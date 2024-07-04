https://sarabic.ae/20240704/روبوت-ضخم-يقوم-بأعمال-صيانة-للسكك-الحديدية-فيديو-1090479228.html
روبوت ضخم يقوم بأعمال صيانة للسكك الحديدية... فيديو
روبوت ضخم يقوم بأعمال صيانة للسكك الحديدية... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت شركة سكك حديدية في غرب اليابان عن روبوت ضخم يمكن التحكم به عن بعد لأداء أعمال الصيانة الخطرة المرتبطة بالقطارات. 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T20:37+0000
2024-07-04T20:37+0000
2024-07-04T20:37+0000
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ويتميز الروبوت بحجمه الكبير وأذرعه الطويلة ورأسه الصغير، فضلا عن "عينين" على شكل زجاجة مياه غازية مثبتة في رأسه.ويجلس مشغل الروبوت في قمرة القيادة في الشاحنة، ويستطيع "رؤية" عيون الروبوت عبر الكاميرات وتشغيل أطرافه القوية ويديه عن بعد.ويبلغ طول الروبوت 12 مترا (40 قدما)، ويمكن للروبوت استخدام ملحقات مختلفة يستطيع من خلالها الإمساك بأدوات تصل أوزانها إلى 40 كيلوغراما واستعمالها، فيمكنه حمل فرشاة للرسم واستخدام المنشار الكهربائي، بحسب مجلة "railway-technology".وأوضحت الشركة أن هذه التكنولوجيا سوف تساعد في سد النقص في العمالة في اليابان التي تعاني من الشيخوخة، فضلاً عن الحد من الحوادث مثل سقوط العمال من أماكن مرتفعة أو تعرضهم لصدمات كهربائية.
https://sarabic.ae/20240704/توزع-الحرارة-على-وجهك-يؤشر-إلى-خطر-الإصابة-بأمراض-محددة-صور-1090455017.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات
روبوت ضخم يقوم بأعمال صيانة للسكك الحديدية... فيديو
كشفت شركة سكك حديدية في غرب اليابان عن روبوت ضخم يمكن التحكم به عن بعد لأداء أعمال الصيانة الخطرة المرتبطة بالقطارات.
ويتميز الروبوت بحجمه الكبير وأذرعه الطويلة ورأسه الصغير، فضلا عن "عينين" على شكل زجاجة مياه غازية مثبتة في رأسه.
ويجلس مشغل الروبوت في قمرة القيادة في الشاحنة، ويستطيع "رؤية" عيون الروبوت عبر الكاميرات وتشغيل أطرافه القوية ويديه عن بعد.
ويبلغ طول الروبوت 12 مترا (40 قدما)، ويمكن للروبوت استخدام ملحقات مختلفة يستطيع من خلالها الإمساك بأدوات تصل أوزانها إلى 40 كيلوغراما واستعمالها، فيمكنه حمل فرشاة للرسم واستخدام المنشار الكهربائي، بحسب مجلة "railway-technology".
وأوضحت الشركة أن هذه التكنولوجيا سوف تساعد في سد النقص في العمالة في اليابان التي تعاني من الشيخوخة، فضلاً عن الحد من الحوادث مثل سقوط العمال من أماكن مرتفعة أو تعرضهم لصدمات كهربائية.