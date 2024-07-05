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إفشال محاولة للاستيلاء على السلطة في قرغيزستان
إفشال محاولة للاستيلاء على السلطة في قرغيزستان
سبوتنيك عربي
أعلنت لجنة الأمن القومي في قرغيزستان، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية في البلاد أفشلت محاولة للاستيلاء على السلطة بالعنف. 05.07.2024, سبوتنيك عربي
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وقال بيان صادر عن اللجنة: "في إطار التدابير الرامية إلى ضمان أمن المواطنين وحماية أسس النظام الدستوري، تم قمع الأنشطة غير القانونية لمجموعة كانت تخطط للقيام بالاستيلاء على السلطة باستخدام العنف وزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد من خلال تنظيم اضطرابات جماعية وأعمال شغب".وأوضحت اللجنة الحكومية أنه "خلال عمليات التفتيش التي أجريت في مكان الإقامة وفي المركبات التي يستخدمها المعتقلون، تم العثور على مكونات عبوات ناسفة وأسلحة نارية وذخيرة وأجهزة تصال لاسلكية ودروع واقية وزي رسمي لضباط إنفاذ القانون وطائرات مسيرة ومنشورات متطرفة، بالإضافة إلى مواد محظورة أخرى وتمت مصادرتها".وفي شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي، أعلنت لجنة الأمن القومي في قرغيزستان، أن "أجهزة الأمن القيرغيزية اعتقلت أكثر من 30 شخصا يشتبه في إعدادهم لانقلاب".وقال متحدث باسم اللجنة لوكالة "سبوتنيك"، إنه "تم اعتقال الأشخاص الذين خططوا لتنظيم أعمال شغب جماعية وأحداث عصيان بهدف استيلاء عنيف على السلطة لاحقا".
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العالم, أخبار قرغيزستان

إفشال محاولة للاستيلاء على السلطة في قرغيزستان

09:01 GMT 05.07.2024 (تم التحديث: 09:23 GMT 05.07.2024)
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جيش قرغيزستان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
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أعلنت لجنة الأمن القومي في قرغيزستان، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية في البلاد أفشلت محاولة للاستيلاء على السلطة بالعنف.
وقال بيان صادر عن اللجنة: "في إطار التدابير الرامية إلى ضمان أمن المواطنين وحماية أسس النظام الدستوري، تم قمع الأنشطة غير القانونية لمجموعة كانت تخطط للقيام بالاستيلاء على السلطة باستخدام العنف وزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد من خلال تنظيم اضطرابات جماعية وأعمال شغب".

وأشار إلى أن "المجموعة تشكلت من أفراد يؤيدون أيديولوجية الإجرام ويعتنقون أيديولوجية دينية متعصبة، واستناداً إلى نتائج أنشطة التحقيق والعمليات، تم اعتقال 4 مواطنين من قيرغيزستان، واقتيدوا إلى مركز احتجاز مؤقت".

وأوضحت اللجنة الحكومية أنه "خلال عمليات التفتيش التي أجريت في مكان الإقامة وفي المركبات التي يستخدمها المعتقلون، تم العثور على مكونات عبوات ناسفة وأسلحة نارية وذخيرة وأجهزة تصال لاسلكية ودروع واقية وزي رسمي لضباط إنفاذ القانون وطائرات مسيرة ومنشورات متطرفة، بالإضافة إلى مواد محظورة أخرى وتمت مصادرتها".

وأكدت اللجنة أنه يجري حاليًا تنفيذ المزيد من إجراءات التحقيق والعمليات، ووعدت بتقديم معلومات إضافية لاحقًا.

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وفي شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي، أعلنت لجنة الأمن القومي في قرغيزستان، أن "أجهزة الأمن القيرغيزية اعتقلت أكثر من 30 شخصا يشتبه في إعدادهم لانقلاب".
وقال متحدث باسم اللجنة لوكالة "سبوتنيك"، إنه "تم اعتقال الأشخاص الذين خططوا لتنظيم أعمال شغب جماعية وأحداث عصيان بهدف استيلاء عنيف على السلطة لاحقا".
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