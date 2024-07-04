روبوت ضخم يقوم بأعمال صيانة للسكك الحديدية... فيديو

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تهديدات إسرائيلية إيرانية متبادلة و مخاوف من حرب شاملة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
قلق إسرائيلي من توسيع "أنصار الله" نفوذها في شمال افريقيا
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:31 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
باحثة ساسية تتوقع أن تساعد منظمة شنغهاي الاقتصاد السوري على النهوض
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
منظمة التحرير الفلسطينية تجري مراجعة سياسية شاملة لعملية السلام وإسرائيل تستمر في الحرب على غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
08:55 GMT
5 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:28 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
11:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
حقوقي: ما تقوم به إسرائيل في الضفة وغزة جرائم حرب
16:03 GMT
60 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20240704/روبوت-ضخم-يقوم-بأعمال-صيانة-للسكك-الحديدية-فيديو-1090479228.html
روبوت ضخم يقوم بأعمال صيانة للسكك الحديدية... فيديو
روبوت ضخم يقوم بأعمال صيانة للسكك الحديدية... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت شركة سكك حديدية في غرب اليابان عن روبوت ضخم يمكن التحكم به عن بعد لأداء أعمال الصيانة الخطرة المرتبطة بالقطارات. 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T20:37+0000
2024-07-04T20:37+0000
مجتمع
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ويتميز الروبوت بحجمه الكبير وأذرعه الطويلة ورأسه الصغير، فضلا عن "عينين" على شكل زجاجة مياه غازية مثبتة في رأسه.ويجلس مشغل الروبوت في قمرة القيادة في الشاحنة، ويستطيع "رؤية" عيون الروبوت عبر الكاميرات وتشغيل أطرافه القوية ويديه عن بعد.ويبلغ طول الروبوت 12 مترا (40 قدما)، ويمكن للروبوت استخدام ملحقات مختلفة يستطيع من خلالها الإمساك بأدوات تصل أوزانها إلى 40 كيلوغراما واستعمالها، فيمكنه حمل فرشاة للرسم واستخدام المنشار الكهربائي، بحسب مجلة "railway-technology".وأوضحت الشركة أن هذه التكنولوجيا سوف تساعد في سد النقص في العمالة في اليابان التي تعاني من الشيخوخة، فضلاً عن الحد من الحوادث مثل سقوط العمال من أماكن مرتفعة أو تعرضهم لصدمات كهربائية.
https://sarabic.ae/20240704/توزع-الحرارة-على-وجهك-يؤشر-إلى-خطر-الإصابة-بأمراض-محددة-صور-1090455017.html
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منوعات
منوعات

روبوت ضخم يقوم بأعمال صيانة للسكك الحديدية... فيديو

20:37 GMT 04.07.2024
© Photo / unsplash/ Possessed Photographyروبوت طبي
روبوت طبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
© Photo / unsplash/ Possessed Photography
تابعنا عبر
كشفت شركة سكك حديدية في غرب اليابان عن روبوت ضخم يمكن التحكم به عن بعد لأداء أعمال الصيانة الخطرة المرتبطة بالقطارات.
ويتميز الروبوت بحجمه الكبير وأذرعه الطويلة ورأسه الصغير، فضلا عن "عينين" على شكل زجاجة مياه غازية مثبتة في رأسه.
ويجلس مشغل الروبوت في قمرة القيادة في الشاحنة، ويستطيع "رؤية" عيون الروبوت عبر الكاميرات وتشغيل أطرافه القوية ويديه عن بعد.
توزيع درجة حرارة الوجه - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
مجتمع
توزع الحرارة على وجهك يؤشر إلى خطر الإصابة بأمراض محددة... صور
13:14 GMT
ويبلغ طول الروبوت 12 مترا (40 قدما)، ويمكن للروبوت استخدام ملحقات مختلفة يستطيع من خلالها الإمساك بأدوات تصل أوزانها إلى 40 كيلوغراما واستعمالها، فيمكنه حمل فرشاة للرسم واستخدام المنشار الكهربائي، بحسب مجلة "railway-technology".
وأوضحت الشركة أن هذه التكنولوجيا سوف تساعد في سد النقص في العمالة في اليابان التي تعاني من الشيخوخة، فضلاً عن الحد من الحوادث مثل سقوط العمال من أماكن مرتفعة أو تعرضهم لصدمات كهربائية.
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Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... حماس "تتبادل بعض الأفكار" مع الوسطاء لوقف الحرب21:26 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... حماس "تتبادل بعض الأفكار" مع الوسطاء لوقف الحرب15:52 GMT
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