أطرف الصور التي وثقتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع

أطفال يرتدون قبعات ذات وجوه كرتونية، وينتظرون في سيارة خارج مركز اقتراع في منطقة "غير" على مشارف أولان باتور، في منغوليا.
أطفال يرتدون قبعات ذات وجوه كرتونية، وينتظرون في سيارة خارج مركز اقتراع في منطقة "غير" على مشارف أولان باتور، في منغوليا.
إوز يطير أمام جنود حرس الشرف خلال موكب الذكرى السنوية للحرس الملكي الدنماركي، في كوبنهاغن.
إوز يطير أمام جنود حرس الشرف خلال موكب الذكرى السنوية للحرس الملكي الدنماركي، في كوبنهاغن.
صورة لمشجعي إنجلترا قبل مباراة دور الـ 16 لكرة القدم، في بطولة أمم أوروبا 2024، بين إنجلترا وسلوفاكيا، في ملعب "أوف شالكه" في غيلسنكيرشن.
صورة لمشجعي إنجلترا قبل مباراة دور الـ 16 لكرة القدم، في بطولة أمم أوروبا 2024، بين إنجلترا وسلوفاكيا، في ملعب "أوف شالكه" في غيلسنكيرشن.
إحد النساء ترتدي كيسًا بلاستيكيًا فوق رأسها أثناء هطول أمطار خفيفة في بكين.
إحد النساء ترتدي كيسًا بلاستيكيًا فوق رأسها أثناء هطول أمطار خفيفة في بكين.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يقبل طفلاً بعد التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، في مركز اقتراع في منطقة لو توكيه، في شمال فرنسا.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يقبل طفلاً بعد التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، في مركز اقتراع في منطقة لو توكيه، في شمال فرنسا.
موسيقي يعزف مع قطة تجلس على غيتاره في الشارع في حي "فيلا فاطمة" في لاباز.
موسيقي يعزف مع قطة تجلس على غيتاره في الشارع في حي "فيلا فاطمة" في لاباز.
تُظهر هذه الصورة التي قدمتها وزارة النقل في واشنطن حيوان الـ "كينكاجو" في منطقة استراحة "سيلا كريك" في مقاطعة ياكيما، في واشنطن.
تُظهر هذه الصورة التي قدمتها وزارة النقل في واشنطن حيوان الـ "كينكاجو" في منطقة استراحة "سيلا كريك" في مقاطعة ياكيما، في واشنطن.
شاب يلعب مع قطة من سلالة "كورنيش ريكس" في معرض"KoShariki Show" في موسكو.
شاب يلعب مع قطة من سلالة "كورنيش ريكس" في معرض"KoShariki Show" في موسكو.
زوار في "منتزه الألبكة" في حديقة الحيوان في موسكو.
زوار في "منتزه الألبكة" في حديقة الحيوان في موسكو.
صورة لمشاركين في الاحتفال بـ "يوم الشباب" في ساحة الكاتدرائية في أومسك.
صورة لمشاركين في الاحتفال بـ "يوم الشباب" في ساحة الكاتدرائية في أومسك.