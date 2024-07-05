أكثر الصور الملفتة لهذا الأسبوع

كريستيانو رونالدو وديغو دالو، في المباراة التي جمعت البرتغال وسلوفينيا ضمن بطولة أمم أوروبا لكرة القدم لعام 2024.
كريستيانو رونالدو وديغو دالو، في المباراة التي جمعت البرتغال وسلوفينيا ضمن بطولة أمم أوروبا لكرة القدم لعام 2024.
مزارعة تلعب بالطين في حقل أرز في "يوم الأرز الوطني في نيبال" في منطقة "دادينغ".
مزارعة تلعب بالطين في حقل أرز في "يوم الأرز الوطني في نيبال" في منطقة "دادينغ".
أطفال فلسطينيون يجمعون الطماطم المتناثرة على الطريق بعد سقوطها من شاحنة تقدم مساعدات، في خان يونس، في جنوب قطاع غزة.
أطفال فلسطينيون يجمعون الطماطم المتناثرة على الطريق بعد سقوطها من شاحنة تقدم مساعدات، في خان يونس، في جنوب قطاع غزة.
رئيس الوزراء الهولندي المعين حديثا، ديك شوف، يلوح لرئيس الوزراء السابق، مارك روتي، وهو يغادر على دراجته بعد حفل التسليم في "تورنتجي" في لاهاي، في 2 يوليو/تموز 2024.
رئيس الوزراء الهولندي المعين حديثا، ديك شوف، يلوح لرئيس الوزراء السابق، مارك روتي، وهو يغادر على دراجته بعد حفل التسليم في "تورنتجي" في لاهاي، في 2 يوليو/تموز 2024.
صياد ينظر إلى سفن الصيد التي تضررت بسبب إعصار "بيريل" في مصايد "بريدج تاون" في بربادوس.
صياد ينظر إلى سفن الصيد التي تضررت بسبب إعصار "بيريل" في مصايد "بريدج تاون" في بربادوس.
رجل يجلس على سيارة خارج مركز اقتراع في العاصمة الموريتانية، نواكشوط.
رجل يجلس على سيارة خارج مركز اقتراع في العاصمة الموريتانية، نواكشوط.
الرئيس البرازيلي، لويز إنسيو لولا دا سيلفا لولا، يحمل الخس والطماطم أثناء زيارته لمعرض الزراعة الأسرية، بعد إطلاق برنامج خطة الحصاد، في حفل أقيم في قصر "بلانالتو" في العاصمة برازيليا، في 3 يوليو/تموز 2024.
الرئيس البرازيلي، لويز إنسيو لولا دا سيلفا لولا، يحمل الخس والطماطم أثناء زيارته لمعرض الزراعة الأسرية، بعد إطلاق برنامج خطة الحصاد، في حفل أقيم في قصر "بلانالتو" في العاصمة برازيليا، في 3 يوليو/تموز 2024.
أفراد إنفاذ القانون يراقبون حريق "تومسون" فوق بحيرة "أوروفيل" في أوروفيل، في كاليفورنيا، في 2 يوليو/تموز 2024.
أفراد إنفاذ القانون يراقبون حريق "تومسون" فوق بحيرة "أوروفيل" في أوروفيل، في كاليفورنيا، في 2 يوليو/تموز 2024.
أفراد من فريق "بان ياكانغ" يشاركون في مباراة ملاكمة بحرية كجزء من أنشطة الترويج للسياحة، في مقاطعة بان ياكانغ، في مدينة ناراثيوات جنوب تايلاند.
أفراد من فريق "بان ياكانغ" يشاركون في مباراة ملاكمة بحرية كجزء من أنشطة الترويج للسياحة، في مقاطعة بان ياكانغ، في مدينة ناراثيوات جنوب تايلاند.
ناخبة ترتدي زي القرون الوسطى تواجه كلبا، أثناء خروجها من حجرة الاقتراع، في ورش العمل الجماعية، في مدينة روديماك، والذي يقام خلال عطلة نهاية الأسبوع في روديماك، شمال شرق فرنسا في 30 يونيو/حزيران 2024.
ناخبة ترتدي زي القرون الوسطى تواجه كلبا، أثناء خروجها من حجرة الاقتراع، في ورش العمل الجماعية، في مدينة روديماك، والذي يقام خلال عطلة نهاية الأسبوع في روديماك، شمال شرق فرنسا في 30 يونيو/حزيران 2024.
أصحاب المتاجر يجرون إلى مكالمة هاتفية أثناء انتظارهم للعملاء في متجر طبي في "فينشوغانج"، في سيلهيت، في بنغلادش.
أصحاب المتاجر يجرون إلى مكالمة هاتفية أثناء انتظارهم للعملاء في متجر طبي في "فينشوغانج"، في سيلهيت، في بنغلادش.
عامل ينقل دراجات إلى وجهة سياحية في وسط مدينة بكين، في الصين.
عامل ينقل دراجات إلى وجهة سياحية في وسط مدينة بكين، في الصين.
طباخ يعمل على تحضير شطيرة ضخمة من لحم الخنزير واللحم البقري في لاباز، في بوليفيا.
طباخ يعمل على تحضير شطيرة ضخمة من لحم الخنزير واللحم البقري في لاباز، في بوليفيا.
تظهر هذه الصورة الجوية رجلا يقوم بفرز شبكة الصيد الخاصة به في قرية نون هاي الساحلية، بالقرب من كوي نون، في مقاطعة بينه دونه الفيتنامية.
تظهر هذه الصورة الجوية رجلا يقوم بفرز شبكة الصيد الخاصة به في قرية نون هاي الساحلية، بالقرب من كوي نون، في مقاطعة بينه دونه الفيتنامية.
طائرة ورقية على شكل أخطبوط تطير خلال مهرجان "جاكرتا" الدولي للطائرات الورقية، في جاكرتا.
طائرة ورقية على شكل أخطبوط تطير خلال مهرجان "جاكرتا" الدولي للطائرات الورقية، في جاكرتا.
فتاة تقوم بتبريد نفسها في نافورة، في ساحة "مانيج" بالقرب من جدار الكرملين في موسكو، روسيا.
فتاة تقوم بتبريد نفسها في نافورة، في ساحة "مانيج" بالقرب من جدار الكرملين في موسكو، روسيا.
المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، سعيد جليلي، يشاهد الرياضيين وهم يمارسون رياضة تقليدية في اجتماع لحملته الانتخابية، في قاعة رياضية في طهران، في إيران.
المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، سعيد جليلي، يشاهد الرياضيين وهم يمارسون رياضة تقليدية في اجتماع لحملته الانتخابية، في قاعة رياضية في طهران، في إيران.
قطط من سلالة "سكوتش فولد" الإسكتلندية في معرض "كوشاريكي شو" في موسكو.
قطط من سلالة "سكوتش فولد" الإسكتلندية في معرض "كوشاريكي شو" في موسكو.