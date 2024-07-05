https://sarabic.ae/20240705/إفشال-محاولة-للاستيلاء-على-السلطة-في-قرغيزستان-1090500360.html

إفشال محاولة للاستيلاء على السلطة في قرغيزستان

إفشال محاولة للاستيلاء على السلطة في قرغيزستان

سبوتنيك عربي

أعلنت لجنة الأمن القومي في قرغيزستان، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية في البلاد أفشلت محاولة للاستيلاء على السلطة بالعنف. 05.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-05T09:01+0000

2024-07-05T09:01+0000

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وقال بيان صادر عن اللجنة: "في إطار التدابير الرامية إلى ضمان أمن المواطنين وحماية أسس النظام الدستوري، تم قمع الأنشطة غير القانونية لمجموعة كانت تخطط للقيام بالاستيلاء على السلطة باستخدام العنف وزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد من خلال تنظيم اضطرابات جماعية وأعمال شغب".وأوضحت اللجنة الحكومية أنه "خلال عمليات التفتيش التي أجريت في مكان الإقامة وفي المركبات التي يستخدمها المعتقلون، تم العثور على مكونات عبوات ناسفة وأسلحة نارية وذخيرة وأجهزة تصال لاسلكية ودروع واقية وزي رسمي لضباط إنفاذ القانون وطائرات مسيرة ومنشورات متطرفة، بالإضافة إلى مواد محظورة أخرى وتمت مصادرتها".وفي شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي، أعلنت لجنة الأمن القومي في قرغيزستان، أن "أجهزة الأمن القيرغيزية اعتقلت أكثر من 30 شخصا يشتبه في إعدادهم لانقلاب".وقال متحدث باسم اللجنة لوكالة "سبوتنيك"، إنه "تم اعتقال الأشخاص الذين خططوا لتنظيم أعمال شغب جماعية وأحداث عصيان بهدف استيلاء عنيف على السلطة لاحقا".

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