين عموماً.يتنسم الحرفي حبال روح أجداده في هذه البقعة من حلب القديمة، وهذه الروح التواقة هي ما تبرر بقاءه في السوق وعدم مغادرته نحو الأسواق الجديدة خارج أسواق المدينة القديمة كحال كغيره من الحرفيين الباحثين عن لقمة العيش.وقال الحرفي حبال: خبرات جديدةوتابع الحرفي حبال حديثه لـ"سبوتينك": لا يجد الرجل السبعيني مفراً من المقارنة بين الحركة التجارية في السوق حالياً عن أيام ما قبل الحرب، حيث كان يعج السوق بزبائن من أرياف حلب خلافاً لهذه الأيام، إلا أنه رغم قلة البيع لا يصدق حسب قوله أن يأتي يوم غد للعودة إلى السوق، فالجلوس في المدينة القديمة لا يعادله أي مكان آخر.مواكبة الحداثةيضم سوق الحبال الواقع في قرب سوق السقطية وخان الحرير وباب انطاكيا والجامع الأموي بحلب، 57 محلاً لم تعد تقتصر على بيع الحبال، فتجاره اتجهوا إلى بيع منتجات يحتاجها أهالي المدينة والريف، كالألياف والكراسي المصنوعة من الخيوط والمكانس وغيرها من سلع تساعدهم بتأمين قوت يومهم في ظل قلة حركة البيع والشراء كون منتجاته الأساسية كانت تعتمد على أهالي الأرياف.وعن تبدل حال سوق الحبال بعد الترميم ومواكبة تجاره للحياة العصرية، قال جمال حبال، الحرفي الوحيد، الذي لا يزال يحافظ على مهنته ويجددها بأساليب خاصة تواكب الحداثة: وأضاف: "الحال ذاته ينطبق علي لكن الفرق أني أصنع المنتجات بيدي بناء على طلبات محددة من الزبائن في المدينة بعد تعذر قدوم أهالي الأرياف، فأصنع الكراسي والمراجيح وشباك كرة القدم والسلة والمكارم التي تستخدم لوضع سلل الورد، بالتعاون مع أبنائي وبناتي ممن تعلموا هذه الصنعة وأن كانوا لا يعتمدون عليها كمصدر رزق".دعم ضرورييكمل الحرفي حبال كلامه هو يصنع أحد مشغولاته: ويؤكد في ختامه حديثه أن عودة الحياة إلى سوق الحبال وأسواق المدينة القديمة عموماً يتطلب بالدرجة الأولى قدوم أهالي الأرياف الشرقية والغربية والشمالية وأيضاً أبناء المنطقة الشرقية إلى مدينة حلب كالسابق، وتذليل كافة الصعوبات أمام زيارتهم، كون أسواق المدينة القديمة تعتمد بشكل رئيسي على الريف وأهله.

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