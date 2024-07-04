https://sarabic.ae/20240704/رجل-يستخدم-تمساحا-لفتح-علبة-بيرة-فيديو-1090478124.html
رجل يستخدم تمساحا لفتح علبة "بيرة"... فيديو
رجل يستخدم تمساحا لفتح علبة "بيرة"... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو يرصد مواجهة طريفة بين رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية وتمساح. 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T19:09+0000
2024-07-04T19:09+0000
2024-07-04T19:09+0000
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ويظهر الفيديو، البالغ مدته 30 ثانية تقريبا، الرجل على متن قارب، وهو يستخدم التمساح لفتح علبة بيرة.وفي الفيديو، يضع الرجل يده في الماء لجذب انتباه التمساح الصغير الحجم، الذي يستخدم أسنانه الحادة لثقب علبة البيرة، ثم يشرع الرجل بعدها في الشرب من العلبة.وبعد فتح العلبة بنجاح بواسطة التمساح، يمكن رؤية الأفراد الآخرين على متن القارب، وهم يحتفلون بجرأة الرجل في مواجهة التمساح.وانتشر الفيديو على نطاق واسع على الإنترنت، وحصد ما يقرب من مليوني مشاهدة.
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https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/18/1050245763_1155:0:3886:2048_1920x0_80_0_0_72dac66ce1c3eb92c61d126a951e638d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات, الأخبار, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, منوعات, الأخبار, أخبار العالم الآن
رجل يستخدم تمساحا لفتح علبة "بيرة"... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو يرصد مواجهة طريفة بين رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية وتمساح.
ويظهر الفيديو، البالغ مدته 30 ثانية تقريبا، الرجل على متن قارب، وهو يستخدم التمساح لفتح علبة بيرة.
وفي الفيديو، يضع الرجل يده في الماء لجذب انتباه التمساح الصغير الحجم، الذي يستخدم أسنانه الحادة لثقب علبة البيرة، ثم يشرع الرجل بعدها في الشرب من العلبة.
وبعد فتح العلبة بنجاح بواسطة التمساح، يمكن رؤية الأفراد الآخرين على متن القارب، وهم يحتفلون بجرأة الرجل في مواجهة التمساح.
وانتشر الفيديو على نطاق واسع على الإنترنت، وحصد ما يقرب من مليوني مشاهدة.