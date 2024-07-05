أكثر الصور الملفتة لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
08:55 GMT
5 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:28 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
11:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
حقوقي: ما تقوم به إسرائيل في الضفة وغزة جرائم حرب
16:03 GMT
60 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
08:18 GMT
23 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
08:41 GMT
19 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
11:33 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي للتفاوض مع حماس ونتنياهو ييبحث صفقة حماس ، روسيا تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
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أكثر الصور الملفتة لهذا الأسبوع
أكثر الصور الملفتة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار لهذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم. 05.07.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أكثر الصور الملفتة لهذا الأسبوع

07:10 GMT 05.07.2024 (تم التحديث: 15:24 GMT 05.07.2024)
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار لهذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم.
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور

كريستيانو رونالدو وديغو دالو، في المباراة التي جمعت البرتغال وسلوفينيا ضمن بطولة أمم أوروبا لكرة القدم لعام 2024.

كريستيانو رونالدو وديغو دالو، في المباراة التي جمعت البرتغال وسلوفينيا ضمن بطولة أمم أوروبا لكرة القدم لعام 2024. - سبوتنيك عربي
1/18
© Sputnik . Alexey Filippov
/
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كريستيانو رونالدو وديغو دالو، في المباراة التي جمعت البرتغال وسلوفينيا ضمن بطولة أمم أوروبا لكرة القدم لعام 2024.

© AFP 2023 / Prakash Mathema

مزارعة تلعب بالطين في حقل أرز في "يوم الأرز الوطني في نيبال" في منطقة "دادينغ".

مزارعة تلعب بالطين في حقل أرز في &quot;يوم الأرز الوطني في نيبال&quot; في منطقة &quot;دادينغ&quot;. - سبوتنيك عربي
2/18
© AFP 2023 / Prakash Mathema

مزارعة تلعب بالطين في حقل أرز في "يوم الأرز الوطني في نيبال" في منطقة "دادينغ".

© AFP 2023 / Eyad Baba

أطفال فلسطينيون يجمعون الطماطم المتناثرة على الطريق بعد سقوطها من شاحنة تقدم مساعدات، في خان يونس، في جنوب قطاع غزة.

أطفال فلسطينيون يجمعون الطماطم المتناثرة على الطريق بعد سقوطها من شاحنة تقدم مساعدات، في خان يونس، في جنوب قطاع غزة. - سبوتنيك عربي
3/18
© AFP 2023 / Eyad Baba

أطفال فلسطينيون يجمعون الطماطم المتناثرة على الطريق بعد سقوطها من شاحنة تقدم مساعدات، في خان يونس، في جنوب قطاع غزة.

© AFP 2023 / Remko de Waal / ANP

رئيس الوزراء الهولندي المعين حديثا، ديك شوف، يلوح لرئيس الوزراء السابق، مارك روتي، وهو يغادر على دراجته بعد حفل التسليم في "تورنتجي" في لاهاي، في 2 يوليو/تموز 2024.

رئيس الوزراء الهولندي المعين حديثا، ديك شوف، يلوح لرئيس الوزراء السابق، مارك روتي، وهو يغادر على دراجته بعد حفل التسليم في &quot;تورنتجي&quot; في لاهاي، في 2 يوليو/تموز 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Remko de Waal / ANP

رئيس الوزراء الهولندي المعين حديثا، ديك شوف، يلوح لرئيس الوزراء السابق، مارك روتي، وهو يغادر على دراجته بعد حفل التسليم في "تورنتجي" في لاهاي، في 2 يوليو/تموز 2024.

© AP Photo / Ricardo Mazalan

صياد ينظر إلى سفن الصيد التي تضررت بسبب إعصار "بيريل" في مصايد "بريدج تاون" في بربادوس.

صياد ينظر إلى سفن الصيد التي تضررت بسبب إعصار &quot;بيريل&quot; في مصايد &quot;بريدج تاون&quot; في بربادوس. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ricardo Mazalan

صياد ينظر إلى سفن الصيد التي تضررت بسبب إعصار "بيريل" في مصايد "بريدج تاون" في بربادوس.

© AFP 2023 / John Wessels

رجل يجلس على سيارة خارج مركز اقتراع في العاصمة الموريتانية، نواكشوط.

