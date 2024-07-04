أطرف الصور التي وثقتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع

عربي
بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء قمة شنغهاي
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تهديدات إسرائيلية إيرانية متبادلة و مخاوف من حرب شاملة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
قلق إسرائيلي من توسيع "أنصار الله" نفوذها في شمال افريقيا
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:31 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
باحثة ساسية تتوقع أن تساعد منظمة شنغهاي الاقتصاد السوري على النهوض
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
منظمة التحرير الفلسطينية تجري مراجعة سياسية شاملة لعملية السلام وإسرائيل تستمر في الحرب على غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
08:55 GMT
5 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:28 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
11:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
حقوقي: ما تقوم به إسرائيل في الضفة وغزة جرائم حرب
16:03 GMT
60 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
17:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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أطرف الصور التي وثقتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع
أطرف الصور التي وثقتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار لهذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم. 04.07.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف الصور التي وثقتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع

09:00 GMT 04.07.2024 (تم التحديث: 13:33 GMT 04.07.2024)
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار لهذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Ng Han Guan

أطفال يرتدون قبعات ذات وجوه كرتونية، وينتظرون في سيارة خارج مركز اقتراع في منطقة "غير" على مشارف أولان باتور، في منغوليا.

أطفال يرتدون قبعات ذات وجوه كرتونية، وينتظرون في سيارة خارج مركز اقتراع في منطقة &quot;غير&quot; على مشارف أولان باتور، في منغوليا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ng Han Guan

أطفال يرتدون قبعات ذات وجوه كرتونية، وينتظرون في سيارة خارج مركز اقتراع في منطقة "غير" على مشارف أولان باتور، في منغوليا.

© AFP 2023 / Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix

إوز يطير أمام جنود حرس الشرف خلال موكب الذكرى السنوية للحرس الملكي الدنماركي، في كوبنهاغن.

إوز يطير أمام جنود حرس الشرف خلال موكب الذكرى السنوية للحرس الملكي الدنماركي، في كوبنهاغن. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix

إوز يطير أمام جنود حرس الشرف خلال موكب الذكرى السنوية للحرس الملكي الدنماركي، في كوبنهاغن.

© AFP 2023 / Ozan Kose

صورة لمشجعي إنجلترا قبل مباراة دور الـ 16 لكرة القدم، في بطولة أمم أوروبا 2024، بين إنجلترا وسلوفاكيا، في ملعب "أوف شالكه" في غيلسنكيرشن.

صورة لمشجعي إنجلترا قبل مباراة دور الـ 16 لكرة القدم، في بطولة أمم أوروبا 2024، بين إنجلترا وسلوفاكيا، في ملعب &quot;أوف شالكه&quot; في غيلسنكيرشن. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Ozan Kose

صورة لمشجعي إنجلترا قبل مباراة دور الـ 16 لكرة القدم، في بطولة أمم أوروبا 2024، بين إنجلترا وسلوفاكيا، في ملعب "أوف شالكه" في غيلسنكيرشن.

© AFP 2023 / Pedro Pardo

إحد النساء ترتدي كيسًا بلاستيكيًا فوق رأسها أثناء هطول أمطار خفيفة في بكين.

إحد النساء ترتدي كيسًا بلاستيكيًا فوق رأسها أثناء هطول أمطار خفيفة في بكين. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Pedro Pardo

إحد النساء ترتدي كيسًا بلاستيكيًا فوق رأسها أثناء هطول أمطار خفيفة في بكين.

© AFP 2023 / Yara Nardi

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يقبل طفلاً بعد التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، في مركز اقتراع في منطقة لو توكيه، في شمال فرنسا.

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يقبل طفلاً بعد التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، في مركز اقتراع في منطقة لو توكيه، في شمال فرنسا. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Yara Nardi

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يقبل طفلاً بعد التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، في مركز اقتراع في منطقة لو توكيه، في شمال فرنسا.

© AFP 2023 / Aizar Raldes

موسيقي يعزف مع قطة تجلس على غيتاره في الشارع في حي "فيلا فاطمة" في لاباز.

موسيقي يعزف مع قطة تجلس على غيتاره في الشارع في حي &quot;فيلا فاطمة&quot; في لاباز. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Aizar Raldes

موسيقي يعزف مع قطة تجلس على غيتاره في الشارع في حي "فيلا فاطمة" في لاباز.

© AP Photo / Washington Department of Transportation

تُظهر هذه الصورة التي قدمتها وزارة النقل في واشنطن حيوان الـ "كينكاجو" في منطقة استراحة "سيلا كريك" في مقاطعة ياكيما، في واشنطن.

تُظهر هذه الصورة التي قدمتها وزارة النقل في واشنطن حيوان الـ &quot;كينكاجو&quot; في منطقة استراحة &quot;سيلا كريك&quot; في مقاطعة ياكيما، في واشنطن. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Washington Department of Transportation

تُظهر هذه الصورة التي قدمتها وزارة النقل في واشنطن حيوان الـ "كينكاجو" في منطقة استراحة "سيلا كريك" في مقاطعة ياكيما، في واشنطن.

© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصور

شاب يلعب مع قطة من سلالة "كورنيش ريكس" في معرض"KoShariki Show" في موسكو.

شاب يلعب مع قطة من سلالة &quot;كورنيش ريكس&quot; في معرض&quot;KoShariki Show&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Natalia Seliverstova
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شاب يلعب مع قطة من سلالة "كورنيش ريكس" في معرض"KoShariki Show" في موسكو.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

زوار في "منتزه الألبكة" في حديقة الحيوان في موسكو.

زوار في &quot;منتزه الألبكة&quot; في حديقة الحيوان في موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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زوار في "منتزه الألبكة" في حديقة الحيوان في موسكو.

© Sputnik . Alexey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لمشاركين في الاحتفال بـ "يوم الشباب" في ساحة الكاتدرائية في أومسك.

صورة لمشاركين في الاحتفال بـ &quot;يوم الشباب&quot; في ساحة الكاتدرائية في أومسك. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Malgavko
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صورة لمشاركين في الاحتفال بـ "يوم الشباب" في ساحة الكاتدرائية في أومسك.

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