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غوتيريش: أطفال غزة يموتون أو يشاهدون والديهم يقتلون
غوتيريش: أطفال غزة يموتون أو يشاهدون والديهم يقتلون
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن أطفال غزة "يموتون أو يشاهدون والديهم يقتلون" جراء الهجمات التي تشنها إسرائيل على القطاع. 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T06:51+0000
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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، جاء ذلك في كلمة غوتيريش، أمس الخميس، أمام القمة الـ24 لمنظمة شنغهاي للتعاون، التي عقدت في كازاخستان.وأضاف: "أطفال غزة يموتون ويعانون من إصابات خطيرة وصدمات نفسية، ويشاهدون والديهم يُقتلون وتُدمر منازلهم".وأشارغوتيريش إلى أن تلك المشاهد التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون في قطاع غزة "يجب أن تتوقف".وتابع: "نحن بحاجة للسلام بأنحاء الشرق الأوسط، بدءا بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية بغزة، وإنهاء سفك الدماء والإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المحتجزين وزيادة المساعدات المنقذة للحياة".كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن هناك حاجة أيضا إلى "التزام واضح وخريطة طريق لضمان حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمرت أحياء بكاملها، وتسببت بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثارت أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240627/الأونروا-سكان-غزة-يعانون-من-جوع-كارثي-والأطفال-يموتون-بسبب-سوء-التغذية-والجفاف-1090231511.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, العالم, العالم العربي, الأخبار

غوتيريش: أطفال غزة يموتون أو يشاهدون والديهم يقتلون

06:51 GMT 05.07.2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن أطفال غزة "يموتون أو يشاهدون والديهم يقتلون" جراء الهجمات التي تشنها إسرائيل على القطاع.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، جاء ذلك في كلمة غوتيريش، أمس الخميس، أمام القمة الـ24 لمنظمة شنغهاي للتعاون، التي عقدت في كازاخستان.
وأضاف: "أطفال غزة يموتون ويعانون من إصابات خطيرة وصدمات نفسية، ويشاهدون والديهم يُقتلون وتُدمر منازلهم".
وأشارغوتيريش إلى أن تلك المشاهد التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون في قطاع غزة "يجب أن تتوقف".
وتابع: "نحن بحاجة للسلام بأنحاء الشرق الأوسط، بدءا بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية بغزة، وإنهاء سفك الدماء والإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المحتجزين وزيادة المساعدات المنقذة للحياة".
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كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن هناك حاجة أيضا إلى "التزام واضح وخريطة طريق لضمان حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمرت أحياء بكاملها، وتسببت بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثارت أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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