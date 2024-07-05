https://sarabic.ae/20240705/تركيا-تنفي-عقد-اجتماع-بين-أردوغان-والأسد-في-روسيا-خلال-سبتمبر-المقبل-1090503351.html
تركيا تنفي عقد اجتماع بين أردوغان والأسد في روسيا خلال سبتمبر المقبل
تركيا تنفي عقد اجتماع بين أردوغان والأسد في روسيا خلال سبتمبر المقبل
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه لا توجد معلومات عن خطط لعقد اجتماع بين الرئيس التركي، ونظيره السوري بشار الأسد، في روسيا، خلال شهر... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T10:46+0000
2024-07-05T10:46+0000
2024-07-05T10:46+0000
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وقال المكتب، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "ليس لدينا مثل هذه المعلومات".وكانت صحيفة "تركيا"، قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن "اجتماعا بين رئيسي تركيا وسوريا، قد يعقد في روسيا"، مضيفة أن "المفاوضات قد تعقد في سبتمبر (المقبل)".وفي وقت سابق، صرح أردوغان، بأنه لا توجد أسباب لعدم إقامة علاقات دبلوماسية بين تركيا وسوريا.والأسبوع الماضي، أكد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، أن "دمشق منفتحة على جميع المبادرات المتعلقة بعلاقاتها مع تركيا، وعلى أساس احترام السيادة السورية على كامل أراضيها، ومحاربة الإرهاب وتنظيماته".فيما شدد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، على أن "الشرط الأساسي لأي حوار سوري تركي، هو قيام تركيا بإعلان الانسحاب من سوريا".يذكر أنه في مايو/ أيار 2023، عُقد اجتماع لوزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا، في موسكو، وتم الاتفاق على إعداد خريطة طريق لتعزيز العلاقات بين أنقرة ودمشق.وجرت المحادثات، على خلفية محاولات لتطبيع العلاقات وحل الخلافات بين البلدين الجارين، بعد قطع العلاقات الثنائية في عام 2011، عقب اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوري وجماعات مسلحة مدعومة من الخارج.
https://sarabic.ae/20230831/الأسد-انسحاب-تركيا-من-الأراضي-السورية-شرط-لعودة-العلاقات-بين-دمشق-وأنقرة-1080580511.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, روسيا, رجب طيب أردوغان, بشار الأسد, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, روسيا, رجب طيب أردوغان, بشار الأسد, العالم, العالم العربي, الأخبار
تركيا تنفي عقد اجتماع بين أردوغان والأسد في روسيا خلال سبتمبر المقبل
أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه لا توجد معلومات عن خطط لعقد اجتماع بين الرئيس التركي، ونظيره السوري بشار الأسد، في روسيا، خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقال
المكتب، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "ليس لدينا مثل هذه المعلومات".
وكانت صحيفة "تركيا"، قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن "اجتماعا بين رئيسي تركيا وسوريا، قد يعقد في روسيا"، مضيفة أن "المفاوضات قد تعقد في سبتمبر (المقبل)".
وفي وقت سابق، صرح أردوغان
، بأنه لا توجد أسباب لعدم إقامة علاقات دبلوماسية بين تركيا وسوريا.
والأسبوع الماضي، أكد الرئيس السوري بشار الأسد
، خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، أن "دمشق منفتحة على جميع المبادرات المتعلقة بعلاقاتها مع تركيا، وعلى أساس احترام السيادة السورية على كامل أراضيها، ومحاربة الإرهاب وتنظيماته".
فيما شدد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، على أن "الشرط الأساسي لأي حوار سوري تركي، هو قيام تركيا بإعلان الانسحاب من سوريا".
يذكر أنه في مايو/ أيار 2023، عُقد اجتماع لوزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا، في موسكو، وتم الاتفاق على إعداد خريطة طريق لتعزيز العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وجرت المحادثات، على خلفية محاولات لتطبيع العلاقات وحل الخلافات بين البلدين الجارين، بعد قطع العلاقات الثنائية في عام 2011، عقب اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوري وجماعات مسلحة مدعومة من الخارج.