https://sarabic.ae/20240704/حزب-العمال-البريطاني-يتصدر-نتائج-الانتخابات-العامة-ويفوز-بـ-410-مقاعد-1090479767.html
حزب العمال البريطاني يتصدر نتائج الانتخابات العامة ويفوز بـ 410 مقاعد
حزب العمال البريطاني يتصدر نتائج الانتخابات العامة ويفوز بـ 410 مقاعد
سبوتنيك عربي
أظهرت استطلاعات للرأي أن حزب العمال البريطاني فاز في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 410 مقاعد من أصل 650 مقعدًا في مجلس العموم، بينما جاء حزب المحافظين... 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T21:30+0000
2024-07-04T21:30+0000
2024-07-04T21:32+0000
حزب العمال
بريطانيا
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موسكو - سبوتنيك. ووفقًا لاستطلاع أجرته شركة "إيبسوس" البريطانية، فإن "حزب العمال البريطاني تصدر الانتخابات البرلمانية وفاز بـ 410 من أصل 650 مقعدًا في مجلس العموم مقابل 131 مقعدًا للمحافظين".وكشف الاستطلاع أن الديمقراطيين الليبراليين احتلوا المركز الثالث في الانتخابات العامة البريطانية بـ 61 مقعدًا مقابل 13 مقعدًا لحزب الإصلاح.
https://sarabic.ae/20221205/حزب-العمال-البريطاني-يتعهد-بإلغاء-مجلس-اللوردات-1070865848.html
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حزب العمال, بريطانيا
حزب العمال البريطاني يتصدر نتائج الانتخابات العامة ويفوز بـ 410 مقاعد
21:30 GMT 04.07.2024 (تم التحديث: 21:32 GMT 04.07.2024)
أظهرت استطلاعات للرأي أن حزب العمال البريطاني فاز في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 410 مقاعد من أصل 650 مقعدًا في مجلس العموم، بينما جاء حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك في المركز الثاني بحصوله على 131 مقعدًا فقط.
موسكو - سبوتنيك
. ووفقًا لاستطلاع أجرته شركة "إيبسوس" البريطانية، فإن "حزب العمال البريطاني تصدر الانتخابات البرلمانية وفاز بـ 410 من أصل 650 مقعدًا في مجلس العموم مقابل 131 مقعدًا للمحافظين".
وكشف الاستطلاع أن الديمقراطيين الليبراليين احتلوا المركز الثالث في الانتخابات العامة البريطانية بـ 61 مقعدًا مقابل 13 مقعدًا لحزب الإصلاح.