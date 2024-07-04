https://sarabic.ae/20240704/ليبيا-وروسيا-تبحثان-دور-موسكو-في-دعم-التوافقات-بين-مجلسي-النواب-والدولة-1090479477.html
ليبيا وروسيا تبحثان دور موسكو في دعم التوافقات بين مجلسي النواب والدولة
ليبيا وروسيا تبحثان دور موسكو في دعم التوافقات بين مجلسي النواب والدولة
سبوتنيك عربي
بحث رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الليبي زايد هدية، اليوم الخميس، مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية حيدر أغانين، آخر المستجدات السياسية في... 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T20:48+0000
2024-07-04T20:48+0000
2024-07-04T20:48+0000
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وحسب مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، استقبل النائب الليبي السفير الروسي في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي.وخلال اللقاء، ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ليبيا وروسيا الاتحادية لا سيما في الجانب التشريعي.كما أطلع السفير الروسي على الخطوات التى تسبق إجراء العملية الانتخابية والتي من ضمنها تشكيل حكومة موحدة مهمتها للإشراف على إجراء الانتخابات المقبلة.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.
https://sarabic.ae/20240221/ليبيا-يجب-تفعيل-الاتفاقيات-المشتركة-واستئناف-المشاريع-المتوقفة-مع-روسيا-1086280601.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, روسيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, روسيا, العالم, العالم العربي, الأخبار
ليبيا وروسيا تبحثان دور موسكو في دعم التوافقات بين مجلسي النواب والدولة
بحث رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الليبي زايد هدية، اليوم الخميس، مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية حيدر أغانين، آخر المستجدات السياسية في البلاد والقوانين الانتخابية المنجزة من لجنة (6+6).
وحسب مراسل "سبوتنيك
" في ليبيا، استقبل النائب الليبي السفير الروسي في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ليبيا وروسيا الاتحادية لا سيما في الجانب التشريعي.
وتطرق الجانبان إلى دور جمهورية روسيا الاتحادية في مجلس الأمن فيما يتعلق بالتعامل مع القضية الليبية والعمل على استكمال التوافقات بين مجلسي النواب والدولة.
كما أطلع السفير الروسي على الخطوات التى تسبق إجراء العملية الانتخابية والتي من ضمنها تشكيل حكومة موحدة مهمتها للإشراف على إجراء الانتخابات المقبلة.
وتشهد ليبيا
أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.