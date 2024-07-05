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أوكرانيا تصبح ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي لتحل محل دولة عربية
أوكرانيا تصبح ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي لتحل محل دولة عربية
سبوتنيك عربي
أشارت بيانات صندوق النقد الدولي، التي درستها وكالة "سبوتنيك"، إلى أن ديون أوكرانيا للصندوق، بعد حصولها على قرض جديد، ارتفعت إلى 13.8 مليار دولار، ما جعلها... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T08:44+0000
2024-07-05T08:44+0000
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ويوم الجمعة الماضية، أكملت إدارة صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج المساعدة المالية لأوكرانيا، ووافقت على تخصيص شريحة جديدة من المساعدة لكييف بمبلغ 2.2 مليار دولار.وتأتي في الصدارة منذ فترة طويلة الأرجنتين، التي حصلت في عام 2018، على أكبر خط ائتمان بقيمة 57 مليار دولار في تاريخ صندوق النقد الدولي، وتبلغ التزامات قروضها الحالية 41.7 مليار دولار. ويستحوذ أكبر ثلاثة مدينين على 46 في المئة من إجمالي قروض الصندوق.وتأتي بعد ذلك الإكوادور، التي تدين للصندوق بمبلغ 8.55 مليار دولار، وباكستان بمبلغ 8.4 مليار دولار، وأنغولا (3.9 مليار دولار)، وكولومبيا (3.7 مليارات دولار)، وكينيا (3.4 مليارات دولار)، وساحل العاج (3 مليارات دولار)، وبنغلاديش (2.8 مليار دولار).وتدين الدول المقترضة المتبقية، وعددها 84 دولة، لصندوق النقد الدولي بمبلغ 47.1 مليار دولار، وهو ما يمثل 31% من إجمالي قروض الصندوق.
https://sarabic.ae/20240320/السعودية-توافق-على-فتح-مكتب-إقليمي-لصندوق-النقد-الدولي-في-الرياض-1087201888.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, العالم العربي, مصر, صندوق النقد الدولي
العالم, أخبار أوكرانيا, العالم العربي, مصر, صندوق النقد الدولي

أوكرانيا تصبح ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي لتحل محل دولة عربية

08:44 GMT 05.07.2024
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYصندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
تابعنا عبر
أشارت بيانات صندوق النقد الدولي، التي درستها وكالة "سبوتنيك"، إلى أن ديون أوكرانيا للصندوق، بعد حصولها على قرض جديد، ارتفعت إلى 13.8 مليار دولار، ما جعلها المقترض الرئيسي الثاني من الصندوق متجاوزة مصر.
ويوم الجمعة الماضية، أكملت إدارة صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج المساعدة المالية لأوكرانيا، ووافقت على تخصيص شريحة جديدة من المساعدة لكييف بمبلغ 2.2 مليار دولار.

وبلغت ديون أوكرانيا لصندوق النقد الدولي حتى 28 يونيو/ حزيران الجاري، 11.6 مليار دولار، ما يجعلها ثالث أكبر مقترض للصندوق، ولكن بعد القرض الجديد، ارتفعت ديونها إلى 13.8 مليار دولار، ما يجعلها ثاني أكبر مدين. ومن ناحية أخرى، تراجعت مصر إلى المركز الثالث بديون بلغت 13.6 مليار دولار.

وتأتي في الصدارة منذ فترة طويلة الأرجنتين، التي حصلت في عام 2018، على أكبر خط ائتمان بقيمة 57 مليار دولار في تاريخ صندوق النقد الدولي، وتبلغ التزامات قروضها الحالية 41.7 مليار دولار. ويستحوذ أكبر ثلاثة مدينين على 46 في المئة من إجمالي قروض الصندوق.
الرياض - السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
السعودية توافق على فتح مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض
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وتأتي بعد ذلك الإكوادور، التي تدين للصندوق بمبلغ 8.55 مليار دولار، وباكستان بمبلغ 8.4 مليار دولار، وأنغولا (3.9 مليار دولار)، وكولومبيا (3.7 مليارات دولار)، وكينيا (3.4 مليارات دولار)، وساحل العاج (3 مليارات دولار)، وبنغلاديش (2.8 مليار دولار).
وتدين الدول المقترضة المتبقية، وعددها 84 دولة، لصندوق النقد الدولي بمبلغ 47.1 مليار دولار، وهو ما يمثل 31% من إجمالي قروض الصندوق.
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