رجل يجلس على سيارة خارج مركز اقتراع في العاصمة الموريتانية، نواكشوط. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / John Wessels

رجل يجلس على سيارة خارج مركز اقتراع في العاصمة الموريتانية، نواكشوط.

© AFP 2023 / Evaristo Sa

الرئيس البرازيلي، لويز إنسيو لولا دا سيلفا لولا، يحمل الخس والطماطم أثناء زيارته لمعرض الزراعة الأسرية، بعد إطلاق برنامج خطة الحصاد، في حفل أقيم في قصر "بلانالتو" في العاصمة برازيليا، في 3 يوليو/تموز 2024.

الرئيس البرازيلي، لويز إنسيو لولا دا سيلفا لولا، يحمل الخس والطماطم أثناء زيارته لمعرض الزراعة الأسرية، بعد إطلاق برنامج خطة الحصاد، في حفل أقيم في قصر &quot;بلانالتو&quot; في العاصمة برازيليا، في 3 يوليو/تموز 2024. - سبوتنيك عربي
7/18
© AFP 2023 / Evaristo Sa

الرئيس البرازيلي، لويز إنسيو لولا دا سيلفا لولا، يحمل الخس والطماطم أثناء زيارته لمعرض الزراعة الأسرية، بعد إطلاق برنامج خطة الحصاد، في حفل أقيم في قصر "بلانالتو" في العاصمة برازيليا، في 3 يوليو/تموز 2024.

© AFP 2023 / Josh Edelson

أفراد إنفاذ القانون يراقبون حريق "تومسون" فوق بحيرة "أوروفيل" في أوروفيل، في كاليفورنيا، في 2 يوليو/تموز 2024.

أفراد إنفاذ القانون يراقبون حريق &quot;تومسون&quot; فوق بحيرة &quot;أوروفيل&quot; في أوروفيل، في كاليفورنيا، في 2 يوليو/تموز 2024. - سبوتنيك عربي
8/18
© AFP 2023 / Josh Edelson

أفراد إنفاذ القانون يراقبون حريق "تومسون" فوق بحيرة "أوروفيل" في أوروفيل، في كاليفورنيا، في 2 يوليو/تموز 2024.

© AFP 2023 / Madaree Tohlala

أفراد من فريق "بان ياكانغ" يشاركون في مباراة ملاكمة بحرية كجزء من أنشطة الترويج للسياحة، في مقاطعة بان ياكانغ، في مدينة ناراثيوات جنوب تايلاند.

أفراد من فريق &quot;بان ياكانغ&quot; يشاركون في مباراة ملاكمة بحرية كجزء من أنشطة الترويج للسياحة، في مقاطعة بان ياكانغ، في مدينة ناراثيوات جنوب تايلاند. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Madaree Tohlala

أفراد من فريق "بان ياكانغ" يشاركون في مباراة ملاكمة بحرية كجزء من أنشطة الترويج للسياحة، في مقاطعة بان ياكانغ، في مدينة ناراثيوات جنوب تايلاند.

© AFP 2023 / Jean-Christophe Verhaegen

ناخبة ترتدي زي القرون الوسطى تواجه كلبا، أثناء خروجها من حجرة الاقتراع، في ورش العمل الجماعية، في مدينة روديماك، والذي يقام خلال عطلة نهاية الأسبوع في روديماك، شمال شرق فرنسا في 30 يونيو/حزيران 2024.

ناخبة ترتدي زي القرون الوسطى تواجه كلبا، أثناء خروجها من حجرة الاقتراع، في ورش العمل الجماعية، في مدينة روديماك، والذي يقام خلال عطلة نهاية الأسبوع في روديماك، شمال شرق فرنسا في 30 يونيو/حزيران 2024. - سبوتنيك عربي
10/18
© AFP 2023 / Jean-Christophe Verhaegen

ناخبة ترتدي زي القرون الوسطى تواجه كلبا، أثناء خروجها من حجرة الاقتراع، في ورش العمل الجماعية، في مدينة روديماك، والذي يقام خلال عطلة نهاية الأسبوع في روديماك، شمال شرق فرنسا في 30 يونيو/حزيران 2024.

© AFP 2023 / Mamun Hossain

أصحاب المتاجر يجرون إلى مكالمة هاتفية أثناء انتظارهم للعملاء في متجر طبي في "فينشوغانج"، في سيلهيت، في بنغلادش.

