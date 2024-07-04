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https://sarabic.ae/20240704/رجل-يستخدم-تمساحا-لفتح-علبة-بيرة-فيديو-1090478124.html
رجل يستخدم تمساحا لفتح علبة "بيرة"... فيديو
رجل يستخدم تمساحا لفتح علبة "بيرة"... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو يرصد مواجهة طريفة بين رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية وتمساح. 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T19:09+0000
2024-07-04T19:09+0000
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ويظهر الفيديو، البالغ مدته 30 ثانية تقريبا، الرجل على متن قارب، وهو يستخدم التمساح لفتح علبة بيرة.وفي الفيديو، يضع الرجل يده في الماء لجذب انتباه التمساح الصغير الحجم، الذي يستخدم أسنانه الحادة لثقب علبة البيرة، ثم يشرع الرجل بعدها في الشرب من العلبة.وبعد فتح العلبة بنجاح بواسطة التمساح، يمكن رؤية الأفراد الآخرين على متن القارب، وهم يحتفلون بجرأة الرجل في مواجهة التمساح.وانتشر الفيديو على نطاق واسع على الإنترنت، وحصد ما يقرب من مليوني مشاهدة.
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نادي الفيديو, منوعات, الأخبار, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, منوعات, الأخبار, أخبار العالم الآن

رجل يستخدم تمساحا لفتح علبة "بيرة"... فيديو

19:09 GMT 04.07.2024
© Photo / pixabay/RenoBerangerرأس تمساح يظهر من أسفل المياه
رأس تمساح يظهر من أسفل المياه - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
رأس تمساح يظهر من أسفل المياه
© Photo / pixabay/RenoBeranger
تابعنا عبر
تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو يرصد مواجهة طريفة بين رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية وتمساح.
ويظهر الفيديو، البالغ مدته 30 ثانية تقريبا، الرجل على متن قارب، وهو يستخدم التمساح لفتح علبة بيرة.
وفي الفيديو، يضع الرجل يده في الماء لجذب انتباه التمساح الصغير الحجم، الذي يستخدم أسنانه الحادة لثقب علبة البيرة، ثم يشرع الرجل بعدها في الشرب من العلبة.
وبعد فتح العلبة بنجاح بواسطة التمساح، يمكن رؤية الأفراد الآخرين على متن القارب، وهم يحتفلون بجرأة الرجل في مواجهة التمساح.
وانتشر الفيديو على نطاق واسع على الإنترنت، وحصد ما يقرب من مليوني مشاهدة.
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