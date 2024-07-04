أطرف الصور التي وثقتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع

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الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يقبل طفلاً بعد التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، في مركز اقتراع في منطقة لو توكيه، في شمال فرنسا.