أصحاب المتاجر يجرون إلى مكالمة هاتفية أثناء انتظارهم للعملاء في متجر طبي في &quot;فينشوغانج&quot;، في سيلهيت، في بنغلادش. - سبوتنيك عربي
11/18
© AFP 2023 / Mamun Hossain

أصحاب المتاجر يجرون إلى مكالمة هاتفية أثناء انتظارهم للعملاء في متجر طبي في "فينشوغانج"، في سيلهيت، في بنغلادش.

© AP Photo / Vincent Thian

عامل ينقل دراجات إلى وجهة سياحية في وسط مدينة بكين، في الصين.

عامل ينقل دراجات إلى وجهة سياحية في وسط مدينة بكين، في الصين. - سبوتنيك عربي
12/18
© AP Photo / Vincent Thian

عامل ينقل دراجات إلى وجهة سياحية في وسط مدينة بكين، في الصين.

© AFP 2023 / Aizar Raldes

طباخ يعمل على تحضير شطيرة ضخمة من لحم الخنزير واللحم البقري في لاباز، في بوليفيا.

طباخ يعمل على تحضير شطيرة ضخمة من لحم الخنزير واللحم البقري في لاباز، في بوليفيا. - سبوتنيك عربي
13/18
© AFP 2023 / Aizar Raldes

طباخ يعمل على تحضير شطيرة ضخمة من لحم الخنزير واللحم البقري في لاباز، في بوليفيا.

© AFP 2023 / Dale De La Rey

تظهر هذه الصورة الجوية رجلا يقوم بفرز شبكة الصيد الخاصة به في قرية نون هاي الساحلية، بالقرب من كوي نون، في مقاطعة بينه دونه الفيتنامية.

تظهر هذه الصورة الجوية رجلا يقوم بفرز شبكة الصيد الخاصة به في قرية نون هاي الساحلية، بالقرب من كوي نون، في مقاطعة بينه دونه الفيتنامية. - سبوتنيك عربي
14/18
© AFP 2023 / Dale De La Rey

تظهر هذه الصورة الجوية رجلا يقوم بفرز شبكة الصيد الخاصة به في قرية نون هاي الساحلية، بالقرب من كوي نون، في مقاطعة بينه دونه الفيتنامية.

© AFP 2023 / Aditya Irawan

طائرة ورقية على شكل أخطبوط تطير خلال مهرجان "جاكرتا" الدولي للطائرات الورقية، في جاكرتا.

طائرة ورقية على شكل أخطبوط تطير خلال مهرجان &quot;جاكرتا&quot; الدولي للطائرات الورقية، في جاكرتا. - سبوتنيك عربي
15/18
© AFP 2023 / Aditya Irawan

طائرة ورقية على شكل أخطبوط تطير خلال مهرجان "جاكرتا" الدولي للطائرات الورقية، في جاكرتا.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

فتاة تقوم بتبريد نفسها في نافورة، في ساحة "مانيج" بالقرب من جدار الكرملين في موسكو، روسيا.

فتاة تقوم بتبريد نفسها في نافورة، في ساحة &quot;مانيج&quot; بالقرب من جدار الكرملين في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
16/18
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

فتاة تقوم بتبريد نفسها في نافورة، في ساحة "مانيج" بالقرب من جدار الكرملين في موسكو، روسيا.

© AP Photo / Vahid Salemi

المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، سعيد جليلي، يشاهد الرياضيين وهم يمارسون رياضة تقليدية في اجتماع لحملته الانتخابية، في قاعة رياضية في طهران، في إيران.

المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، سعيد جليلي، يشاهد الرياضيين وهم يمارسون رياضة تقليدية في اجتماع لحملته الانتخابية، في قاعة رياضية في طهران، في إيران. - سبوتنيك عربي
17/18
© AP Photo / Vahid Salemi

المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، سعيد جليلي، يشاهد الرياضيين وهم يمارسون رياضة تقليدية في اجتماع لحملته الانتخابية، في قاعة رياضية في طهران، في إيران.

© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصور

قطط من سلالة "سكوتش فولد" الإسكتلندية في معرض "كوشاريكي شو" في موسكو.

قطط من سلالة &quot;سكوتش فولد&quot; الإسكتلندية في معرض &quot;كوشاريكي شو&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
18/18
© Sputnik . Natalia Seliverstova
/
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قطط من سلالة "سكوتش فولد" الإسكتلندية في معرض "كوشاريكي شو" في موسكو.

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