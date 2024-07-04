https://sarabic.ae/20240704/ما-هي-أهداف-منظمة-شنغهاي-للتعاون--1090450689.html
ما هي أهداف منظمة شنغهاي للتعاون؟
ما هي أهداف منظمة شنغهاي للتعاون؟
سبوتنيك عربي
انطلقت قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" لتنعقد على مدار يومي 3 و4 يوليو/ تموز الجاري تحت شعار "تعزيز الحوار المتعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية... 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T12:20+0000
2024-07-04T12:20+0000
2024-07-04T12:20+0000
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ما هي أهداف منظمة شنغهاي للتعاون؟
انطلقت قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" لتنعقد على مدار يومي 3 و4 يوليو/ تموز الجاري تحت شعار "تعزيز الحوار المتعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين"، حيث يعتزم المشاركون التوقيع على حزمة من 24 وثيقة مشتركة، فضلا عن اعتماد إعلان وبيان ختامي يؤكد التزام المشاركين في القمة بمبادئ حسن الجوار والوحدة، وفيما يلي أبرز أهداف وأنشطة المنظمة: