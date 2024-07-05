https://sarabic.ae/20240705/البرهان-الجيش-يحقق-انتصارات-قد-تكون-غير-مرئية-للبعض--1090531361.html
البرهان: الجيش السوداني يحقق انتصارات قد تكون "غير مرئية للبعض"
البرهان: الجيش السوداني يحقق انتصارات قد تكون "غير مرئية للبعض"
سبوتنيك عربي
قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن تقدم قوات الدعم السريع في بعض الولايات لا تعني هزيمة الجيش الذي يحقق انتصارات بشكل يومي، وإن خسارة بعض... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T19:08+0000
2024-07-05T19:08+0000
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لقاء البرهان - نتنياهو
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وأضاف أن "المعارك سجال" وأن القوات المسلحة لن تنهزم وسوف تنتصر"، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تحقق يوميًا الانتصارات والتي "قد تكون غير مرئية للبعض".وأكد البرهان أن الجيش السوداني مصمم على الانتصار وإلحاق الهزيمة بمن وصفهم أعداء السودان، مشددًا على أن القوات المسلحة لها الحق في الحصول على السلاح والدفاع عن الدولة.وتابع رئيس مجلس السيادة السوداني أنه لا يمكن الحديث عن المجاعة في السودان دون ذكر أسبابها، مشيرًا إلى أن قوات الدعم السريع منعت الأهالي من الزراعة في إقليم دارفور غربي البلاد.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20240704/الدعم-السريع-تعلن-سيطرتها-على-اللواء-92-جنوب-غربي-السودان-1090454513.html
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, أخبار السودان اليوم, لقاء البرهان - نتنياهو
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, أخبار السودان اليوم, لقاء البرهان - نتنياهو
البرهان: الجيش السوداني يحقق انتصارات قد تكون "غير مرئية للبعض"
19:08 GMT 05.07.2024 (تم التحديث: 19:31 GMT 05.07.2024)
قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن تقدم قوات الدعم السريع في بعض الولايات لا تعني هزيمة الجيش الذي يحقق انتصارات بشكل يومي، وإن خسارة بعض المدن أو المواقع لا تعني هزيمة القوات المسلحة.
وأضاف أن "المعارك سجال" وأن القوات المسلحة
لن تنهزم وسوف تنتصر"، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تحقق يوميًا الانتصارات والتي "قد تكون غير مرئية للبعض".
وأكد البرهان أن الجيش السوداني مصمم على الانتصار وإلحاق الهزيمة بمن وصفهم أعداء السودان
، مشددًا على أن القوات المسلحة لها الحق في الحصول على السلاح والدفاع عن الدولة.
وتابع رئيس مجلس السيادة السوداني أنه لا يمكن الحديث عن المجاعة في السودان دون ذكر أسبابها، مشيرًا إلى أن قوات الدعم السريع منعت الأهالي من الزراعة في إقليم دارفور غربي البلاد.
واندلعت الحرب في السودان
، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.